https://ria.ru/20230222/livan-1853738264.html

Россиянам предложили туры в еще одну ближневосточную страну

Россиянам предложили туры в еще одну ближневосточную страну - РИА Новости, 22.02.2023

Россиянам предложили туры в еще одну ближневосточную страну

Туроператоры рассказали о начале продаж туров в Ливан и назвали стоимость отдыха там, сообщает АТОР. РИА Новости, 22.02.2023

2023-02-22T16:12

2023-02-22T16:12

2023-02-22T16:12

туризм

туризм

новости - туризм

ливан

бейрут

ассоциация туроператоров россии (атор)

интурист

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Туроператоры рассказали о начале продаж туров в Ливан и назвали стоимость отдыха там, сообщает АТОР.Продажи путевок открыл "Интурист", еще несколько компаний заявили, что готовятся к направлению. Сейчас можно отправиться в экскурсионный и сити-тур в Бейрут на регулярных рейсах со стыковкой из Москвы и Санкт-Петербурга.Ливан недооценен на российском туррынке, считают эксперты. Агентства и туристы мало что знают об этой стране, хотя там возможен экскурсионный отдых, паломнический, пляжный, гастрономический и даже горнолыжный. Ковидных ограничений нет, виза оформляется в аэропорту за 17 долларов.Недельный экскурсионный тур, включающий изучение Бейрута, посещение горы Харисса, пещер и гротов, музеев, дворцов и древних городов Библоса, Сайды и Баальбека в начале марта обойдется в сумму от 227 тысяч рублей на двоих. Пятидневная поездка — от 200 тысяч рублей на двоих.

https://ria.ru/20230222/puteshestviya-1853330754.html

ливан

бейрут

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, ливан, бейрут, ассоциация туроператоров россии (атор), интурист