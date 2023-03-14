https://ria.ru/20230314/razgovor-1857674258.html

В Белом доме прокомментировали возможный разговор Си Цзиньпина и Зеленского

В Белом доме прокомментировали возможный разговор Си Цзиньпина и Зеленского - РИА Новости, 14.03.2023

В Белом доме прокомментировали возможный разговор Си Цзиньпина и Зеленского

США приветствуют возможные контакты председателя КНР Си Цзиньпина с Владимиром Зеленским, поскольку считают, что Пекин должен услышать мнение Киева о ситуации... РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T01:14

2023-03-14T01:14

2023-03-14T01:14

в мире

китай

россия

украина

си цзиньпин

владимир зеленский

джейк салливан

всекитайское собрание народных представителей

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ВАШИНГТОН, 14 мар - РИА Новости. США приветствуют возможные контакты председателя КНР Си Цзиньпина с Владимиром Зеленским, поскольку считают, что Пекин должен услышать мнение Киева о ситуации вокруг Украины, заявил в понедельник помощник американского президента по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан. Как сообщила ранее днем газета Wall Street Journal со ссылкой на свои источники, председатель КНР намерен провести онлайн-встречу с Владимиром Зеленским, предположительно, вскоре после вероятного визита в Москву. Отмечается, что это станет первым разговором между Си Цзиньпином и Зеленским с 24 февраля прошлого года. Ранее в понедельник агентство Рейтер со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что Си Цзиньпин планирует посетить Москву уже на следующей неделе. В конце декабря президент РФ Владимир Путин пригласил Си Цзиньпина приехать в 2023 году в Москву. Си Цзиньпин, которому в июне исполнится 70 лет, в пятницу был переизбран на должность председателя КНР на беспрецедентный третий пятилетний срок. Это стало возможным после внесения в 2018 году поправок в Конституцию КНР: теперь одно и то же лицо может занимать пост главы государства неограниченное число раз. Как сообщило агентство Синьхуа, в пятницу на третьем пленарном заседании 1-й сессии Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва Си Цзиньпин был переизбран на должность председателя Центрального военного совета (ЦВС) КНР. Согласно результатам голосования, за него единогласно проголосовали 2 952 делегата. Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230310/ukraina-1857089497.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, китай, россия, украина, си цзиньпин, владимир зеленский, джейк салливан, всекитайское собрание народных представителей