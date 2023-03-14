https://ria.ru/20230314/putin-1857750666.html

Пресс-служба Токаева сообщила, что Путина ждут с визитом в Казахстан

Пресс-служба Токаева сообщила, что Путина ждут с визитом в Казахстан - РИА Новости, 14.03.2023

Пресс-служба Токаева сообщила, что Путина ждут с визитом в Казахстан

Визита президента России Владимира Путина ждут в Казахстане в этом году, сообщила пресс-служба главы республики по итогам встречи казахстанского лидера... РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T12:42

2023-03-14T12:42

2023-03-14T12:48

россия

казахстан

владимир путин

политика

алексей бородавкин

касым-жомарт токаев

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АСТАНА, 14 мар - РИА Новости. Визита президента России Владимира Путина ждут в Казахстане в этом году, сообщила пресс-служба главы республики по итогам встречи казахстанского лидера Касым-Жомарта Токаева с послом РФ Алексеем Бородавкиным."В ходе беседы с послом Российской Федерации Алексеем Бородавкиным глава государства отметил важность предстоящего в этом году визита президента Владимира Путина в Казахстан, а также проведения XIX Форума межрегионального сотрудничества в Костанае осенью текущего года", - говорится в сообщении пресс-службы.

https://ria.ru/20230228/kazakhstan-1854880020.html

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казахстан

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россия, казахстан, владимир путин, политика, алексей бородавкин, касым-жомарт токаев