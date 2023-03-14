https://ria.ru/20230314/muzei-1857765175.html
В экспозиции российских музеев добавят VR-технологии
В экспозиции российских музеев добавят VR-технологии - РИА Новости, 14.03.2023
В экспозиции российских музеев добавят VR-технологии
В экспозиции музеев будут добавлены технологии виртуальной реальности, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова в своем Telegram-канале. РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T13:28
2023-03-14T13:28
2023-03-14T13:36
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выставки
музеи
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. В экспозиции музеев будут добавлены технологии виртуальной реальности, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова в своем Telegram-канале. Любимова отметила, что с возможностями дополненной реальности уже ознакомились Исторический музей и музей-заповедник "Горки Ленинские". Недавно в Москве открылась выставка "ДК СССР", приуроченная к 100-летию Советского Союза. Посетить ее можно до 2 апреля 2023 года.
https://ria.ru/20230303/vystavka-1855337012.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, ольга любимова, наталья лосева, миа "россия сегодня", выставки, музеи
Культура, Новости культуры, Ольга Любимова, Наталья Лосева, МИА "Россия сегодня", Выставки, Музеи
В экспозиции российских музеев добавят VR-технологии
В России экспозиции федеральных музеев дополнят технологиями виртуальной реальности