https://ria.ru/20230314/livan-1857611969.html

Восток без строгих правил. Что нужно знать об отдыхе в Ливане

Восток без строгих правил. Что нужно знать об отдыхе в Ливане - РИА Новости, 14.03.2023

Восток без строгих правил. Что нужно знать об отдыхе в Ливане

В конце февраля туроператоры впервые после пандемии начали продавать путевки в Ливан. В этом светском государстве, граничащем с Израилем и Сирией, можно увидеть РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T08:00

2023-03-14T08:00

2023-03-14T08:18

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости, Мария Селиванова. В конце февраля туроператоры впервые после пандемии начали продавать путевки в Ливан. В этом светском государстве, граничащем с Израилем и Сирией, можно увидеть библейские города и за полчаса добраться от пляжа до горнолыжного курорта. В столице — Бейруте, который называют восточным Парижем, отличный шопинг и немало ночных клубов. Особенности отдыха в самой малоизученной россиянами стране Ближнего Востока — в материале РИА Новости.Новый маршрут"Ливан соединяет восточный колорит с европейской респектабельностью", — так характеризует страну гид Екатерина Алаеддин.До гражданской войны, закончившейся в 1990-м, государство с самой развитой в регионе банковской и финансовой системой называли ближневосточной Швейцарией. Сейчас о неспокойных временах мало что напоминает, экономика восстанавливается.Для россиян Ливан — направление не массовое, туда едут опытные путешественники. Хотят увидеть исторические достопримечательности, хотя пляжный отдых тоже есть — страна расположена на берегу Средиземного моря. Но тут своя специфика. Привычных гостиничных комплексов на побережье и системы "все включено", как, например, в Турции, там не найдешь, говорит гид Оксана Нахед. Туристы пользуются пляжами при гостиницах, местные выбирают частные бич-клабы, куда приезжают на день.Идеальное время для посещения Ливана — весна и осень. Температура воды сейчас — 21 градус, уже можно купаться, отмечает Екатерина Алаеддин. Летом очень жарко: примерно 35 градусов днем и ночью при высокой влажности. Спасают поросшие знаменитыми кедрами горы, они в 20 минутах езды от побережья. На высоте 600 метров — всего 28 градусов. Зимой же можно попасть на горнолыжный курорт Фарайя в 45 километрах от столицы.В Бейруте высокий уровень сервиса в ресторанах, многие говорят на иностранных языках. Это наследие колониального периода: около четверти века Ливаном управляла Франция, объясняет гид Марина Корейтем. Тут появились первые на Ближнем Востоке казино и фуникулер.Ночная жизнь сосредоточена в столичных районах Мар-Михаэль и Ашрафия. Моллы разбросаны по всему городу, шопинг недешевый, но найти можно почти все популярные марки, добавляет Корейтем.До пандемии из Москвы в Бейрут дважды в неделю летал "Аэрофлот". Сейчас прямой перевозки нет, путешественники летят через Каир, Стамбул, Дубай или Катар, рассказывают в "Интуристе". Недельный тур на двоих в отель категории "четыре звезды" стоит от 137 тысяч рублей, в "пятерку" — от 159 тысяч, сообщили в "Слетать.ру". С авиабилетами — от 227 тысяч на двоих.Визы, дресс-код и запретыРоссиянам для посещения Ливана требуется виза, ее можно получить в аэропорту Бейрута за 17 долларов. Необходим действующий еще как минимум три месяца загранпаспорт. Также понадобится бронь отеля или туристический ваучер, а еще — обратный билет. В самолете нужно будет заполнить миграционную карту, рассказали в "Интуристе".Во въезде в страну могут отказать тем, у кого в паспорте есть отметки о посещении Израиля. Эта проблема решается: таким гостям пограничники ставят ливанский штамп о въезде и выезде в миграционную карту. Так формально соблюдают правило "нет ливанской визы после израильской", поясняет гид Анхар Кочнева.В Ливане для туристов и местных нет дресс-кода: платья, сарафаны, футболки — все можно. Хотя короткие шорты и пляжная одежда в городе считаются нарушением правил хорошего тона, а топлес и нудизм исключены даже у воды, отметили в "Интуристе". Прикрыть плечи и колени попросят только при входе в мечети и при подъеме на священную гору Хариса.Важный запрет: в стране нельзя фотографировать военных, предупреждает Оксана Нахед.Ехать лучше с наличными — в Ливане банковский кризис, карточки мало где принимают. К тому же по безналу может быть невыгодный курс, рассказывает Анхар Кочнева.Лучше отказаться от аренды машины, говорит Екатерина Алаеддин. "Водители правила не соблюдают, дорожной полиции нет, нарушителя никто не остановит", — поясняет она.Еще придется привыкнуть к тому, что в Ливане курят везде, даже в общественном транспорте. Алкоголь не запрещен, в ресторанах он есть и в Рамадан.В стране безопасно, утверждают гиды. "Криминала нет. Но на улицах попадаются попрошайки, которым лучше не подавать, иначе просить будут все. Еще из опасностей: мотоциклисты иногда срывают сумки и рюкзаки с плеч беспечных туристов", — обращает внимание Алаеддин.Вина и хумусМестная кухня — средиземноморская — считается одной из лучших в мире. Стоимость похода в ресторан на одного — от 15 долларов, уточняет Марина Корейтем.Вкуснейшие салаты — табуле с кускусом, помидорами и зеленью, а также фаттуш, где к овощам добавляют питу. Еще надо попробовать хумус из бобов, мутабаль — паштет из печеных баклажанов, куфту — котлету из ягненка. На десерт — восточные сладости и белый кофе из цветов апельсина, советует Екатерина Алаеддин.На побережье посетите рыбные рестораны, в горах пробуйте блюда из риса, орехов и баранины, говорит Оксана Нахед. А еще в Ливане около 30 виноделен, добавляет Анхар Кочнева.Города из БиблииПоскольку страна небольшая, то остановиться лучше в Бейруте и каждый день ездить на экскурсии, считают гиды. В списке must see — упоминаемые в Библии города Библ (сейчас Джебейль), Тир и Сайда.Первый — один из древнейших портов, через который в Грецию экспортировали папирус. На территории найдены захоронения, которым более восьми тысяч лет. Там — срез истории от финикийских храмов до зданий периода Османской империи. По дороге туда стоит посетить гору Хариса, где установлен монумент Деве Марии, и спуститься на фуникулере в прибрежный город Джуния. Также заслуживают внимания красивые пещеры Джейта, в водоемах которых можно покататься на лодке, говорит Марина Корейтем.В Баальбеке туристы осматривают руины храмового ансамбля римского периода, в Тире — античные развалины и ипподром с некрополем.Сам Бейрут славится музеями. Главный — Национальный, где хранятся саркофаги финикийского периода. В Музее минералов — коллекция предметов из 75 стран.

https://ria.ru/20230222/livan-1853738264.html

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