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Россия распространила в ООН копию переписки по "Северным потокам" - РИА Новости, 14.03.2023
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08:20 14.03.2023 (обновлено: 11:52 14.03.2023)
https://ria.ru/20230314/oon-1857691044.html
Россия распространила в ООН копию переписки по "Северным потокам"
Россия распространила в ООН копию переписки по "Северным потокам" - РИА Новости, 14.03.2023
Россия распространила в ООН копию переписки по "Северным потокам"
Москва распространила в Совбезе и Генассамблее ООН копию переписки с Германией, Данией и Швецией, расследующих диверсии на газопроводах "Северные потоки",... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T08:20
2023-03-14T11:52
россия
дания
швеция
владимир путин
дмитрий полянский
оон
генеральная прокуратура рф
алексей миллер
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Москва распространила в Совбезе и Генассамблее ООН копию переписки с Германией, Данией и Швецией, расследующих диверсии на газопроводах "Северные потоки", написал первый зампостпреда России Дмитрий Полянский в Telegram. "Документы позволяют нашим коллегам в ООН убедиться, что утверждения об информировании нас этими странами о ходе их расследований не соответствуют действительности", — подчеркнул дипломат. Взрывы произошли 26 сентября прошлого года сразу на двух трубопроводах из России в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Берлин, Копенгаген и Стокгольм не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что ЧП беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.Ранее Москва подготовила проект резолюции СБ ООН с призывом к генсеку организации создать независимую международную комиссию для расследования диверсии на "Северном потоке". Голосование по ней, как ожидается, пройдет до конца марта.
https://ria.ru/20230310/ukraina-1856945127.html
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россия, дания, швеция, владимир путин, дмитрий полянский, оон, генеральная прокуратура рф, алексей миллер, северный поток — 2, северный поток, авария на "северных потоках", в мире
Россия, Дания, Швеция, Владимир Путин, Дмитрий Полянский, ООН, Генеральная прокуратура РФ, Алексей Миллер, Северный поток — 2, Северный поток, Авария на "Северных потоках", В мире
Россия распространила в ООН копию переписки по "Северным потокам"

Зампостпреда при ООН Полянский: Россия распространила в ГА и СБ переписку по Nord Stream

© Фото : Forsvaret/Rune DyrholmМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© Фото : Forsvaret/Rune Dyrholm
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Москва распространила в Совбезе и Генассамблее ООН копию переписки с Германией, Данией и Швецией, расследующих диверсии на газопроводах "Северные потоки", написал первый зампостпреда России Дмитрий Полянский в Telegram.
"Документы позволяют нашим коллегам в ООН убедиться, что утверждения об информировании нас этими странами о ходе их расследований не соответствуют действительности", — подчеркнул дипломат.
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
В США объяснили появление "украинской" версии о подрыве "Северных потоков"
10 марта, 11:06
Взрывы произошли 26 сентября прошлого года сразу на двух трубопроводах из России в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Берлин, Копенгаген и Стокгольм не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что ЧП беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
Ранее Москва подготовила проект резолюции СБ ООН с призывом к генсеку организации создать независимую международную комиссию для расследования диверсии на "Северном потоке". Голосование по ней, как ожидается, пройдет до конца марта.
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
МИД обсудил с послом Дании найденный у "Северных потоков" предмет
13 марта, 21:34
 
РоссияДанияШвецияВладимир ПутинДмитрий ПолянскийООНГенеральная прокуратура РФАлексей МиллерСеверный поток — 2Северный потокАвария на "Северных потоках"В мире
 
 
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