https://ria.ru/20230314/nauka-1857707053.html

В Кремле рассказали, как не вернуться в Средние века в области науки

В Кремле рассказали, как не вернуться в Средние века в области науки - РИА Новости, 14.03.2023

В Кремле рассказали, как не вернуться в Средние века в области науки

России нужна суверенизация науки, но чтобы не вернуться в средние века, надо развивать сотрудничество на новых направлениях, считает пресс секретарь президента... РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T10:30

2023-03-14T10:30

2023-03-14T10:49

россия

дмитрий песков

наука

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/07/1843344842_585:134:2964:1472_1920x0_80_0_0_70e941586865ffe774d996452d53a441.jpg

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. России нужна суверенизация науки, но чтобы не вернуться в средние века, надо развивать сотрудничество на новых направлениях, считает пресс секретарь президента РФ Дмитрий Песков."В условиях нынешнего времени и нашего конфронтационного окружения во многом роль науки только растёт. Мы все сейчас говорим о суверенизации нашей экономики, и здесь, конечно же, без науки обойтись нельзя. Важна также и суверенизация нашей науки", - сказал Песков на первом заседании Организационного комитета IX Всероссийской премии "За верность науке".Он отметил, что Россия сегодня утратила большое количество направлений международного научного сотрудничества. "Но это не значит, что мы должны стремиться к научной автаркии. Научная автаркия будет нас вести к отсталости и в средние века. И мир не ограничивается только теми направлениями, которые мы потеряли. Он гораздо более многообразен", - добавил представитель Кремля.В связи с этим он предложил со следующего года ввести премию, связанную с международным сотрудничеством -" говоря о тех направлениях, которые альтернативно открылись сейчас для нас, говоря о тех направлениях, которые мы найдём за следующий год"."Направлений очень много, и они для нас очень важны", - отметил Песков.Также он предложил со следующего года поощрять направления, связанные с внедренчеством. "Наука все-таки должна зарабатывать деньги. Понятно, что есть фундаментальная наука... Но в целом наука должна зарабатывать деньги, она должна приносить конкретную, приземленную пользу нашей экономике, нашему производству, нашим технологиям", - сказал Песков.

https://ria.ru/20230311/kremniy-1856802002.html

https://ria.ru/20230302/nauka-1855129920.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, дмитрий песков, наука