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Восток без строгих правил. Что нужно знать об отдыхе в Ливане - РИА Новости, 14.03.2023
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Туризм
 
08:00 14.03.2023 (обновлено: 08:18 14.03.2023)
https://ria.ru/20230314/livan-1857611969.html
Восток без строгих правил. Что нужно знать об отдыхе в Ливане
Восток без строгих правил. Что нужно знать об отдыхе в Ливане - РИА Новости, 14.03.2023
Восток без строгих правил. Что нужно знать об отдыхе в Ливане
В конце февраля туроператоры впервые после пандемии начали продавать путевки в Ливан. В этом светском государстве, граничащем с Израилем и Сирией, можно увидеть РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T08:00
2023-03-14T08:18
туризм
туризм
маршруты - туризм
туристы
ливан
бейрут
интурист
аэрофлот
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости, Мария Селиванова. В конце февраля туроператоры впервые после пандемии начали продавать путевки в Ливан. В этом светском государстве, граничащем с Израилем и Сирией, можно увидеть библейские города и за полчаса добраться от пляжа до горнолыжного курорта. В столице — Бейруте, который называют восточным Парижем, отличный шопинг и немало ночных клубов. Особенности отдыха в самой малоизученной россиянами стране Ближнего Востока — в материале РИА Новости.Новый маршрут"Ливан соединяет восточный колорит с европейской респектабельностью", — так характеризует страну гид Екатерина Алаеддин.До гражданской войны, закончившейся в 1990-м, государство с самой развитой в регионе банковской и финансовой системой называли ближневосточной Швейцарией. Сейчас о неспокойных временах мало что напоминает, экономика восстанавливается.Для россиян Ливан — направление не массовое, туда едут опытные путешественники. Хотят увидеть исторические достопримечательности, хотя пляжный отдых тоже есть — страна расположена на берегу Средиземного моря. Но тут своя специфика. Привычных гостиничных комплексов на побережье и системы "все включено", как, например, в Турции, там не найдешь, говорит гид Оксана Нахед. Туристы пользуются пляжами при гостиницах, местные выбирают частные бич-клабы, куда приезжают на день.Идеальное время для посещения Ливана — весна и осень. Температура воды сейчас — 21 градус, уже можно купаться, отмечает Екатерина Алаеддин. Летом очень жарко: примерно 35 градусов днем и ночью при высокой влажности. Спасают поросшие знаменитыми кедрами горы, они в 20 минутах езды от побережья. На высоте 600 метров — всего 28 градусов. Зимой же можно попасть на горнолыжный курорт Фарайя в 45 километрах от столицы.В Бейруте высокий уровень сервиса в ресторанах, многие говорят на иностранных языках. Это наследие колониального периода: около четверти века Ливаном управляла Франция, объясняет гид Марина Корейтем. Тут появились первые на Ближнем Востоке казино и фуникулер.Ночная жизнь сосредоточена в столичных районах Мар-Михаэль и Ашрафия. Моллы разбросаны по всему городу, шопинг недешевый, но найти можно почти все популярные марки, добавляет Корейтем.До пандемии из Москвы в Бейрут дважды в неделю летал "Аэрофлот". Сейчас прямой перевозки нет, путешественники летят через Каир, Стамбул, Дубай или Катар, рассказывают в "Интуристе". Недельный тур на двоих в отель категории "четыре звезды" стоит от 137 тысяч рублей, в "пятерку" — от 159 тысяч, сообщили в "Слетать.ру". С авиабилетами — от 227 тысяч на двоих.Визы, дресс-код и запретыРоссиянам для посещения Ливана требуется виза, ее можно получить в аэропорту Бейрута за 17 долларов. Необходим действующий еще как минимум три месяца загранпаспорт. Также понадобится бронь отеля или туристический ваучер, а еще — обратный билет. В самолете нужно будет заполнить миграционную карту, рассказали в "Интуристе".