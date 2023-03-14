В Белом доме прокомментировали возможный разговор Си Цзиньпина и Зеленского
Белый дом: США призвали председателя КНР Си Цзиньпина к разговору с Зеленским по Украине
© РИА Новости / Анна Раткогло | Перейти в медиабанкГенеральный секретарь Компартии Китая, председатель КНР Си Цзиньпин
Генеральный секретарь Компартии Китая, председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 14 мар - РИА Новости. США приветствуют возможные контакты председателя КНР Си Цзиньпина с Владимиром Зеленским, поскольку считают, что Пекин должен услышать мнение Киева о ситуации вокруг Украины, заявил в понедельник помощник американского президента по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.
Как сообщила ранее днем газета Wall Street Journal со ссылкой на свои источники, председатель КНР намерен провести онлайн-встречу с Владимиром Зеленским, предположительно, вскоре после вероятного визита в Москву. Отмечается, что это станет первым разговором между Си Цзиньпином и Зеленским с 24 февраля прошлого года.
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"Мы будем приветствовать такие контакты и, более того, призываем председателя Си Цзиньпина провести их. Мы считаем, что сам председатель КНР должен лично и напрямую услышать точку зрения Украины, а не только точку зрения России. Таким образом, мы фактически выступали за то, чтобы такой разговор состоялся", - сказал Салливан в ходе регулярного брифинга, комментируя публикацию газеты.
Ранее в понедельник агентство Рейтер со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что Си Цзиньпин планирует посетить Москву уже на следующей неделе.
В конце декабря президент РФ Владимир Путин пригласил Си Цзиньпина приехать в 2023 году в Москву.
Си Цзиньпин, которому в июне исполнится 70 лет, в пятницу был переизбран на должность председателя КНР на беспрецедентный третий пятилетний срок. Это стало возможным после внесения в 2018 году поправок в Конституцию КНР: теперь одно и то же лицо может занимать пост главы государства неограниченное число раз. Как сообщило агентство Синьхуа, в пятницу на третьем пленарном заседании 1-й сессии Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва Си Цзиньпин был переизбран на должность председателя Центрального военного совета (ЦВС) КНР. Согласно результатам голосования, за него единогласно проголосовали 2 952 делегата.
Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.