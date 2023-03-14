Стивен Сигал заявил, что он на миллион процентов русский
Стивен Сигал заявил, что он на сто процентов русофил и на миллион процентов русский
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтивен Сигал на открытии учредительного конгресса Международного движения русофилов
Стивен Сигал на открытии учредительного конгресса Международного движения русофилов
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Актер Стивен Сигал, участвующий в учредительном съезде Международного движения русофилов, заявил, что он на сто процентов русофил и на миллион процентов русский.
"Мой отец был русским, и я вырос в русской семье, моя мать также была погружена в русскую культуру... Мой отец был образованным человеком, и мы знали русскую литературу, культуру и традиции, всех великих авторов. Я на сто процентов русофил и на миллион процентов русский", - сказал он в ходе конгресса.
В ноябре 2016 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о приеме Сигала в российское гражданство. В августе 2018 года Сигал стал спецпредставителем МИД РФ по гуманитарным связям между Москвой и Вашингтоном. Путин также наградил актера Орденом Дружбы.
Как утверждал Сигал в одном из интервью, его дед по отцовской линии родился в одном из буддистских районов России и в первой половине XX века переехал в США. Он также упоминал, что его бабушка родом из Владивостока и что некоторые его предки происходят из Санкт-Петербурга и Белоруссии. Актер в поисках информации о семье побывал в Калмыкии, Туве и Якутии.