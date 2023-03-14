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В экспозиции российских музеев добавят VR-технологии - РИА Новости, 14.03.2023
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Культура
 
13:28 14.03.2023 (обновлено: 13:36 14.03.2023)
https://ria.ru/20230314/muzei-1857765175.html
В экспозиции российских музеев добавят VR-технологии
В экспозиции российских музеев добавят VR-технологии - РИА Новости, 14.03.2023
В экспозиции российских музеев добавят VR-технологии
В экспозиции музеев будут добавлены технологии виртуальной реальности, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова в своем Telegram-канале. РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T13:28
2023-03-14T13:36
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миа "россия сегодня"
выставки
музеи
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. В экспозиции музеев будут добавлены технологии виртуальной реальности, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова в своем Telegram-канале. Любимова отметила, что с возможностями дополненной реальности уже ознакомились Исторический музей и музей-заповедник "Горки Ленинские". Недавно в Москве открылась выставка "ДК СССР", приуроченная к 100-летию Советского Союза. Посетить ее можно до 2 апреля 2023 года.
https://ria.ru/20230303/vystavka-1855337012.html
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новости культуры, ольга любимова, наталья лосева, миа "россия сегодня", выставки, музеи
Культура, Новости культуры, Ольга Любимова, Наталья Лосева, МИА "Россия сегодня", Выставки, Музеи
В экспозиции российских музеев добавят VR-технологии

В России экспозиции федеральных музеев дополнят технологиями виртуальной реальности

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкVR-перформанс "Слепые в большом городе"
VR-перформанс Слепые в большом городе - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. В экспозиции музеев будут добавлены технологии виртуальной реальности, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова в своем Telegram-канале.
«
"Технологии виртуальной реальности дополнят постоянные экспозиции федеральных музеев. Поговорили об этом на встрече с заместителем главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" Натальей Лосевой", — уточнила министр.
Любимова отметила, что с возможностями дополненной реальности уже ознакомились Исторический музей и музей-заповедник "Горки Ленинские".
«
"Уверена, что технологии привлекут в наши музеи новую аудиторию. Мы видим, что подобные форматы интересны юным посетителям как новый способ изучения исторических фактов и взаимодействия с экспонатами", — говорит министр.
Недавно в Москве открылась выставка "ДК СССР", приуроченная к 100-летию Советского Союза. Посетить ее можно до 2 апреля 2023 года.
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КультураНовости культурыОльга ЛюбимоваНаталья ЛосеваМИА "Россия сегодня"ВыставкиМузеи
 
 
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