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Комиссия Госсовета создаст рабочую группу для помощи участникам СВО - РИА Новости, 14.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:30 14.03.2023
https://ria.ru/20230314/pomosch-1857825016.html
Комиссия Госсовета создаст рабочую группу для помощи участникам СВО
Комиссия Госсовета создаст рабочую группу для помощи участникам СВО - РИА Новости, 14.03.2023
Комиссия Госсовета создаст рабочую группу для помощи участникам СВО
Комиссия Государственного совета по направлению "Социальная политика" создаст рабочую группу, которая займется координацией вопросов возвращения участников СВО... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T16:30
2023-03-14T16:30
новгородская область
андрей никитин (политик)
специальная военная операция на украине
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 14 мар – РИА Новости. Комиссия Государственного совета по направлению "Социальная политика" создаст рабочую группу, которая займется координацией вопросов возвращения участников СВО и сопровождения их и их семей, сообщил руководитель комиссии, губернатор Новгородской области Андрей Никитин. На заседании комиссии Госсовета в Великом Новгороде обсуждали создание в регионах государственного фонда адресной помощи семьям погибших бойцов и ветеранам СВО, а также электронных паспортов семей мобилизованных. О создании такого фонда в феврале в своем послании объявил президент РФ Владимир Путин, а 6 марта глава государства предложил распространить на всю страну идею создания социальных паспортов, в которых бы учитывались нужды семей мобилизованных. "Мы приняли решение, что создадим в комиссии отдельную рабочую группу, которая будет заниматься координацией вопросов возвращения участников СВО и сопровождения их и их семей на всех этапах жизненного пути. В эту группу войдут эксперты, которые смогут анализировать и оценивать необходимость и достаточность принимаемых решений в регионах по сопровождению такой категории граждан. Как президент сказал в послании, отделения фонда в регионах должны работать до конца года, поэтому действуем быстро", - сказал Никитин. Он попросил членов комиссии до 16 марта внести свои предложения, чтобы далее направить обобщенную позицию регионов по данному вопросу в федеральный центр. В заседании впервые участвовала делегация из новых регионов РФ.
https://ria.ru/20230307/sotspasport-1856314492.html
новгородская область
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новгородская область, андрей никитин (политик)
Новгородская область, Андрей Никитин (политик), Специальная военная операция на Украине

Комиссия Госсовета создаст рабочую группу для помощи участникам СВО

© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Новгородской областиКомиссия Госсовета создаст рабочую группу для координации помощи участникам СВО
Комиссия Госсовета создаст рабочую группу для координации помощи участникам СВО - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Новгородской области
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 14 мар – РИА Новости. Комиссия Государственного совета по направлению "Социальная политика" создаст рабочую группу, которая займется координацией вопросов возвращения участников СВО и сопровождения их и их семей, сообщил руководитель комиссии, губернатор Новгородской области Андрей Никитин.
На заседании комиссии Госсовета в Великом Новгороде обсуждали создание в регионах государственного фонда адресной помощи семьям погибших бойцов и ветеранам СВО, а также электронных паспортов семей мобилизованных. О создании такого фонда в феврале в своем послании объявил президент РФ Владимир Путин, а 6 марта глава государства предложил распространить на всю страну идею создания социальных паспортов, в которых бы учитывались нужды семей мобилизованных.
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин
Соцпаспорт семей мобилизованных должен быть электронным, заявил Никитин
7 марта, 11:18
"Мы приняли решение, что создадим в комиссии отдельную рабочую группу, которая будет заниматься координацией вопросов возвращения участников СВО и сопровождения их и их семей на всех этапах жизненного пути. В эту группу войдут эксперты, которые смогут анализировать и оценивать необходимость и достаточность принимаемых решений в регионах по сопровождению такой категории граждан. Как президент сказал в послании, отделения фонда в регионах должны работать до конца года, поэтому действуем быстро", - сказал Никитин.
Он попросил членов комиссии до 16 марта внести свои предложения, чтобы далее направить обобщенную позицию регионов по данному вопросу в федеральный центр.
В заседании впервые участвовала делегация из новых регионов РФ.
 
Специальная военная операция на УкраинеНовгородская областьАндрей Никитин (политик)
 
 
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