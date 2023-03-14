https://ria.ru/20230314/magate-1857905167.html

Некоторые страны призвали исключить Россию из работы МАГАТЭ, заявил Гросси

Некоторые страны призвали исключить Россию из работы МАГАТЭ, заявил Гросси - РИА Новости, 14.03.2023

Некоторые страны призвали исключить Россию из работы МАГАТЭ, заявил Гросси

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что ряд стран выступают за исключение России из работы агентства в связи с конфликтом на Украине, что... РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T23:47

2023-03-14T23:47

2023-03-14T23:47

в мире

рафаэль гросси

россия

украина

магатэ

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ВАШИНГТОН, 14 мар – РИА Новости. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что ряд стран выступают за исключение России из работы агентства в связи с конфликтом на Украине, что "неизбежно провоцирует трения" в работе организации. Как отметил глава международной организации, он сам не обладает полномочиями для исключения той или иной страны из работы агентства. "Разумеется, такая ситуация провоцирует трения. Трения существуют, это неизбежно. И мы должны бороться с ними", - указал гендиректор МАГАТЭ, добавив, что агентство контактирует с соответствующими странами в целях устранения разногласий.

https://ria.ru/20230310/zaes-1856933764.html

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в мире, рафаэль гросси, россия, украина, магатэ