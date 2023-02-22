https://ria.ru/20230222/livan-1853738264.html
Россиянам предложили туры в еще одну ближневосточную страну
Россиянам предложили туры в еще одну ближневосточную страну - РИА Новости, 22.02.2023
Россиянам предложили туры в еще одну ближневосточную страну
Туроператоры рассказали о начале продаж туров в Ливан и назвали стоимость отдыха там, сообщает АТОР. РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T16:12
2023-02-22T16:12
2023-02-22T16:12
туризм
туризм
новости - туризм
ливан
бейрут
ассоциация туроператоров россии (атор)
интурист
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Туроператоры рассказали о начале продаж туров в Ливан и назвали стоимость отдыха там, сообщает АТОР.Продажи путевок открыл "Интурист", еще несколько компаний заявили, что готовятся к направлению. Сейчас можно отправиться в экскурсионный и сити-тур в Бейрут на регулярных рейсах со стыковкой из Москвы и Санкт-Петербурга.Ливан недооценен на российском туррынке, считают эксперты. Агентства и туристы мало что знают об этой стране, хотя там возможен экскурсионный отдых, паломнический, пляжный, гастрономический и даже горнолыжный. Ковидных ограничений нет, виза оформляется в аэропорту за 17 долларов.Недельный экскурсионный тур, включающий изучение Бейрута, посещение горы Харисса, пещер и гротов, музеев, дворцов и древних городов Библоса, Сайды и Баальбека в начале марта обойдется в сумму от 227 тысяч рублей на двоих. Пятидневная поездка — от 200 тысяч рублей на двоих.
https://ria.ru/20230222/puteshestviya-1853330754.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, ливан, бейрут, ассоциация туроператоров россии (атор), интурист
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Ливан, Бейрут, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Интурист
Россиянам предложили туры в еще одну ближневосточную страну
АТОР: туроператоры открыли продажи туров в Ливан, их стоимость – от 200 тысяч на двоих