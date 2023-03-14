https://ria.ru/20230314/mir-1857678720.html

В Европарламенте рассказали, когда наступят глобальный мир и стабильность

В Европарламенте рассказали, когда наступят глобальный мир и стабильность - РИА Новости, 14.03.2023

В Европарламенте рассказали, когда наступят глобальный мир и стабильность

Существование НАТО препятствует установлению мира и стабильности, написал в Twitter депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес. РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T04:09

2023-03-14T04:09

2023-03-14T04:28

в мире

ирландия

украина

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сергей лавров

борис джонсон

нато

европарламент

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Существование НАТО препятствует установлению мира и стабильности, написал в Twitter депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес.Ранее Уоллес призвал прекратить прокси-войну на Украине.Москва еще прошлой весной направила странам военного блока ноту из-за поставок вооружений киевскому режиму. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, содержащие военную технику для ВСУ, станут законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230311/evroparlament-1857221528.html

ирландия

украина

киев

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в мире, ирландия, украина, киев, сергей лавров, борис джонсон, нато, европарламент