Во въезде в страну могут отказать тем, у кого в паспорте есть отметки о посещении Израиля. Эта проблема решается: таким гостям пограничники ставят ливанский штамп о въезде и выезде в миграционную карту. Так формально соблюдают правило "нет ливанской визы после израильской", поясняет гид Анхар Кочнева.В Ливане для туристов и местных нет дресс-кода: платья, сарафаны, футболки — все можно. Хотя короткие шорты и пляжная одежда в городе считаются нарушением правил хорошего тона, а топлес и нудизм исключены даже у воды, отметили в "Интуристе". Прикрыть плечи и колени попросят только при входе в мечети и при подъеме на священную гору Хариса.Важный запрет: в стране нельзя фотографировать военных, предупреждает Оксана Нахед.Ехать лучше с наличными — в Ливане банковский кризис, карточки мало где принимают. К тому же по безналу может быть невыгодный курс, рассказывает Анхар Кочнева.Лучше отказаться от аренды машины, говорит Екатерина Алаеддин. "Водители правила не соблюдают, дорожной полиции нет, нарушителя никто не остановит", — поясняет она.Еще придется привыкнуть к тому, что в Ливане курят везде, даже в общественном транспорте. Алкоголь не запрещен, в ресторанах он есть и в Рамадан.В стране безопасно, утверждают гиды. "Криминала нет. Но на улицах попадаются попрошайки, которым лучше не подавать, иначе просить будут все. Еще из опасностей: мотоциклисты иногда срывают сумки и рюкзаки с плеч беспечных туристов", — обращает внимание Алаеддин.Вина и хумусМестная кухня — средиземноморская — считается одной из лучших в мире. Стоимость похода в ресторан на одного — от 15 долларов, уточняет Марина Корейтем.Вкуснейшие салаты — табуле с кускусом, помидорами и зеленью, а также фаттуш, где к овощам добавляют питу. Еще надо попробовать хумус из бобов, мутабаль — паштет из печеных баклажанов, куфту — котлету из ягненка. На десерт — восточные сладости и белый кофе из цветов апельсина, советует Екатерина Алаеддин.На побережье посетите рыбные рестораны, в горах пробуйте блюда из риса, орехов и баранины, говорит Оксана Нахед. А еще в Ливане около 30 виноделен, добавляет Анхар Кочнева.Города из БиблииПоскольку страна небольшая, то остановиться лучше в Бейруте и каждый день ездить на экскурсии, считают гиды. В списке must see — упоминаемые в Библии города Библ (сейчас Джебейль), Тир и Сайда.Первый — один из древнейших портов, через который в Грецию экспортировали папирус. На территории найдены захоронения, которым более восьми тысяч лет. Там — срез истории от финикийских храмов до зданий периода Османской империи. По дороге туда стоит посетить гору Хариса, где установлен монумент Деве Марии, и спуститься на фуникулере в прибрежный город Джуния. Также заслуживают внимания красивые пещеры Джейта, в водоемах которых можно покататься на лодке, говорит Марина Корейтем.В Баальбеке туристы осматривают руины храмового ансамбля римского периода, в Тире — античные развалины и ипподром с некрополем.Сам Бейрут славится музеями. Главный — Национальный, где хранятся саркофаги финикийского периода. В Музее минералов — коллекция предметов из 75 стран.
https://ria.ru/20230222/livan-1853738264.html
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туризм, маршруты - туризм, туристы, ливан, бейрут, интурист, аэрофлот, куда можно лететь, отдых на море, достопримечательности, отдых
Туризм, Туризм, Маршруты - Туризм, туристы, Ливан, Бейрут, Интурист, Аэрофлот, куда можно лететь, Отдых на море, Достопримечательности, Отдых

