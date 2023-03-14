https://ria.ru/20230314/pomosch-1857825016.html

Комиссия Госсовета создаст рабочую группу для помощи участникам СВО

Комиссия Госсовета создаст рабочую группу для помощи участникам СВО - РИА Новости, 14.03.2023

Комиссия Госсовета создаст рабочую группу для помощи участникам СВО

Комиссия Государственного совета по направлению "Социальная политика" создаст рабочую группу, которая займется координацией вопросов возвращения участников СВО... РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T16:30

2023-03-14T16:30

2023-03-14T16:30

новгородская область

андрей никитин (политик)

специальная военная операция на украине

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 14 мар – РИА Новости. Комиссия Государственного совета по направлению "Социальная политика" создаст рабочую группу, которая займется координацией вопросов возвращения участников СВО и сопровождения их и их семей, сообщил руководитель комиссии, губернатор Новгородской области Андрей Никитин. На заседании комиссии Госсовета в Великом Новгороде обсуждали создание в регионах государственного фонда адресной помощи семьям погибших бойцов и ветеранам СВО, а также электронных паспортов семей мобилизованных. О создании такого фонда в феврале в своем послании объявил президент РФ Владимир Путин, а 6 марта глава государства предложил распространить на всю страну идею создания социальных паспортов, в которых бы учитывались нужды семей мобилизованных. "Мы приняли решение, что создадим в комиссии отдельную рабочую группу, которая будет заниматься координацией вопросов возвращения участников СВО и сопровождения их и их семей на всех этапах жизненного пути. В эту группу войдут эксперты, которые смогут анализировать и оценивать необходимость и достаточность принимаемых решений в регионах по сопровождению такой категории граждан. Как президент сказал в послании, отделения фонда в регионах должны работать до конца года, поэтому действуем быстро", - сказал Никитин. Он попросил членов комиссии до 16 марта внести свои предложения, чтобы далее направить обобщенную позицию регионов по данному вопросу в федеральный центр. В заседании впервые участвовала делегация из новых регионов РФ.

https://ria.ru/20230307/sotspasport-1856314492.html

новгородская область

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новгородская область, андрей никитин (политик)