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Журналист Sputnik Касем написал письмо из рижской тюрьмы - РИА Новости, 14.03.2023
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16:46 14.03.2023 (обновлено: 17:24 14.03.2023)
https://ria.ru/20230314/kasem-1857831081.html
Журналист Sputnik Касем написал письмо из рижской тюрьмы
Журналист Sputnik Касем написал письмо из рижской тюрьмы - РИА Новости, 14.03.2023
Журналист Sputnik Касем написал письмо из рижской тюрьмы
Журналист Марат Касем написал из рижской тюрьмы письмо редакции Sputnik Литва, слова из которого опубликованы в Telegram-канале издания. РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T16:46
2023-03-14T17:24
марат касем
дмитрий киселев
альгирдас палецкис
союз журналистов россии
общество
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Журналист Марат Касем написал из рижской тюрьмы письмо редакции Sputnik Литва, слова из которого опубликованы в Telegram-канале издания.По словам журналиста, кормят сносно — меню недельное: дают гречку, картошку с капустой, утром — манную кашу и чай, на ужин — иногда рыбу. "Литература позволяет мне отвлечься, но сил особо не придает. Ганди мне совершенно не зашел. Читаю очень много, хоть я уже и не в одиночке. На данный момент изучаю книгу Альгирдаса Палецкиса "Наручники на мысль". Написана она в виде дневника, читается легко", — пояснил Касем. Он добавил, что время для него "тянется как пластилин" и по ощущениям кажется, что прошел уже год."Погода у нас ужасная, но иногда выхожу гулять. Час в день положен, выводят по утрам. О весне на свободе приятно мечтать. И отмечу, что весна заканчивается в мае, как раз в начале месяца будет очередной пересмотр меры пресечения (происходит это каждые два месяца). Впрочем, я живу по принципу "Оставь надежду всяк сюда входящий", — заключил журналист. Марат Касем — гражданин Латвии, несколько лет он живет и работает в Москве в медиагруппе "Россия сегодня", куда входит и Sputnik Литва. Тридцатого декабря прошлого года журналист приехал в Латвию по семейным обстоятельствам, после чего его задержали. Пятого января рижский суд заключил его под стражу, а в середине месяца отказал в апелляции.В российском МИД задержание Касема назвали местью диктаторских режимов за принципиальность журналиста и террором против инакомыслия. По словам гендиректора "России сегодня" Дмитрия Киселева, все это происходит в условиях "европейского беспредела", когда человека могут арестовать за профессиональную журналистскую деятельность, за его позицию и информацию, которую он сообщает.Совет по правам человека при президенте России и омбудсмен Татьяна Москалькова обратились к Верховному комиссару ООН по правам человека, представителю ОБСЕ по свободе СМИ и комиссару Совета Европы по правам человека с просьбой вмешаться в эту ситуацию.
https://ria.ru/20230314/kasem-1857753326.html
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марат касем, дмитрий киселев, альгирдас палецкис, союз журналистов россии, общество
Марат Касем, Дмитрий Киселев, Альгирдас Палецкис, Союз журналистов России, Общество
Журналист Sputnik Касем написал письмо из рижской тюрьмы

Журналист Sputnik Касем написал письмо из рижской тюрьмы к своему дню рождения

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкЖурналист, шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем
Журналист, шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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Журналист, шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Журналист Марат Касем написал из рижской тюрьмы письмо редакции Sputnik Литва, слова из которого опубликованы в Telegram-канале издания.
«

"Вы, видимо, получите эту весточку в мой день рождения. Если честно, то всегда относился к нему скептически. Грустный он какой-то… Я попробую заказать тортик в тюремном магазинчике и угощу сокамерников. Заварю чифир, будем курить самокрутки. Тридцать три года — это возраст Христа, как известно", — написал он в письме от 12 марта.

По словам журналиста, кормят сносно — меню недельное: дают гречку, картошку с капустой, утром — манную кашу и чай, на ужин — иногда рыбу.
"Литература позволяет мне отвлечься, но сил особо не придает. Ганди мне совершенно не зашел. Читаю очень много, хоть я уже и не в одиночке. На данный момент изучаю книгу Альгирдаса Палецкиса "Наручники на мысль". Написана она в виде дневника, читается легко", — пояснил Касем.
Свободу Марату Касему: шеф-редактор Sputnik Литва более 2 месяцев в тюрьме - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
Свободу Марату Касему: шеф Sputnik Литва более двух месяцев в тюрьме
Вчера, 12:50
Он добавил, что время для него "тянется как пластилин" и по ощущениям кажется, что прошел уже год.
"Погода у нас ужасная, но иногда выхожу гулять. Час в день положен, выводят по утрам. О весне на свободе приятно мечтать. И отмечу, что весна заканчивается в мае, как раз в начале месяца будет очередной пересмотр меры пресечения (происходит это каждые два месяца). Впрочем, я живу по принципу "Оставь надежду всяк сюда входящий", — заключил журналист.
Марат Касем — гражданин Латвии, несколько лет он живет и работает в Москве в медиагруппе "Россия сегодня", куда входит и Sputnik Литва. Тридцатого декабря прошлого года журналист приехал в Латвию по семейным обстоятельствам, после чего его задержали. Пятого января рижский суд заключил его под стражу, а в середине месяца отказал в апелляции.
В российском МИД задержание Касема назвали местью диктаторских режимов за принципиальность журналиста и террором против инакомыслия. По словам гендиректора "России сегодня" Дмитрия Киселева, все это происходит в условиях "европейского беспредела", когда человека могут арестовать за профессиональную журналистскую деятельность, за его позицию и информацию, которую он сообщает.
Совет по правам человека при президенте России и омбудсмен Татьяна Москалькова обратились к Верховному комиссару ООН по правам человека, представителю ОБСЕ по свободе СМИ и комиссару Совета Европы по правам человека с просьбой вмешаться в эту ситуацию.
Баннер с лозунгом Свободу Марату Касему! - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
В день своего рождения Марат Касем должен быть освобожден
Вчера, 10:00
 
Марат КасемДмитрий КиселевАльгирдас ПалецкисСоюз журналистов РоссииОбщество
 
 
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