Восток без строгих правил. Что нужно знать об отдыхе в Ливане

© iStock.com / ramzihachichoМечеть Мохаммада аль-Амина в центре Бейрута в Ливане
Мечеть Мохаммада аль-Амина в центре Бейрута в Ливане - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© iStock.com / ramzihachicho
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости, Мария Селиванова. В конце февраля туроператоры впервые после пандемии начали продавать путевки в Ливан. В этом светском государстве, граничащем с Израилем и Сирией, можно увидеть библейские города и за полчаса добраться от пляжа до горнолыжного курорта. В столице — Бейруте, который называют восточным Парижем, отличный шопинг и немало ночных клубов. Особенности отдыха в самой малоизученной россиянами стране Ближнего Востока — в материале РИА Новости.

Новый маршрут

"Ливан соединяет восточный колорит с европейской респектабельностью", — так характеризует страну гид Екатерина Алаеддин.
До гражданской войны, закончившейся в 1990-м, государство с самой развитой в регионе банковской и финансовой системой называли ближневосточной Швейцарией. Сейчас о неспокойных временах мало что напоминает, экономика восстанавливается.
Для россиян Ливан — направление не массовое, туда едут опытные путешественники. Хотят увидеть исторические достопримечательности, хотя пляжный отдых тоже есть — страна расположена на берегу Средиземного моря. Но тут своя специфика. Привычных гостиничных комплексов на побережье и системы "все включено", как, например, в Турции, там не найдешь, говорит гид Оксана Нахед. Туристы пользуются пляжами при гостиницах, местные выбирают частные бич-клабы, куда приезжают на день.
© Фото : Марина КорейтемЛиван, вид на город Джуния с горы Хариса
Ливан, вид на город Джуния с горы Хариса
Ливан, вид на город Джуния с горы Хариса
© Фото : Марина Корейтем
1 из 4
© Фото : Марина КорейтемЛиван, Голубиные скалы
Ливан, Голубиные скалы
Ливан, Голубиные скалы
© Фото : Марина Корейтем
2 из 4
© Фото : Марина КорейтемЛиван, древний город Баальбек
Ливан, древний город Баальбек
Ливан, древний город Баальбек
© Фото : Марина Корейтем
3 из 4
© Фото : Марина КорейтемЛиван, развалины в городе Тир
Ливан, развалины в городе Тир
Ливан, развалины в городе Тир
© Фото : Марина Корейтем
4 из 4
Ливан, вид на город Джуния с горы Хариса
© Фото : Марина Корейтем
1 из 4
Ливан, Голубиные скалы
© Фото : Марина Корейтем
2 из 4
Ливан, древний город Баальбек
© Фото : Марина Корейтем
3 из 4
Ливан, развалины в городе Тир
© Фото : Марина Корейтем
4 из 4
Идеальное время для посещения Ливана — весна и осень. Температура воды сейчас — 21 градус, уже можно купаться, отмечает Екатерина Алаеддин. Летом очень жарко: примерно 35 градусов днем и ночью при высокой влажности. Спасают поросшие знаменитыми кедрами горы, они в 20 минутах езды от побережья. На высоте 600 метров — всего 28 градусов. Зимой же можно попасть на горнолыжный курорт Фарайя в 45 километрах от столицы.
В Бейруте высокий уровень сервиса в ресторанах, многие говорят на иностранных языках. Это наследие колониального периода: около четверти века Ливаном управляла Франция, объясняет гид Марина Корейтем. Тут появились первые на Ближнем Востоке казино и фуникулер.
Ночная жизнь сосредоточена в столичных районах Мар-Михаэль и Ашрафия. Моллы разбросаны по всему городу, шопинг недешевый, но найти можно почти все популярные марки, добавляет Корейтем.
© Фото : Марина КорейтемЛиван, Бейрут. На берегу Средиземного моря
Ливан, Бейрут на берегу Средиземного моря - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© Фото : Марина Корейтем
Ливан, Бейрут. На берегу Средиземного моря
До пандемии из Москвы в Бейрут дважды в неделю летал "Аэрофлот". Сейчас прямой перевозки нет, путешественники летят через Каир, Стамбул, Дубай или Катар, рассказывают в "Интуристе".
Недельный тур на двоих в отель категории "четыре звезды" стоит от 137 тысяч рублей, в "пятерку" — от 159 тысяч, сообщили в "Слетать.ру". С авиабилетами — от 227 тысяч на двоих.

