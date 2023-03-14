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Эксперт дала совет по уходу за лицом во время смены сезонов - РИА Новости, 14.03.2023
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06:29 14.03.2023 (обновлено: 06:30 14.03.2023)
https://ria.ru/20230314/litso-1857684103.html
Эксперт дала совет по уходу за лицом во время смены сезонов
Эксперт дала совет по уходу за лицом во время смены сезонов - РИА Новости, 14.03.2023
Эксперт дала совет по уходу за лицом во время смены сезонов
Уходу за лицом стоит уделять особое внимание во время смены сезонов, в частности обновлять средства с SPF-защитой каждые 2-3 часа при длительном нахождении на... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T06:29
2023-03-14T06:30
общество
россия
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Уходу за лицом стоит уделять особое внимание во время смены сезонов, в частности обновлять средства с SPF-защитой каждые 2-3 часа при длительном нахождении на солнце, рассказала РИА Новости главврач сети клиник Esthetic Clinic Татьяна Бедаева. Она отметила, что, хоть синоптики и ожидают наступления климатической весны в центральной России с устойчивой плюсовой температурой не раньше, чем к концу первой декады апреля - менять уход за кожей лучше уже сейчас. При этом обратить внимание следует на три основных нюанса: сделать акцент на текстурах и витаминном составе уходовых средств, усилить тонизацию и очищение, обязательно включить в ежедневные ритуалы защиту от UV-излучения. "Самое главное, о чем нельзя забывать при весеннем уходе - это, конечно же, увлажняющий крем с SPF в составе... Несмотря на то, что наступление климатической весны ожидается в этом году немного позднее, в апреле, пользоваться солнцезащитным средством нужно уже сейчас... Отмечу, что просто нанести санскрин утром недостаточно. Если вы находитесь на солнце долго, средство с SPF необходимо обновлять каждые 2-3 часа", - считает Бедаева. По ее словам, солнце в марте гораздо сильнее способствует выработке меланина, чем в зимние месяцы. "Это не только риск различных заболеваний, триггером для которых становится UV-излучение, но и риск пигментации для людей, чья кожа склонна к ней: без защиты уже ранней весной можно получить нежелательные пигментные пятна, от которых сложно избавиться в дальнейшем", - подчеркивает эксперт. Кроме того, в борьбе с воспалительными процессами помогут сыворотки с ресвератролом, они также помогут с защитой кожи от изменений окружающей среды. Эксперт также советует один-два раза в неделю использовать умывание с AHA-кислотами – это предупредит высыпания, связанные с активацией сальных желез. "Также один-два раза в неделю можно добавить в уход пилинги по типу кожи... Важно, что пилинги подразумевают под собой деликатное очищение, поэтому активные скрабы лучше исключить. Если пересушивать кожу и чрезмерно увлекаться пилингами и скрабами без назначения специалиста, можно получить нарушение PH-баланса и нарушение липидной мантии. В начале весны погода еще нестабильна, температура часто меняется, поэтому на раздражения внешней среды кожа может отреагировать покраснениями, сухостью и шелушением", - заключила Бедаева.
https://ria.ru/20230313/zhizn-1857580289.html
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общество, россия
Общество, Россия
Эксперт дала совет по уходу за лицом во время смены сезонов

Бедаева: SPF необходимо обновлять каждые два-три часа при длительном нахождении на солнце

© Фото : PexelsДевушка смотрится в зеркало
Девушка смотрится в зеркало - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© Фото : Pexels
Девушка смотрится в зеркало. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Уходу за лицом стоит уделять особое внимание во время смены сезонов, в частности обновлять средства с SPF-защитой каждые 2-3 часа при длительном нахождении на солнце, рассказала РИА Новости главврач сети клиник Esthetic Clinic Татьяна Бедаева.
Она отметила, что, хоть синоптики и ожидают наступления климатической весны в центральной России с устойчивой плюсовой температурой не раньше, чем к концу первой декады апреля - менять уход за кожей лучше уже сейчас. При этом обратить внимание следует на три основных нюанса: сделать акцент на текстурах и витаминном составе уходовых средств, усилить тонизацию и очищение, обязательно включить в ежедневные ритуалы защиту от UV-излучения.
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"Самое главное, о чем нельзя забывать при весеннем уходе - это, конечно же, увлажняющий крем с SPF в составе... Несмотря на то, что наступление климатической весны ожидается в этом году немного позднее, в апреле, пользоваться солнцезащитным средством нужно уже сейчас... Отмечу, что просто нанести санскрин утром недостаточно. Если вы находитесь на солнце долго, средство с SPF необходимо обновлять каждые 2-3 часа", - считает Бедаева.
По ее словам, солнце в марте гораздо сильнее способствует выработке меланина, чем в зимние месяцы. "Это не только риск различных заболеваний, триггером для которых становится UV-излучение, но и риск пигментации для людей, чья кожа склонна к ней: без защиты уже ранней весной можно получить нежелательные пигментные пятна, от которых сложно избавиться в дальнейшем", - подчеркивает эксперт.
Кроме того, в борьбе с воспалительными процессами помогут сыворотки с ресвератролом, они также помогут с защитой кожи от изменений окружающей среды. Эксперт также советует один-два раза в неделю использовать умывание с AHA-кислотами – это предупредит высыпания, связанные с активацией сальных желез.
"Также один-два раза в неделю можно добавить в уход пилинги по типу кожи... Важно, что пилинги подразумевают под собой деликатное очищение, поэтому активные скрабы лучше исключить. Если пересушивать кожу и чрезмерно увлекаться пилингами и скрабами без назначения специалиста, можно получить нарушение PH-баланса и нарушение липидной мантии. В начале весны погода еще нестабильна, температура часто меняется, поэтому на раздражения внешней среды кожа может отреагировать покраснениями, сухостью и шелушением", - заключила Бедаева.
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