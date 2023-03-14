https://ria.ru/20230314/rossiya-1857786694.html

Сигал заявил, что больше половины американцев любят Россию

Сигал заявил, что больше половины американцев любят Россию - РИА Новости, 14.03.2023

Сигал заявил, что больше половины американцев любят Россию

Актёр Стивен Сигал заявил, что больше половины американцев любят русских и Россию. РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T14:40

2023-03-14T14:40

2023-03-14T14:40

культура

новости культуры

россия

стивен сигал

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155538/64/1555386449_0:0:2998:1686_1920x0_80_0_0_7a2a619edd231dcc7bc6f21a391459d2.jpg

МОСКВА, 14 марта - РИА Новости. Актёр Стивен Сигал заявил, что больше половины американцев любят русских и Россию. Ранее президент России Владимир Путин наградил Сигала Орденом Дружбы. "Америка тратит миллиарды долларов на дезинформацию и фейки... Они пытаются деморализовать и уничтожить имидж России, это доктрина ненависти к России... Но больше половины людей в Америке на самом деле любят Россию и русских. И они знают, что мы, русские люди, доказали миру во время Второй мировой войны, кто мы есть. Мы потеряли 27 миллионов человек во время войны, а Америка только 40-50 тысяч. Это показывает, какую жертву принесли русские для победы с нацизмом", - сказал он в ходе конгресса Международного движения русофилов. В ноябре 2016 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о приеме Сигала в российское гражданство. Его дед по отцовской линии родился в России, а затем в первой половине XX века перебрался за океан. Ранее в поисках корней актер побывал в Калмыкии, Туве и Якутии. В августе 2018 года Сигал стал спецпредставителем МИД РФ по гуманитарным связям между Москвой и Вашингтоном. Как утверждал сам Сигал в одном из интервью, его дед по отцовской линии появился на свет в одном из буддистских районов России, а позднее переехал в США. Он также упоминал, что его бабушка родом из Владивостока, а некоторые предки происходят из Санкт-Петербурга и Белоруссии.

https://ria.ru/20230314/sigal-1857771541.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

новости культуры, россия, стивен сигал, сша