Визы, дресс-код и запреты

Россиянам для посещения Ливана требуется виза, ее можно получить в аэропорту Бейрута за 17 долларов. Необходим действующий еще как минимум три месяца загранпаспорт. Также понадобится бронь отеля или туристический ваучер, а еще — обратный билет. В самолете нужно будет заполнить миграционную карту, рассказали в "Интуристе".
Во въезде в страну могут отказать тем, у кого в паспорте есть отметки о посещении Израиля. Эта проблема решается: таким гостям пограничники ставят ливанский штамп о въезде и выезде в миграционную карту. Так формально соблюдают правило "нет ливанской визы после израильской", поясняет гид Анхар Кочнева.
© Фото : Марина КорейтемБейрут, Ливан
Бейрут, Ливан
Бейрут, Ливан
© Фото : Марина Корейтем
1 из 3
© Фото : Марина КорейтемЛиван, дома в Бейруте
Ливан, дома в Бейруте
Ливан, дома в Бейруте
© Фото : Марина Корейтем
2 из 3
© Фото : Марина КорейтемЛиван, улица Бейрута
Ливан, улица Бейрута
Ливан, улица Бейрута
© Фото : Марина Корейтем
3 из 3
Бейрут, Ливан
© Фото : Марина Корейтем
1 из 3
Ливан, дома в Бейруте
© Фото : Марина Корейтем
2 из 3
Ливан, улица Бейрута
© Фото : Марина Корейтем
3 из 3
В Ливане для туристов и местных нет дресс-кода: платья, сарафаны, футболки — все можно. Хотя короткие шорты и пляжная одежда в городе считаются нарушением правил хорошего тона, а топлес и нудизм исключены даже у воды, отметили в "Интуристе". Прикрыть плечи и колени попросят только при входе в мечети и при подъеме на священную гору Хариса.
Важный запрет: в стране нельзя фотографировать военных, предупреждает Оксана Нахед.
Ехать лучше с наличными — в Ливане банковский кризис, карточки мало где принимают. К тому же по безналу может быть невыгодный курс, рассказывает Анхар Кочнева.
Лучше отказаться от аренды машины, говорит Екатерина Алаеддин. "Водители правила не соблюдают, дорожной полиции нет, нарушителя никто не остановит", — поясняет она.
© Фото : Марина КорейтемЛиван, башня с часами в Бейруте
Ливан, башня с часами в Бейруте - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© Фото : Марина Корейтем
Ливан, башня с часами в Бейруте
Еще придется привыкнуть к тому, что в Ливане курят везде, даже в общественном транспорте. Алкоголь не запрещен, в ресторанах он есть и в Рамадан.
В стране безопасно, утверждают гиды. "Криминала нет. Но на улицах попадаются попрошайки, которым лучше не подавать, иначе просить будут все. Еще из опасностей: мотоциклисты иногда срывают сумки и рюкзаки с плеч беспечных туристов", — обращает внимание Алаеддин.

Вина и хумус

Местная кухня — средиземноморская — считается одной из лучших в мире. Стоимость похода в ресторан на одного — от 15 долларов, уточняет Марина Корейтем.
© Фото : Марина КорейтемЛиван, дом на улице Бейрута
Ливан, дом на улице Бейрута - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© Фото : Марина Корейтем
Ливан, дом на улице Бейрута
Вкуснейшие салаты — табуле с кускусом, помидорами и зеленью, а также фаттуш, где к овощам добавляют питу. Еще надо попробовать хумус из бобов, мутабаль — паштет из печеных баклажанов, куфту — котлету из ягненка. На десерт — восточные сладости и белый кофе из цветов апельсина, советует Екатерина Алаеддин.
На побережье посетите рыбные рестораны, в горах пробуйте блюда из риса, орехов и баранины, говорит Оксана Нахед. А еще в Ливане около 30 виноделен, добавляет Анхар Кочнева.
© Фото : Анхар КочневойЛиван, виноградники
Ливан, виноградники
Ливан, виноградники
© Фото : Анхар Кочневой
1 из 2
© Фото : Марина КорейтемЛиван, винные погреба Ксара
Ливан, винные погреба Ксара
Ливан, винные погреба Ксара
© Фото : Марина Корейтем
2 из 2
Ливан, виноградники
© Фото : Анхар Кочневой
1 из 2
Ливан, винные погреба Ксара
© Фото : Марина Корейтем
2 из 2

