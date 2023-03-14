https://ria.ru/20230314/putin-1857795021.html

Путин прибыл в Улан-Удэ, где посетит авиационный завод

Путин прибыл в Улан-Удэ, где посетит авиационный завод - РИА Новости, 14.03.2023

Путин прибыл в Улан-Удэ, где посетит авиационный завод

Владимир Путин прибыл в Улан-Удэ, где планирует посетить местный авиационный завод, а также провести совещание по вопросам реализации программы развития... РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T15:09

2023-03-14T15:09

2023-03-14T15:50

улан-удэ

россия

забайкальский край

алексей цыденов

владимир путин

юрий трутнев

улан-удэнский авиационный завод

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Владимир Путин прибыл в Улан-Удэ, где планирует посетить местный авиационный завод, а также провести совещание по вопросам реализации программы развития дальневосточных городов.Уточняется, что на совещании в очном формате будут присутствовать глава республики Бурятия Алексей Цыденов и заместитель председателя правительства, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. В режиме видеоконференции к ним присоединятся министры правительства, губернаторы Сахалинской и Амурской областей, а также Забайкальского края. Кроме того, в совещании примут участие руководители российских компаний. Помимо этого, Путин планирует провести личную встречу с главой Бурятии.Цыденов ранее сообщал о том, что в республике созданы и уже проходят испытание в реальных условиях опытные образцы беспилотных летательных аппаратов производства Улан-Удэнского авиазавода. Это предприятие — одно из ведущих российских производителей вертолетной техники.

https://ria.ru/20230314/genprokuratura-1857793901.html

улан-удэ

россия

забайкальский край

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улан-удэ, россия, забайкальский край, алексей цыденов, владимир путин, юрий трутнев, улан-удэнский авиационный завод