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В Европарламенте рассказали, когда наступят глобальный мир и стабильность
В Европарламенте рассказали, когда наступят глобальный мир и стабильность - РИА Новости, 14.03.2023
В Европарламенте рассказали, когда наступят глобальный мир и стабильность
Существование НАТО препятствует установлению мира и стабильности, написал в Twitter депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес. РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T04:09
2023-03-14T04:09
2023-03-14T04:28
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Существование НАТО препятствует установлению мира и стабильности, написал в Twitter депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес.Ранее Уоллес призвал прекратить прокси-войну на Украине.Москва еще прошлой весной направила странам военного блока ноту из-за поставок вооружений киевскому режиму. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, содержащие военную технику для ВСУ, станут законной целью для российской армии.
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В Европарламенте рассказали, когда наступят глобальный мир и стабильность
Депутат Европарламента Уоллес: мира и стабильности не будет, пока существует НАТО