Города из Библии

Поскольку страна небольшая, то остановиться лучше в Бейруте и каждый день ездить на экскурсии, считают гиды. В списке must see — упоминаемые в Библии города Библ (сейчас Джебейль), Тир и Сайда.
Первый — один из древнейших портов, через который в Грецию экспортировали папирус. На территории найдены захоронения, которым более восьми тысяч лет. Там — срез истории от финикийских храмов до зданий периода Османской империи.
© Фото : Марина Корейтем

Ливан, Баальбек

Ливан Баальбек

Ливан, Баальбек

© Фото : Марина Корейтем
1 из 7
© Фото : Марина КорейтемЛиван, древний город Библос
Ливан, древний город Библос
Ливан, древний город Библос
© Фото : Марина Корейтем
2 из 7
© Фото : Марина КорейтемЛиван, Библос, крепость крестоносцев и римские колонны
Ливан, Библос, крепость крестоносцев и римские колонны
Ливан, Библос, крепость крестоносцев и римские колонны
© Фото : Марина Корейтем
3 из 7
© Фото : Марина Корейтем

Ливан, в комплексе пещер Джейта

Ливан, в пещере Джейта

Ливан, в комплексе пещер Джейта

© Фото : Марина Корейтем
4 из 7
© Фото : Марина КорейтемЛиван, горы
Ливан, горы
Ливан, горы
© Фото : Марина Корейтем
5 из 7
© Фото : Марина КорейтемЛиван, горнолыжный курорт Фарайя
Ливан, горнолыжный курорт Фарайя
Ливан, горнолыжный курорт Фарайя
© Фото : Марина Корейтем
6 из 7
© Фото : Марина КорейтемЛиван, город Баальбек
Ливан, город Баальбек
Ливан, город Баальбек
© Фото : Марина Корейтем
7 из 7

Ливан, Баальбек

© Фото : Марина Корейтем
1 из 7
Ливан, древний город Библос
© Фото : Марина Корейтем
2 из 7
Ливан, Библос, крепость крестоносцев и римские колонны
© Фото : Марина Корейтем
3 из 7

Ливан, в комплексе пещер Джейта

© Фото : Марина Корейтем
4 из 7
Ливан, горы
© Фото : Марина Корейтем
5 из 7
Ливан, горнолыжный курорт Фарайя
© Фото : Марина Корейтем
6 из 7
Ливан, город Баальбек
© Фото : Марина Корейтем
7 из 7
По дороге туда стоит посетить гору Хариса, где установлен монумент Деве Марии, и спуститься на фуникулере в прибрежный город Джуния. Также заслуживают внимания красивые пещеры Джейта, в водоемах которых можно покататься на лодке, говорит Марина Корейтем.
В Баальбеке туристы осматривают руины храмового ансамбля римского периода, в Тире — античные развалины и ипподром с некрополем.
Сам Бейрут славится музеями. Главный — Национальный, где хранятся саркофаги финикийского периода. В Музее минералов — коллекция предметов из 75 стран.
Вид ливанского города Бейрут - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
Россиянам предложили туры в еще одну ближневосточную страну
22 февраля, 16:12
 
ТуризмТуризмМаршруты - ТуризмтуристыЛиванБейрутИнтуристАэрофлоткуда можно лететьОтдых на мореДостопримечательностиОтдых
 
 
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