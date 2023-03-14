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МИД Китая пока не подтвердил сообщения о визите Си Цзиньпина в Россию - РИА Новости, 14.03.2023
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10:45 14.03.2023 (обновлено: 11:00 14.03.2023)
https://ria.ru/20230314/si-1857709798.html
МИД Китая пока не подтвердил сообщения о визите Си Цзиньпина в Россию
МИД Китая пока не подтвердил сообщения о визите Си Цзиньпина в Россию - РИА Новости, 14.03.2023
МИД Китая пока не подтвердил сообщения о визите Си Цзиньпина в Россию
Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь на брифинге во вторник не подтвердил сообщения СМИ о том, что председатель КНР Си Цзиньпин на следующей неделе... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T10:45
2023-03-14T11:00
в мире
россия
си цзиньпин
мид кнр
китай
владимир путин
владимир зеленский
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ПЕКИН, 14 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь на брифинге во вторник не подтвердил сообщения СМИ о том, что председатель КНР Си Цзиньпин на следующей неделе посетит с визитом Россию.В понедельник агентство Рейтер со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что Си Цзиньпин планирует посетить Москву уже на следующей неделе. В свою очередь газета Wall Street Journal со ссылкой на свои источники сообщила, что председатель КНР намерен провести онлайн-встречу с Владимиром Зеленским, предположительно, вскоре после вероятного визита в Москву. Отмечалось, что этот разговор станет первым между Си Цзиньпином и Зеленским с 24 февраля прошлого года."Китай и Россия поддерживают тесное взаимодействие на всех уровнях. Касательно затронутого вами вопроса, в настоящее время у нас нет информации, которую мы могли бы обнародовать", - заявил дипломат на просьбу подтвердить сведения СМИ о возможном визите.При этом, отвечая на вопрос о том, намерен ли китайский лидер провести переговоры с Зеленским, Ван Вэньбинь указал, что "позиция Китая по украинскому вопросу четкая и последовательная, Пекин поддерживает контакты со всеми сторонами".Президент РФ Владимир Путин в конце декабря прошлого года пригласил Си Цзиньпина приехать в 2023 году в Москву.
https://ria.ru/20230314/pekin-1857640643.html
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в мире, россия, си цзиньпин, мид кнр, китай, владимир путин, владимир зеленский
В мире, Россия, Си Цзиньпин, МИД КНР, Китай, Владимир Путин, Владимир Зеленский
МИД Китая пока не подтвердил сообщения о визите Си Цзиньпина в Россию

Пекин пока не подтвердил сообщения о визите Си Цзиньпина в Россию и переговорах с Киевом

© РИА Новости / Анна Раткогло | Перейти в медиабанкМинистерство иностранных дел Китая
Министерство иностранных дел Китая - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© РИА Новости / Анна Раткогло
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Министерство иностранных дел Китая. Архивное фото
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ПЕКИН, 14 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь на брифинге во вторник не подтвердил сообщения СМИ о том, что председатель КНР Си Цзиньпин на следующей неделе посетит с визитом Россию.
В понедельник агентство Рейтер со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что Си Цзиньпин планирует посетить Москву уже на следующей неделе. В свою очередь газета Wall Street Journal со ссылкой на свои источники сообщила, что председатель КНР намерен провести онлайн-встречу с Владимиром Зеленским, предположительно, вскоре после вероятного визита в Москву. Отмечалось, что этот разговор станет первым между Си Цзиньпином и Зеленским с 24 февраля прошлого года.
"Китай и Россия поддерживают тесное взаимодействие на всех уровнях. Касательно затронутого вами вопроса, в настоящее время у нас нет информации, которую мы могли бы обнародовать", - заявил дипломат на просьбу подтвердить сведения СМИ о возможном визите.
При этом, отвечая на вопрос о том, намерен ли китайский лидер провести переговоры с Зеленским, Ван Вэньбинь указал, что "позиция Китая по украинскому вопросу четкая и последовательная, Пекин поддерживает контакты со всеми сторонами".
Президент РФ Владимир Путин в конце декабря прошлого года пригласил Си Цзиньпина приехать в 2023 году в Москву.
Председатель КНР Си Цзиньпин на Всекитайском собрании народных представителей. 10 марта 2023 - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
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