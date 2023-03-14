https://ria.ru/20230314/kndr-1857682545.html

Эксперт объяснил, чего добивается КНДР, запуская ракеты

Эксперт объяснил, чего добивается КНДР, запуская ракеты - РИА Новости, 14.03.2023

Эксперт объяснил, чего добивается КНДР, запуская ракеты

Ракетные пуски КНДР являются, безусловно, своего рода предупреждением для США и Южной Кореи, а испытаниями ракет малой дальности Пхеньян, в частности, пытается... РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T05:57

2023-03-14T05:57

2023-03-14T16:12

в мире

японское море

южная корея

сеул

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ТОКИО, 14 мар — РИА Новости, Екатерина Плясункова. Ракетные пуски КНДР являются, безусловно, своего рода предупреждением для США и Южной Кореи, а испытаниями ракет малой дальности Пхеньян, в частности, пытается добиться, чтобы официальный Сеул отказался от своей стратегии Kill chain, считает один из ведущих японских специалистов по Северной Корее, почетный директор Центра исследований современных Корей при Университете Сидзуока, профессор Хадзимэ Идзуми. "Ракетные пуски, безусловно, являются попыткой направить США и Южной Корее своего рода предупреждение. К примеру, пусками ракет малой дальности Северная Корея надеется добиться, что Сеул откажется от своей стратегии Kill chain. Стратегия Kill chain предполагает, что при наличии каких-либо указаний на то, что Северная Корея проведет атаку с использованием ядерного оружия на Южную Корею, (южнокорейской стороной. — Прим. ред.) будет произведен превентивный удар по Северной Корее," — заявил специалист в беседе с РИА Новости.При этом, по мнению эксперта, Южная Корея не обладает "возможностью получить настолько точные данные". Ранее во вторник агентство Рёнхап сообщило, что КНДР осуществила пуск двух баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря. Дальность полета, как отмечалось, составила 620 километров. Предполагается, что это могут быть видоизмененные ракеты типа KN-23. В свою очередь, правительство Японии заявило, что информации о падении северокорейских ракет внутри исключительной экономической зоны не поступало. Это уже пятый пуск северокорейских баллистических ракет в этом году. Накануне КНДР в понедельник сообщила, что произвела пуск двух стратегических крылатых ракет с подводной лодки "Герой 24 августа", они пролетели около 1500 километров по 8-образной траектории и точно поразили цель в Японском море. Время полета составило 7563 и 7575 секунд. До этого 9 марта КНДР пустила шесть баллистических ракет малой дальности в сторону Желтого моря.

https://ria.ru/20230314/rakety-1857681845.html

https://ria.ru/20230313/kndr-1857432588.html

японское море

южная корея

сеул

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в мире, японское море, южная корея, сеул