https://ria.ru/20230314/oon-1857691044.html

Россия распространила в ООН копию переписки по "Северным потокам"

Россия распространила в ООН копию переписки по "Северным потокам" - РИА Новости, 14.03.2023

Россия распространила в ООН копию переписки по "Северным потокам"

Москва распространила в Совбезе и Генассамблее ООН копию переписки с Германией, Данией и Швецией, расследующих диверсии на газопроводах "Северные потоки",... РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T08:20

2023-03-14T08:20

2023-03-14T11:52

россия

дания

швеция

владимир путин

дмитрий полянский

оон

генеральная прокуратура рф

алексей миллер

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Москва распространила в Совбезе и Генассамблее ООН копию переписки с Германией, Данией и Швецией, расследующих диверсии на газопроводах "Северные потоки", написал первый зампостпреда России Дмитрий Полянский в Telegram. "Документы позволяют нашим коллегам в ООН убедиться, что утверждения об информировании нас этими странами о ходе их расследований не соответствуют действительности", — подчеркнул дипломат. Взрывы произошли 26 сентября прошлого года сразу на двух трубопроводах из России в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Берлин, Копенгаген и Стокгольм не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что ЧП беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.Ранее Москва подготовила проект резолюции СБ ООН с призывом к генсеку организации создать независимую международную комиссию для расследования диверсии на "Северном потоке". Голосование по ней, как ожидается, пройдет до конца марта.

https://ria.ru/20230310/ukraina-1856945127.html

https://ria.ru/20230313/rezolyutsiya-1857656073.html

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дания

швеция

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, дания, швеция, владимир путин, дмитрий полянский, оон, генеральная прокуратура рф, алексей миллер, северный поток — 2, северный поток, авария на "северных потоках", в мире