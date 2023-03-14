https://ria.ru/20230314/shoygu-1857775070.html

Шойгу поручил удвоить объемы производства высокоточных боеприпасов

Шойгу поручил удвоить объемы производства высокоточных боеприпасов - РИА Новости, 14.03.2023

Шойгу поручил удвоить объемы производства высокоточных боеприпасов

Министр обороны Сергей Шойгу поручил удвоить объемы производства высокоточных боеприпасов, сообщило Минобороны в своем Telegram-канале. РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T13:50

2023-03-14T13:50

2023-03-14T15:53

безопасность

россия

тактическое ракетное вооружение (корпорация)

московская область (подмосковье)

сергей шойгу

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу поручил удвоить объемы производства высокоточных боеприпасов, сообщило Минобороны в своем Telegram-канале.Глава ведомства провел рабочее совещание с руководством корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) и профильных органов военного управления на одном из предприятий в Московской области.Министр проверил выполнение гособоронзаказа, ему продемонстрировали технологический процесс и производственные линии, а также запущенные в серийное производство новейшие образцы вооружения."Даже с учетом увеличения выпуска продукции в текущем году (Шойгу. — Прим. ред.) поручил удвоить объемы производства высокоточных средств поражения", — говорится в публикации.По его словам, для этого у предприятия есть необходимые резервы: высококвалифицированные специалисты и производственные мощности. По отдельным новейшим образцам вооружения корпорация перешла уже не на опытное, а на серийное производство, продолжил министр, а перспективные разработки заслуживают большого внимания. Эти изделия отсутствуют не только у сегодняшнего противника, но и в вооруженных силах других стран, указал глава ведомства. Также ему перечислили варианты модернизации высокоточного оружия, применяемого российской армией.Шойгу добавил, что корпорация "Тактическое ракетное вооружение" достойно выполняет гособоронзаказ.

https://ria.ru/20230304/soveschanie-1855862031.html

https://ria.ru/20220620/rakety-1796637840.html

https://ria.ru/20230114/spetsoperatsiya-1844813933.html

россия

московская область (подмосковье)

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Визит Шойгу на производство Корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Министр обороны Сергей Шойгу поручил удвоить объемы производства высокоточных боеприпасов, сообщило Минобороны в своем Telegram-канале. Глава ведомства провел рабочее совещание с руководством Корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) и профильных органов военного управления на одном из предприятий в Московской области. 2023-03-14T13:50 true PT2M56S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, тактическое ракетное вооружение (корпорация), московская область (подмосковье), сергей шойгу