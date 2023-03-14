https://ria.ru/20230314/studenty-1857778871.html

Студенты из Индонезии вновь стали слушателями SputnikPro

Студенты из Индонезии вновь стали слушателями SputnikPro - РИА Новости, 14.03.2023

Студенты из Индонезии вновь стали слушателями SputnikPro

На площадке Metro TV, национального телевещателя Индонезии, состоялся очередной модуль просветительского проекта SputnikPro. Очный мастер-класс заместителя... РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T14:07

2023-03-14T14:07

2023-03-14T14:07

индонезия

ява (остров)

джакарта

миа "россия сегодня"

sputnik

новости агентства

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ДЖАКАРТА, 14 мар – РИА Новости. На площадке Metro TV, национального телевещателя Индонезии, состоялся очередной модуль просветительского проекта SputnikPro. Очный мастер-класс заместителя Директора объединенной дирекции фотоинформации медиагруппы "Россия сегодня" Ивана Секретарёва о проблемах современной фотожурналистики посетили более 60 студентов направления коммуникаций и связей с общественностью Христианского университета Сатья Вакана (Universitas Kristen Satya Wacana).Модератором сессии стал директор по международному сотрудничеству медиагруппы Василий Пушков. В своём выступлении Секретарёв рассказал об особенностях работы новостного фотографа, критериях качественного фотоконтента, а также поделился личным профессиональным опытом."Встреча показала, что молодые специалисты в Индонезии интересуются профессией и стремятся узнать как можно больше о современной журналистике", - подвёл итоги модуля эксперт.Мастер-класс стал частью мероприятий в рамках проведения выставки конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Джакарте. Ранее в Индонезии к проекту SputnikPro уже присоединился Университет национального развития "Ветеран" и Президентский университет Индонезии.Христианский университет Сатья Вакана – частный университет, расположенный на острове Ява, Индонезия. Осуществляет подготовку по широкому спектру направлений для более 15000 студентов из разных стран мира.

https://ria.ru/20230309/irak-1856837281.html

индонезия

ява (остров)

джакарта

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2023

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

индонезия, ява (остров), джакарта, миа "россия сегодня", sputnik, новости агентства