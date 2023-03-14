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Некоторые страны призвали исключить Россию из работы МАГАТЭ, заявил Гросси
Некоторые страны призвали исключить Россию из работы МАГАТЭ, заявил Гросси - РИА Новости, 14.03.2023
Некоторые страны призвали исключить Россию из работы МАГАТЭ, заявил Гросси
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что ряд стран выступают за исключение России из работы агентства в связи с конфликтом на Украине, что... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T23:47
2023-03-14T23:47
2023-03-14T23:47
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ВАШИНГТОН, 14 мар – РИА Новости. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что ряд стран выступают за исключение России из работы агентства в связи с конфликтом на Украине, что "неизбежно провоцирует трения" в работе организации. Как отметил глава международной организации, он сам не обладает полномочиями для исключения той или иной страны из работы агентства. "Разумеется, такая ситуация провоцирует трения. Трения существуют, это неизбежно. И мы должны бороться с ними", - указал гендиректор МАГАТЭ, добавив, что агентство контактирует с соответствующими странами в целях устранения разногласий.
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в мире, рафаэль гросси, россия, украина, магатэ
В мире, Рафаэль Гросси, Россия, Украина, МАГАТЭ
Некоторые страны призвали исключить Россию из работы МАГАТЭ, заявил Гросси
Гросси: некоторые страны призвали исключить Россию из работы МАГАТЭ из-за спецоперации
ВАШИНГТОН, 14 мар – РИА Новости. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что ряд стран выступают за исключение России из работы агентства в связи с конфликтом на Украине, что "неизбежно провоцирует трения" в работе организации.
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"Многие считают, что из-за войны и всего того, что происходит, необходимо понизить уровень присутствия России (в организации). Некоторые доходят до крайности и предлагают, чтобы она была исключена из работы агентства. Однако в данном случае мы говорим о международных организациях, и существуют процедуры для таких целей", - заявил Гросси, выступая в рамках дискуссии на площадке вашингтонского аналитического центра CSIS.
Как отметил глава международной организации, он сам не обладает полномочиями для исключения той или иной страны из работы агентства.
"Разумеется, такая ситуация провоцирует трения. Трения существуют, это неизбежно. И мы должны бороться с ними", - указал гендиректор МАГАТЭ, добавив, что агентство контактирует с соответствующими странами в целях устранения разногласий.
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