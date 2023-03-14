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В Европарламенте рассказали, когда наступят глобальный мир и стабильность - РИА Новости, 14.03.2023
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04:09 14.03.2023 (обновлено: 04:28 14.03.2023)
https://ria.ru/20230314/mir-1857678720.html
В Европарламенте рассказали, когда наступят глобальный мир и стабильность
В Европарламенте рассказали, когда наступят глобальный мир и стабильность - РИА Новости, 14.03.2023
В Европарламенте рассказали, когда наступят глобальный мир и стабильность
Существование НАТО препятствует установлению мира и стабильности, написал в Twitter депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес. РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T04:09
2023-03-14T04:28
в мире
ирландия
украина
киев
сергей лавров
борис джонсон
нато
европарламент
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Существование НАТО препятствует установлению мира и стабильности, написал в Twitter депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес.Ранее Уоллес призвал прекратить прокси-войну на Украине.Москва еще прошлой весной направила странам военного блока ноту из-за поставок вооружений киевскому режиму. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, содержащие военную технику для ВСУ, станут законной целью для российской армии.
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в мире, ирландия, украина, киев, сергей лавров, борис джонсон, нато, европарламент
В мире, Ирландия, Украина, Киев, Сергей Лавров, Борис Джонсон, НАТО, Европарламент
В Европарламенте рассказали, когда наступят глобальный мир и стабильность

Депутат Европарламента Уоллес: мира и стабильности не будет, пока существует НАТО

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза в здании Европарламента в Страсбурге
Флаги с символикой Евросоюза в здании Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Флаги с символикой Евросоюза в здании Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Существование НАТО препятствует установлению мира и стабильности, написал в Twitter депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес.
«

"Конфликт на Украине продолжается, тысячи погибают, но НАТО не хочет окончания конфронтации — Борис Джонсон отправился в Киев, чтобы не допустить установления мира. Не будет мира и стабильности, пока существует НАТО", — заявил политик.

Ранее Уоллес призвал прекратить прокси-войну на Украине.
Москва еще прошлой весной направила странам военного блока ноту из-за поставок вооружений киевскому режиму. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, содержащие военную технику для ВСУ, станут законной целью для российской армии.
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В миреИрландияУкраинаКиевСергей ЛавровБорис ДжонсонНАТОЕвропарламент
 
 
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