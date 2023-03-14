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Студенты из Индонезии вновь стали слушателями SputnikPro - РИА Новости, 14.03.2023
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14:07 14.03.2023
https://ria.ru/20230314/studenty-1857778871.html
Студенты из Индонезии вновь стали слушателями SputnikPro
Студенты из Индонезии вновь стали слушателями SputnikPro - РИА Новости, 14.03.2023
Студенты из Индонезии вновь стали слушателями SputnikPro
На площадке Metro TV, национального телевещателя Индонезии, состоялся очередной модуль просветительского проекта SputnikPro. Очный мастер-класс заместителя... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T14:07
2023-03-14T14:07
индонезия
ява (остров)
джакарта
миа "россия сегодня"
sputnik
новости агентства
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ДЖАКАРТА, 14 мар – РИА Новости. На площадке Metro TV, национального телевещателя Индонезии, состоялся очередной модуль просветительского проекта SputnikPro. Очный мастер-класс заместителя Директора объединенной дирекции фотоинформации медиагруппы "Россия сегодня" Ивана Секретарёва о проблемах современной фотожурналистики посетили более 60 студентов направления коммуникаций и связей с общественностью Христианского университета Сатья Вакана (Universitas Kristen Satya Wacana).Модератором сессии стал директор по международному сотрудничеству медиагруппы Василий Пушков. В своём выступлении Секретарёв рассказал об особенностях работы новостного фотографа, критериях качественного фотоконтента, а также поделился личным профессиональным опытом."Встреча показала, что молодые специалисты в Индонезии интересуются профессией и стремятся узнать как можно больше о современной журналистике", - подвёл итоги модуля эксперт.Мастер-класс стал частью мероприятий в рамках проведения выставки конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Джакарте. Ранее в Индонезии к проекту SputnikPro уже присоединился Университет национального развития "Ветеран" и Президентский университет Индонезии.Христианский университет Сатья Вакана – частный университет, расположенный на острове Ява, Индонезия. Осуществляет подготовку по широкому спектру направлений для более 15000 студентов из разных стран мира.
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индонезия
ява (остров)
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индонезия, ява (остров), джакарта, миа "россия сегодня", sputnik, новости агентства
Индонезия, Ява (остров), Джакарта, МИА "Россия сегодня", Sputnik, Новости агентства

Студенты из Индонезии вновь стали слушателями SputnikPro

© SputnikСтуденты из Индонезии вновь стали слушателями SputnikPro
Студенты из Индонезии вновь стали слушателями SputnikPro - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© Sputnik
Читать ria.ru в
ДЖАКАРТА, 14 мар – РИА Новости. На площадке Metro TV, национального телевещателя Индонезии, состоялся очередной модуль просветительского проекта SputnikPro. Очный мастер-класс заместителя Директора объединенной дирекции фотоинформации медиагруппы "Россия сегодня" Ивана Секретарёва о проблемах современной фотожурналистики посетили более 60 студентов направления коммуникаций и связей с общественностью Христианского университета Сатья Вакана (Universitas Kristen Satya Wacana).
Модератором сессии стал директор по международному сотрудничеству медиагруппы Василий Пушков. В своём выступлении Секретарёв рассказал об особенностях работы новостного фотографа, критериях качественного фотоконтента, а также поделился личным профессиональным опытом.
"Встреча показала, что молодые специалисты в Индонезии интересуются профессией и стремятся узнать как можно больше о современной журналистике", - подвёл итоги модуля эксперт.
Мастер-класс стал частью мероприятий в рамках проведения выставки конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Джакарте. Ранее в Индонезии к проекту SputnikPro уже присоединился Университет национального развития "Ветеран" и Президентский университет Индонезии.
Христианский университет Сатья Вакана – частный университет, расположенный на острове Ява, Индонезия. Осуществляет подготовку по широкому спектру направлений для более 15000 студентов из разных стран мира.
Мастер-класс SputnikPro для Багдадского университета - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
К проекту SputnikPro впервые присоединился Ирак
9 марта, 17:54
 
ИндонезияЯва (остров)ДжакартаМИА "Россия сегодня"SputnikНовости агентства
 
 
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