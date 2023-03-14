https://ria.ru/20230314/sigal-1857771541.html

Стивен Сигал заявил, что он на миллион процентов русский

Стивен Сигал заявил, что он на миллион процентов русский - РИА Новости, 14.03.2023

Стивен Сигал заявил, что он на миллион процентов русский

Актер Стивен Сигал, участвующий в учредительном съезде Международного движения русофилов, заявил, что он на сто процентов русофил и на миллион процентов... РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T13:37

2023-03-14T13:37

2023-03-14T14:39

россия

москва

вашингтон (штат)

владимир путин

стивен сигал

общество

культура

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Актер Стивен Сигал, участвующий в учредительном съезде Международного движения русофилов, заявил, что он на сто процентов русофил и на миллион процентов русский. "Мой отец был русским, и я вырос в русской семье, моя мать также была погружена в русскую культуру... Мой отец был образованным человеком, и мы знали русскую литературу, культуру и традиции, всех великих авторов. Я на сто процентов русофил и на миллион процентов русский", - сказал он в ходе конгресса. В ноябре 2016 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о приеме Сигала в российское гражданство. В августе 2018 года Сигал стал спецпредставителем МИД РФ по гуманитарным связям между Москвой и Вашингтоном. Путин также наградил актера Орденом Дружбы. Как утверждал Сигал в одном из интервью, его дед по отцовской линии родился в одном из буддистских районов России и в первой половине XX века переехал в США. Он также упоминал, что его бабушка родом из Владивостока и что некоторые его предки происходят из Санкт-Петербурга и Белоруссии. Актер в поисках информации о семье побывал в Калмыкии, Туве и Якутии.

https://ria.ru/20230227/sigal-1854632443.html

https://ria.ru/20221027/sigal-1827192495.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, москва, вашингтон (штат), владимир путин, стивен сигал, общество