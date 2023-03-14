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Стивен Сигал заявил, что он на миллион процентов русский - РИА Новости, 14.03.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
13:37 14.03.2023 (обновлено: 14:39 14.03.2023)
https://ria.ru/20230314/sigal-1857771541.html
Стивен Сигал заявил, что он на миллион процентов русский
Стивен Сигал заявил, что он на миллион процентов русский - РИА Новости, 14.03.2023
Стивен Сигал заявил, что он на миллион процентов русский
Актер Стивен Сигал, участвующий в учредительном съезде Международного движения русофилов, заявил, что он на сто процентов русофил и на миллион процентов... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T13:37
2023-03-14T14:39
россия
москва
вашингтон (штат)
владимир путин
стивен сигал
общество
культура
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Актер Стивен Сигал, участвующий в учредительном съезде Международного движения русофилов, заявил, что он на сто процентов русофил и на миллион процентов русский. "Мой отец был русским, и я вырос в русской семье, моя мать также была погружена в русскую культуру... Мой отец был образованным человеком, и мы знали русскую литературу, культуру и традиции, всех великих авторов. Я на сто процентов русофил и на миллион процентов русский", - сказал он в ходе конгресса. В ноябре 2016 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о приеме Сигала в российское гражданство. В августе 2018 года Сигал стал спецпредставителем МИД РФ по гуманитарным связям между Москвой и Вашингтоном. Путин также наградил актера Орденом Дружбы. Как утверждал Сигал в одном из интервью, его дед по отцовской линии родился в одном из буддистских районов России и в первой половине XX века переехал в США. Он также упоминал, что его бабушка родом из Владивостока и что некоторые его предки происходят из Санкт-Петербурга и Белоруссии. Актер в поисках информации о семье побывал в Калмыкии, Туве и Якутии.
https://ria.ru/20230227/sigal-1854632443.html
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россия, москва, вашингтон (штат), владимир путин, стивен сигал, общество
Россия, Москва, Вашингтон (штат), Владимир Путин, Стивен Сигал, Общество, Культура
Стивен Сигал заявил, что он на миллион процентов русский

Стивен Сигал заявил, что он на сто процентов русофил и на миллион процентов русский

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтивен Сигал на открытии учредительного конгресса Международного движения русофилов
Стивен Сигал на открытии учредительного конгресса Международного движения русофилов - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Стивен Сигал на открытии учредительного конгресса Международного движения русофилов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Актер Стивен Сигал, участвующий в учредительном съезде Международного движения русофилов, заявил, что он на сто процентов русофил и на миллион процентов русский.
"Мой отец был русским, и я вырос в русской семье, моя мать также была погружена в русскую культуру... Мой отец был образованным человеком, и мы знали русскую литературу, культуру и традиции, всех великих авторов. Я на сто процентов русофил и на миллион процентов русский", - сказал он в ходе конгресса.
Актер, продюсер Стивен Сигал - РИА Новости, 1920, 27.02.2023
Путин наградил Стивена Сигала орденом Дружбы
27 февраля, 16:15
В ноябре 2016 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о приеме Сигала в российское гражданство. В августе 2018 года Сигал стал спецпредставителем МИД РФ по гуманитарным связям между Москвой и Вашингтоном. Путин также наградил актера Орденом Дружбы.
Как утверждал Сигал в одном из интервью, его дед по отцовской линии родился в одном из буддистских районов России и в первой половине XX века переехал в США. Он также упоминал, что его бабушка родом из Владивостока и что некоторые его предки происходят из Санкт-Петербурга и Белоруссии. Актер в поисках информации о семье побывал в Калмыкии, Туве и Якутии.
Стивен Сигал / Филипп Киркоров - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
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