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Россиянам предложили туры в еще одну ближневосточную страну - РИА Новости, 22.02.2023
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Туризм
https://ria.ru/20230222/livan-1853738264.html
Россиянам предложили туры в еще одну ближневосточную страну
Россиянам предложили туры в еще одну ближневосточную страну - РИА Новости, 22.02.2023
Россиянам предложили туры в еще одну ближневосточную страну
Туроператоры рассказали о начале продаж туров в Ливан и назвали стоимость отдыха там, сообщает АТОР. РИА Новости, 22.02.2023
2023-02-22T16:12
2023-02-22T16:12
туризм
туризм
новости - туризм
ливан
бейрут
ассоциация туроператоров россии (атор)
интурист
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Туроператоры рассказали о начале продаж туров в Ливан и назвали стоимость отдыха там, сообщает АТОР.Продажи путевок открыл "Интурист", еще несколько компаний заявили, что готовятся к направлению. Сейчас можно отправиться в экскурсионный и сити-тур в Бейрут на регулярных рейсах со стыковкой из Москвы и Санкт-Петербурга.Ливан недооценен на российском туррынке, считают эксперты. Агентства и туристы мало что знают об этой стране, хотя там возможен экскурсионный отдых, паломнический, пляжный, гастрономический и даже горнолыжный. Ковидных ограничений нет, виза оформляется в аэропорту за 17 долларов.Недельный экскурсионный тур, включающий изучение Бейрута, посещение горы Харисса, пещер и гротов, музеев, дворцов и древних городов Библоса, Сайды и Баальбека в начале марта обойдется в сумму от 227 тысяч рублей на двоих. Пятидневная поездка — от 200 тысяч рублей на двоих.
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туризм, новости - туризм, ливан, бейрут, ассоциация туроператоров россии (атор), интурист
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Ливан, Бейрут, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Интурист
16:12 22.02.2023
 
Россиянам предложили туры в еще одну ближневосточную страну

АТОР: туроператоры открыли продажи туров в Ливан, их стоимость – от 200 тысяч на двоих

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкВид ливанского города Бейрут
Вид ливанского города Бейрут - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Туроператоры рассказали о начале продаж туров в Ливан и назвали стоимость отдыха там, сообщает АТОР.
Продажи путевок открыл "Интурист", еще несколько компаний заявили, что готовятся к направлению. Сейчас можно отправиться в экскурсионный и сити-тур в Бейрут на регулярных рейсах со стыковкой из Москвы и Санкт-Петербурга.
Ливан недооценен на российском туррынке, считают эксперты. Агентства и туристы мало что знают об этой стране, хотя там возможен экскурсионный отдых, паломнический, пляжный, гастрономический и даже горнолыжный. Ковидных ограничений нет, виза оформляется в аэропорту за 17 долларов.
Недельный экскурсионный тур, включающий изучение Бейрута, посещение горы Харисса, пещер и гротов, музеев, дворцов и древних городов Библоса, Сайды и Баальбека в начале марта обойдется в сумму от 227 тысяч рублей на двоих. Пятидневная поездка — от 200 тысяч рублей на двоих.
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ТуризмТуризмНовости - ТуризмЛиванБейрутАссоциация туроператоров России (АТОР)Интурист
 
 
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