https://ria.ru/20230314/muzei-1857765175.html

В экспозиции российских музеев добавят VR-технологии

В экспозиции российских музеев добавят VR-технологии - РИА Новости, 14.03.2023

В экспозиции российских музеев добавят VR-технологии

В экспозиции музеев будут добавлены технологии виртуальной реальности, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова в своем Telegram-канале. РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T13:28

2023-03-14T13:28

2023-03-14T13:36

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. В экспозиции музеев будут добавлены технологии виртуальной реальности, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова в своем Telegram-канале. Любимова отметила, что с возможностями дополненной реальности уже ознакомились Исторический музей и музей-заповедник "Горки Ленинские". Недавно в Москве открылась выставка "ДК СССР", приуроченная к 100-летию Советского Союза. Посетить ее можно до 2 апреля 2023 года.

https://ria.ru/20230303/vystavka-1855337012.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, ольга любимова, наталья лосева, миа "россия сегодня", выставки, музеи