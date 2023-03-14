https://ria.ru/20230314/shoygu-1857775070.html
Шойгу поручил удвоить объемы производства высокоточных боеприпасов
Шойгу поручил удвоить объемы производства высокоточных боеприпасов - РИА Новости, 14.03.2023
Шойгу поручил удвоить объемы производства высокоточных боеприпасов
Министр обороны Сергей Шойгу поручил удвоить объемы производства высокоточных боеприпасов, сообщило Минобороны в своем Telegram-канале. РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T13:50
2023-03-14T13:50
2023-03-14T15:53
безопасность
россия
тактическое ракетное вооружение (корпорация)
московская область (подмосковье)
сергей шойгу
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу поручил удвоить объемы производства высокоточных боеприпасов, сообщило Минобороны в своем Telegram-канале.Глава ведомства провел рабочее совещание с руководством корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) и профильных органов военного управления на одном из предприятий в Московской области.Министр проверил выполнение гособоронзаказа, ему продемонстрировали технологический процесс и производственные линии, а также запущенные в серийное производство новейшие образцы вооружения."Даже с учетом увеличения выпуска продукции в текущем году (Шойгу. — Прим. ред.) поручил удвоить объемы производства высокоточных средств поражения", — говорится в публикации.По его словам, для этого у предприятия есть необходимые резервы: высококвалифицированные специалисты и производственные мощности. По отдельным новейшим образцам вооружения корпорация перешла уже не на опытное, а на серийное производство, продолжил министр, а перспективные разработки заслуживают большого внимания. Эти изделия отсутствуют не только у сегодняшнего противника, но и в вооруженных силах других стран, указал глава ведомства. Также ему перечислили варианты модернизации высокоточного оружия, применяемого российской армией.Шойгу добавил, что корпорация "Тактическое ракетное вооружение" достойно выполняет гособоронзаказ.
https://ria.ru/20230304/soveschanie-1855862031.html
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Визит Шойгу на производство Корпорации "Тактическое ракетное вооружение"
Министр обороны Сергей Шойгу поручил удвоить объемы производства высокоточных боеприпасов, сообщило Минобороны в своем Telegram-канале. Глава ведомства провел рабочее совещание с руководством Корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) и профильных органов военного управления на одном из предприятий в Московской области.
2023-03-14T13:50
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PT2M56S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, тактическое ракетное вооружение (корпорация), московская область (подмосковье), сергей шойгу
Безопасность, Россия, Тактическое ракетное вооружение (корпорация), Московская область (Подмосковье), Сергей Шойгу
Шойгу поручил удвоить объемы производства высокоточных боеприпасов
Министр обороны Шойгу поручил КТРВ удвоить производство высокоточных средств поражения
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости.
Министр обороны Сергей Шойгу поручил удвоить объемы производства высокоточных боеприпасов, сообщило Минобороны в своем Telegram-канале
.
Глава ведомства провел рабочее совещание с руководством корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) и профильных органов военного управления на одном из предприятий в Московской области
.
Шойгу провел совещание по вопросам обеспечения войск боеприпасами
Министр проверил выполнение гособоронзаказа, ему продемонстрировали технологический процесс и производственные линии, а также запущенные в серийное производство новейшие образцы вооружения.
"Даже с учетом увеличения выпуска продукции в текущем году (Шойгу. — Прим. ред.) поручил удвоить объемы производства высокоточных средств поражения", — говорится в публикации.
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По его словам, для этого у предприятия есть необходимые резервы: высококвалифицированные специалисты и производственные мощности.
«
"Поэтому задача жесткая, но выполнимая", — подчеркнул Шойгу.
По отдельным новейшим образцам вооружения корпорация перешла уже не на опытное, а на серийное производство, продолжил министр, а перспективные разработки заслуживают большого внимания. Эти изделия отсутствуют не только у сегодняшнего противника, но и в вооруженных силах других стран, указал глава ведомства. Также ему перечислили варианты модернизации высокоточного оружия, применяемого российской армией.
Шойгу добавил, что корпорация "Тактическое ракетное вооружение" достойно выполняет гособоронзаказ.
Опубликовано видео поражения техники ВСУ новыми высокоточными боеприпасами