https://ria.ru/20230314/putin-1857795021.html
Путин прибыл в Улан-Удэ, где посетит авиационный завод
Путин прибыл в Улан-Удэ, где посетит авиационный завод - РИА Новости, 14.03.2023
Путин прибыл в Улан-Удэ, где посетит авиационный завод
Владимир Путин прибыл в Улан-Удэ, где планирует посетить местный авиационный завод, а также провести совещание по вопросам реализации программы развития... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T15:09
2023-03-14T15:09
2023-03-14T15:50
улан-удэ
россия
забайкальский край
алексей цыденов
владимир путин
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Владимир Путин прибыл в Улан-Удэ, где планирует посетить местный авиационный завод, а также провести совещание по вопросам реализации программы развития дальневосточных городов.Уточняется, что на совещании в очном формате будут присутствовать глава республики Бурятия Алексей Цыденов и заместитель председателя правительства, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. В режиме видеоконференции к ним присоединятся министры правительства, губернаторы Сахалинской и Амурской областей, а также Забайкальского края. Кроме того, в совещании примут участие руководители российских компаний. Помимо этого, Путин планирует провести личную встречу с главой Бурятии.Цыденов ранее сообщал о том, что в республике созданы и уже проходят испытание в реальных условиях опытные образцы беспилотных летательных аппаратов производства Улан-Удэнского авиазавода. Это предприятие — одно из ведущих российских производителей вертолетной техники.
https://ria.ru/20230314/genprokuratura-1857793901.html
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улан-удэ, россия, забайкальский край, алексей цыденов, владимир путин, юрий трутнев, улан-удэнский авиационный завод
Улан-Удэ, Россия, Забайкальский край, Алексей Цыденов, Владимир Путин, Юрий Трутнев, Улан-Удэнский авиационный завод
Путин прибыл в Улан-Удэ, где посетит авиационный завод
Президент Путин прибыл в Улан-Удэ, где посетит авиационный завод и встретится с Цыденовым
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Владимир Путин прибыл в Улан-Удэ, где планирует посетить местный авиационный завод, а также провести совещание по вопросам реализации программы развития дальневосточных городов.
Уточняется, что на совещании в очном формате будут присутствовать глава республики Бурятия Алексей Цыденов и заместитель председателя правительства, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. В режиме видеоконференции к ним присоединятся министры правительства, губернаторы Сахалинской и Амурской областей, а также Забайкальского края. Кроме того, в совещании примут участие руководители российских компаний.
Помимо этого, Путин планирует провести личную встречу с главой Бурятии.
Цыденов ранее сообщал о том, что в республике созданы и уже проходят испытание в реальных условиях опытные образцы беспилотных летательных аппаратов производства Улан-Удэнского авиазавода. Это предприятие — одно из ведущих российских производителей вертолетной техники.
Путин 15 марта примет участие в заседании коллегии Генпрокуратуры