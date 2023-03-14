https://ria.ru/20230314/spetsoperatsiya-1857899304.html

Спецоперация, 14 марта: зерновую сделку продлили на 60 дней

Спецоперация, 14 марта: зерновую сделку продлили на 60 дней - РИА Новости, 14.03.2023

Спецоперация, 14 марта: зерновую сделку продлили на 60 дней

Зерновая сделка была продлена на 60 дней с условием, чтобы все обещания по снятию санкций по сельхозпродукции, данные России партнерами, были выполнены, заявил... РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T22:17

2023-03-14T22:17

2023-03-14T22:34

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зерновая сделка

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Зерновая сделка была продлена на 60 дней с условием, чтобы все обещания по снятию санкций по сельхозпродукции, данные России партнерами, были выполнены, заявил во вторник замглавы МИД РФ Александр Грушко. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил на брифинге в Женеве, что Россия еще не получила официального ответа от сторон на свое предложение продлить зерновую сделку на 60 дней. По его словам, Россия приняла решение продлить зерновую сделку только на 60 дней из-за отсутствия прогресса в вопросе поставок российского продовольствия и удобрений. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что Москва надеется, что вторая часть зерновой сделки, которая касается России, будет реализована по прошествию такого продолжительного времени. Он добавил, что продление зерновой сделки на 60 дней - жест доброй воли со стороны России, поскольку вторая ее часть, касающаяся РФ, до сих пор не выполнена, а сделка "не может стоять на одной ноге". Песков подчеркнул, что Россия ценит усилия ООН и лично генерального секретаря организации Антониу Гутерреша по зерновой сделке, но ему не удалось пробить глухую стену Запада для отмены части санкций против РФ. Ход спецоперации В Минобороны РФ сообщили, что на Купянском направлении "Западной" группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Синьковка и Кисловка Харьковской области. Потери противника за сутки составили до 75 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, три автомобиля, четыре самоходные гаубицы "Гвоздика" и одна противотанковая пушка МТ-12. На Красно-Лиманском направлении, уточнили в Минобороны, подразделением группировки войск "Центр" нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Ямполовка ДНР и Невское ЛНР. На данном направлении уничтожены свыше 95 украинских боевиков, две боевые бронированные машины, два пикапа, самоходная артиллерийская установка "Акация", гаубица Д-30, а также артиллерийская система М777 производства США. В ведомстве отметили, что на Донецком направлении "Южная" группировка войск ВС РФ за сутки уничтожила до 150 украинских боевиков и 16 единиц техники, включая две американские гаубицы M777. На Херсонском направлении, отметили в Минобороны РФ, в ходе огневого поражения за сутки уничтожены свыше 40 украинских боевиков, три боевые бронированные машины, три автомобиля, две самоходных артиллерийских установки "Гвоздика" и одна самоходная гаубица "Акация". В Минобороны добавили, что истребительная авиация ВКС России сбила в районе населенного пункта Красноармейск ДНР украинский самолет МиГ-29. Российские системы ПВО, уточнили в ведомстве, за минувшие сутки сбили 17 украинских беспилотников и 23 снаряда РСЗО HIMARS, "Ураган" и "Смерч". В Минобороны РФ заявили, что в Харьковской области и ДНР российские военные уничтожили две украинские боевые машины реактивной системы залпового огня. На южно-донецком и запорожском направлениях, подчеркнули в Минобороны России, группировкой войск "Восток" поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Пречистовка ДНР и Успеновка Запорожской области. Потери противника за сутки на данных направлениях составили до 60 украинских боевиков, две боевые бронированные машины, три пикапа, три автомобиля и гаубица Д-20. Кроме того, в Водяном в ДНР уничтожен склад боеприпасов 72-й механизированной бригады украинской армии. Интервью Путина Президент России Владимир Путина в интервью журналисту "Россия 1" Павлу Зарубину заявил, что России очень сложно заниматься своим собственным расследованием теракта на "Северных потоках", если ее не допускают до расследования, но теракт там был совершен на государственном уровне. Он назвал полной чушью версию о причастности украинских активистов к взрыву на "Северных потоках", глава государства отметил, что взрыв подобного рода могли осуществить только специалисты, подержанные государством, обладающим определенными технологиями. Визит Путина в Бурятию Президент РФ Владимир Путин в ходе общения с рабочими Улан-Удэнского авиационного завода сообщил, что Россия 8 лет пыталась уговорить партнеров решить проблемы Донбасса мирным путем, а они обманывали Россию и водили за нос. Говоря о конфликте на Украине, Путин заявил, что необходимо проявить консолидацию общества и собранность, противник это увидит, и будет победа в спецоперации. По его мнению, для Запада как противника речь идет об улучшении геополитического состояния, для России же это борьба за людей и за выживание российской государственности. Лидер России добавил, что национализм на Украине подогревался давно с Запада. Он подчеркнул, что Россия опиралась на тех, кто считал себя частью русского мира на Украине, но после 2014 года началось физическое истребление тех, кто выступал за нормальное развитие отношений с Москвой. Брифинг Пескова Песков заявил