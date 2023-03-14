Сигал заявил, что больше половины американцев любят Россию
Актер Стивен Сигал заявил, что больше половины американцев любят русских и Россию
Актер, продюсер Стивен Сигал. Архивное фото
МОСКВА, 14 марта - РИА Новости. Актёр Стивен Сигал заявил, что больше половины американцев любят русских и Россию.
Ранее президент России Владимир Путин наградил Сигала Орденом Дружбы.
"Америка тратит миллиарды долларов на дезинформацию и фейки... Они пытаются деморализовать и уничтожить имидж России, это доктрина ненависти к России... Но больше половины людей в Америке на самом деле любят Россию и русских. И они знают, что мы, русские люди, доказали миру во время Второй мировой войны, кто мы есть. Мы потеряли 27 миллионов человек во время войны, а Америка только 40-50 тысяч. Это показывает, какую жертву принесли русские для победы с нацизмом", - сказал он в ходе конгресса Международного движения русофилов.
В ноябре 2016 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о приеме Сигала в российское гражданство. Его дед по отцовской линии родился в России, а затем в первой половине XX века перебрался за океан. Ранее в поисках корней актер побывал в Калмыкии, Туве и Якутии. В августе 2018 года Сигал стал спецпредставителем МИД РФ по гуманитарным связям между Москвой и Вашингтоном. Как утверждал сам Сигал в одном из интервью, его дед по отцовской линии появился на свет в одном из буддистских районов России, а позднее переехал в США. Он также упоминал, что его бабушка родом из Владивостока, а некоторые предки происходят из Санкт-Петербурга и Белоруссии.