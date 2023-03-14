https://ria.ru/20230314/spetsoperatsiya-1857690530.html
ВСУ проводят инженерные работы южнее Кременной, заявил Марочко
ВСУ проводят инженерные работы южнее Кременной, заявил Марочко - РИА Новости, 14.03.2023
ВСУ проводят инженерные работы южнее Кременной, заявил Марочко
Военные формирования Украины, находящиеся южнее Кременной в ЛНР, активно проводят инженерные работы, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T08:16
2023-03-14T08:16
2023-03-14T08:16
специальная военная операция на украине
безопасность
луганская народная республика
украина
кременная
андрей марочко
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ЛУГАНСК, 14 мар - РИА Новости. Военные формирования Украины, находящиеся южнее Кременной в ЛНР, активно проводят инженерные работы, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "Вдоль реки Северский Донец украинские боевики проводят минирование берега. Используются как штатные противопехотные и противотанковые мины, так и СВУ (самодельные взрывные устройства – ред.)", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. По данным Марочко, минирование береговой линии "идет на ширину до 10 метров с шагом минирования около 3 метров".
https://ria.ru/20230311/vsu-1857180994.html
луганская народная республика
украина
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, луганская народная республика, украина, кременная, андрей марочко
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Луганская Народная Республика, Украина, Кременная, Андрей Марочко
ВСУ проводят инженерные работы южнее Кременной, заявил Марочко
Марочко: ВСУ, находящиеся южнее Кременной в ЛНР, активно проводят инженерные работы
ЛУГАНСК, 14 мар - РИА Новости. Военные формирования Украины, находящиеся южнее Кременной в ЛНР, активно проводят инженерные работы, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"Вдоль реки Северский Донец украинские боевики проводят минирование берега. Используются как штатные противопехотные и противотанковые мины, так и СВУ (самодельные взрывные устройства – ред.)", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники.
По данным Марочко, минирование береговой линии "идет на ширину до 10 метров с шагом минирования около 3 метров".
Киев перебросил под Кременную неподготовленных мобилизованных