журналистам, что Россия высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно, РФ должна достигнуть своих целей. Он добавил, что в настоящее время беспрецедентное давление оказывается на многие страны, особенно на Сербию, но Москва рассчитывает на то, что острые вопросы будут решаться в прежнем доверительном диалоге с сербскими друзьями. Он отметил, что ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Расследование диверсии на "Северных потоках" В письме постпреда РФ при ООН Василия Небензи к председателям СБ и ГА ООН, а также генсеку организации говорится, что власти ФРГ, Дании и Швеции отказались сотрудничать с ФСБ и Генпрокуратурой РФ по расследованию диверсии на нитках "Северного потока". По его словам, Дания и Швеция заявили, что "удовлетворение запросов РФ может подвергнуть угрозе безопасность" этих государств. В письме говорится, что Россия призывает членов СБ ООН поддержать и стать соавторами ее проекта резолюции с призывом к генсеку ООН создать комиссию по расследованию диверсии на "Северном потоке". Небензя выразил надежду, что резолюция поможет Совбезу сыграть конструктивную роль в установлении истины произошедшего на трубопроводе. При этом он отметил, что власти ФРГ, Дании, Швеции ранее отвергли без убедительных объяснений предложения РФ сотрудничать для установления исполнителей диверсии на "Северном потоке". Также страны отвергли предложение РФ создать совместные группы по расследованию. Дипломатический источник в Нью-Йорке сообщил, что шведская прокуратура, согласно опубликованным документам, в ответ на запрос РФ о создании расследовательской группы по подрыву "Северных потоков" заявила, что не видит в этом интереса. Грушко сказал журналистам, что Россия продолжит настаивать на расследовании по "Северным потокам" с ее участием, пока никакого прогресса нет. Обстановка в новых регионах Источник с места событий сообщил РИА Новости, что российские подразделения взяли под контроль одно из помещений Артемовского завода по обработке цветных металлов (АЗОМ) в Артемовске. Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил РИА Новости, что у Киева есть установка на геноцид мирного населения Донбасса, у него также есть артиллерийские подразделения, которые занимаются только обстрелами жилых районов. Он добавил, что американская пропаганда не может объяснить обстрелы украинскими силовиками мирного населения. Глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев заявил РИА Новости, что Каховская ГЭС в Херсонской области находится под надежной защитой, попытки украинских войск взять ее под контроль будут пресечены. В эфире телеканала "Россия 24" он сообщил, что попытки диверсионных групп Киева переправиться на левобережье Херсонской области происходят постоянно, но все они пресекаются. Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов сказал РИА Новости, что украинские власти начали переброску на запорожское направление боевой авиации. Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил РИА Новости, что Киев постоянно обстреливает окрестности Запорожской АЭС. Он добавил, что Киев готовится к активизации действий в 20-х числах марта, будет ли это действенная атака или отвлекающий маневр пока не известно. По его словам, скопление до 40 тысяч украинских боевиков фиксируется в районе Северного Запорожья. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил РИА Новости, что Киев ежедневно совершает до 150 артобстрелов по линии соприкосновения на Днепре. Он добавил, что попытки высадки десанта украинских войск на левом берегу Днепра обречены на провал. Врио главы ДНР Денис Пушилин сказал журналистам, что ожесточенные бои идут буквально за каждый метр Артемовска, Киев не считается со своими многочисленными потерями. Основатель "Вагнера" Евгений Пригожин сообщил журналистам, что украинские войска готовят контрнаступление в районе Артемовска, рассчитывая рассечь группировку "Вагнера". Международная обстановка Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в интервью американскому телеканалу NBC призвал "ускорить и интенсифицировать" западную военную помощь Украине. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь на брифинге во вторник в ответ на вопрос о том, какую роль Китай может играть в мирном урегулировании между Россией и Украиной на фоне сообщений СМИ о скором визите председателя КНР Си Цзиньпина в Москву и возможных переговорах с Владимиром Зеленским заявил, что Китай готов на основе изложенной им ранее позиции по политическому урегулированию украинского кризиса работать с международным сообществом и играть конструктивную роль в его решении. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил журналистам, что республика может передать Украине свои истребители МиГ-29 в течение ближайших четырех-шести недель. Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель написал в своем блоге во вторник, что страны Евросоюза с большей вероятностью согласятся помогать Украине боеприпасами из собственных складов, если будут уверены в том, что смогут их пополнить за счет наращивания европейского военного производства.

https://ria.ru/20230310/zerno-1856953871.html

https://ria.ru/20230313/perevalsk-1857480114.html

https://ria.ru/20230314/bomby-1857889345.html

https://ria.ru/20230313/podgotovka-1857434501.html

https://ria.ru/20230308/ukraina-1856644532.html

https://ria.ru/20230313/gazoprovody-1857470313.html

https://ria.ru/20230314/natsionalizatsiya-1857734545.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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