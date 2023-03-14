https://ria.ru/20230314/oon-1857691044.html
Россия распространила в ООН копию переписки по "Северным потокам"
Россия распространила в ООН копию переписки по "Северным потокам" - РИА Новости, 14.03.2023
Россия распространила в ООН копию переписки по "Северным потокам"
Москва распространила в Совбезе и Генассамблее ООН копию переписки с Германией, Данией и Швецией, расследующих диверсии на газопроводах "Северные потоки",... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T08:20
2023-03-14T08:20
2023-03-14T11:52
россия
дания
швеция
владимир путин
дмитрий полянский
оон
генеральная прокуратура рф
алексей миллер
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Москва распространила в Совбезе и Генассамблее ООН копию переписки с Германией, Данией и Швецией, расследующих диверсии на газопроводах "Северные потоки", написал первый зампостпреда России Дмитрий Полянский в Telegram. "Документы позволяют нашим коллегам в ООН убедиться, что утверждения об информировании нас этими странами о ходе их расследований не соответствуют действительности", — подчеркнул дипломат. Взрывы произошли 26 сентября прошлого года сразу на двух трубопроводах из России в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Берлин, Копенгаген и Стокгольм не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что ЧП беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.Ранее Москва подготовила проект резолюции СБ ООН с призывом к генсеку организации создать независимую международную комиссию для расследования диверсии на "Северном потоке". Голосование по ней, как ожидается, пройдет до конца марта.
https://ria.ru/20230310/ukraina-1856945127.html
https://ria.ru/20230313/rezolyutsiya-1857656073.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, дания, швеция, владимир путин, дмитрий полянский, оон, генеральная прокуратура рф, алексей миллер, северный поток — 2, северный поток, авария на "северных потоках", в мире
Россия, Дания, Швеция, Владимир Путин, Дмитрий Полянский, ООН, Генеральная прокуратура РФ, Алексей Миллер, Северный поток — 2, Северный поток, Авария на "Северных потоках", В мире
Россия распространила в ООН копию переписки по "Северным потокам"
Зампостпреда при ООН Полянский: Россия распространила в ГА и СБ переписку по Nord Stream