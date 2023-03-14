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Сигал заявил, что больше половины американцев любят Россию - РИА Новости, 14.03.2023
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Культура
 
14:40 14.03.2023
https://ria.ru/20230314/rossiya-1857786694.html
Сигал заявил, что больше половины американцев любят Россию
Сигал заявил, что больше половины американцев любят Россию - РИА Новости, 14.03.2023
Сигал заявил, что больше половины американцев любят Россию
Актёр Стивен Сигал заявил, что больше половины американцев любят русских и Россию. РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T14:40
2023-03-14T14:40
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МОСКВА, 14 марта - РИА Новости. Актёр Стивен Сигал заявил, что больше половины американцев любят русских и Россию. Ранее президент России Владимир Путин наградил Сигала Орденом Дружбы. "Америка тратит миллиарды долларов на дезинформацию и фейки... Они пытаются деморализовать и уничтожить имидж России, это доктрина ненависти к России... Но больше половины людей в Америке на самом деле любят Россию и русских. И они знают, что мы, русские люди, доказали миру во время Второй мировой войны, кто мы есть. Мы потеряли 27 миллионов человек во время войны, а Америка только 40-50 тысяч. Это показывает, какую жертву принесли русские для победы с нацизмом", - сказал он в ходе конгресса Международного движения русофилов. В ноябре 2016 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о приеме Сигала в российское гражданство. Его дед по отцовской линии родился в России, а затем в первой половине XX века перебрался за океан. Ранее в поисках корней актер побывал в Калмыкии, Туве и Якутии. В августе 2018 года Сигал стал спецпредставителем МИД РФ по гуманитарным связям между Москвой и Вашингтоном. Как утверждал сам Сигал в одном из интервью, его дед по отцовской линии появился на свет в одном из буддистских районов России, а позднее переехал в США. Он также упоминал, что его бабушка родом из Владивостока, а некоторые предки происходят из Санкт-Петербурга и Белоруссии.
https://ria.ru/20230314/sigal-1857771541.html
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новости культуры, россия, стивен сигал, сша
Культура, Новости культуры, Россия, Стивен Сигал, США
Сигал заявил, что больше половины американцев любят Россию

Актер Стивен Сигал заявил, что больше половины американцев любят русских и Россию

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкАктер, продюсер Стивен Сигал
Актер, продюсер Стивен Сигал - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Актер, продюсер Стивен Сигал. Архивное фото
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МОСКВА, 14 марта - РИА Новости. Актёр Стивен Сигал заявил, что больше половины американцев любят русских и Россию.
Ранее президент России Владимир Путин наградил Сигала Орденом Дружбы.
"Америка тратит миллиарды долларов на дезинформацию и фейки... Они пытаются деморализовать и уничтожить имидж России, это доктрина ненависти к России... Но больше половины людей в Америке на самом деле любят Россию и русских. И они знают, что мы, русские люди, доказали миру во время Второй мировой войны, кто мы есть. Мы потеряли 27 миллионов человек во время войны, а Америка только 40-50 тысяч. Это показывает, какую жертву принесли русские для победы с нацизмом", - сказал он в ходе конгресса Международного движения русофилов.
В ноябре 2016 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о приеме Сигала в российское гражданство. Его дед по отцовской линии родился в России, а затем в первой половине XX века перебрался за океан. Ранее в поисках корней актер побывал в Калмыкии, Туве и Якутии. В августе 2018 года Сигал стал спецпредставителем МИД РФ по гуманитарным связям между Москвой и Вашингтоном. Как утверждал сам Сигал в одном из интервью, его дед по отцовской линии появился на свет в одном из буддистских районов России, а позднее переехал в США. Он также упоминал, что его бабушка родом из Владивостока, а некоторые предки происходят из Санкт-Петербурга и Белоруссии.
Стивен Сигал на открытии учредительного конгресса Международного движения русофилов - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
Стивен Сигал заявил, что он на миллион процентов русский
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