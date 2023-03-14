https://ria.ru/20230314/spetsoperatsiya-1857690530.html

ВСУ проводят инженерные работы южнее Кременной, заявил Марочко

ВСУ проводят инженерные работы южнее Кременной, заявил Марочко - РИА Новости, 14.03.2023

ВСУ проводят инженерные работы южнее Кременной, заявил Марочко

Военные формирования Украины, находящиеся южнее Кременной в ЛНР, активно проводят инженерные работы, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в... РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T08:16

2023-03-14T08:16

2023-03-14T08:16

специальная военная операция на украине

безопасность

луганская народная республика

украина

кременная

андрей марочко

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ЛУГАНСК, 14 мар - РИА Новости. Военные формирования Украины, находящиеся южнее Кременной в ЛНР, активно проводят инженерные работы, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "Вдоль реки Северский Донец украинские боевики проводят минирование берега. Используются как штатные противопехотные и противотанковые мины, так и СВУ (самодельные взрывные устройства – ред.)", - рассказал эксперт, ссылаясь на собственные источники. По данным Марочко, минирование береговой линии "идет на ширину до 10 метров с шагом минирования около 3 метров".

https://ria.ru/20230311/vsu-1857180994.html

луганская народная республика

украина

кременная

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, луганская народная республика, украина, кременная, андрей марочко