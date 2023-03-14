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В Кремле рассказали, как не вернуться в Средние века в области науки - РИА Новости, 14.03.2023
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10:30 14.03.2023 (обновлено: 10:49 14.03.2023)
https://ria.ru/20230314/nauka-1857707053.html
В Кремле рассказали, как не вернуться в Средние века в области науки
В Кремле рассказали, как не вернуться в Средние века в области науки - РИА Новости, 14.03.2023
В Кремле рассказали, как не вернуться в Средние века в области науки
России нужна суверенизация науки, но чтобы не вернуться в средние века, надо развивать сотрудничество на новых направлениях, считает пресс секретарь президента... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T10:30
2023-03-14T10:49
россия
дмитрий песков
наука
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. России нужна суверенизация науки, но чтобы не вернуться в средние века, надо развивать сотрудничество на новых направлениях, считает пресс секретарь президента РФ Дмитрий Песков."В условиях нынешнего времени и нашего конфронтационного окружения во многом роль науки только растёт. Мы все сейчас говорим о суверенизации нашей экономики, и здесь, конечно же, без науки обойтись нельзя. Важна также и суверенизация нашей науки", - сказал Песков на первом заседании Организационного комитета IX Всероссийской премии "За верность науке".Он отметил, что Россия сегодня утратила большое количество направлений международного научного сотрудничества. "Но это не значит, что мы должны стремиться к научной автаркии. Научная автаркия будет нас вести к отсталости и в средние века. И мир не ограничивается только теми направлениями, которые мы потеряли. Он гораздо более многообразен", - добавил представитель Кремля.В связи с этим он предложил со следующего года ввести премию, связанную с международным сотрудничеством -" говоря о тех направлениях, которые альтернативно открылись сейчас для нас, говоря о тех направлениях, которые мы найдём за следующий год"."Направлений очень много, и они для нас очень важны", - отметил Песков.Также он предложил со следующего года поощрять направления, связанные с внедренчеством. "Наука все-таки должна зарабатывать деньги. Понятно, что есть фундаментальная наука... Но в целом наука должна зарабатывать деньги, она должна приносить конкретную, приземленную пользу нашей экономике, нашему производству, нашим технологиям", - сказал Песков.
https://ria.ru/20230311/kremniy-1856802002.html
https://ria.ru/20230302/nauka-1855129920.html
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россия, дмитрий песков, наука
Россия, Дмитрий Песков, Наука
В Кремле рассказали, как не вернуться в Средние века в области науки

Песков призвал развивать международное научное сотрудничество на новых направлениях

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАрхитектурный ансамбль Московского Кремля
Архитектурный ансамбль Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Архитектурный ансамбль Московского Кремля. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. России нужна суверенизация науки, но чтобы не вернуться в средние века, надо развивать сотрудничество на новых направлениях, считает пресс секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"В условиях нынешнего времени и нашего конфронтационного окружения во многом роль науки только растёт. Мы все сейчас говорим о суверенизации нашей экономики, и здесь, конечно же, без науки обойтись нельзя. Важна также и суверенизация нашей науки", - сказал Песков на первом заседании Организационного комитета IX Всероссийской премии "За верность науке".
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Он отметил, что Россия сегодня утратила большое количество направлений международного научного сотрудничества. "Но это не значит, что мы должны стремиться к научной автаркии. Научная автаркия будет нас вести к отсталости и в средние века. И мир не ограничивается только теми направлениями, которые мы потеряли. Он гораздо более многообразен", - добавил представитель Кремля.
В связи с этим он предложил со следующего года ввести премию, связанную с международным сотрудничеством -" говоря о тех направлениях, которые альтернативно открылись сейчас для нас, говоря о тех направлениях, которые мы найдём за следующий год"."Направлений очень много, и они для нас очень важны", - отметил Песков.
Также он предложил со следующего года поощрять направления, связанные с внедренчеством. "Наука все-таки должна зарабатывать деньги. Понятно, что есть фундаментальная наука... Но в целом наука должна зарабатывать деньги, она должна приносить конкретную, приземленную пользу нашей экономике, нашему производству, нашим технологиям", - сказал Песков.
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