https://ria.ru/20230314/kasem-1857831081.html

Журналист Sputnik Касем написал письмо из рижской тюрьмы

Журналист Sputnik Касем написал письмо из рижской тюрьмы - РИА Новости, 14.03.2023

Журналист Sputnik Касем написал письмо из рижской тюрьмы

Журналист Марат Касем написал из рижской тюрьмы письмо редакции Sputnik Литва, слова из которого опубликованы в Telegram-канале издания. РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T16:46

2023-03-14T16:46

2023-03-14T17:24

марат касем

дмитрий киселев

альгирдас палецкис

союз журналистов россии

общество

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Журналист Марат Касем написал из рижской тюрьмы письмо редакции Sputnik Литва, слова из которого опубликованы в Telegram-канале издания.По словам журналиста, кормят сносно — меню недельное: дают гречку, картошку с капустой, утром — манную кашу и чай, на ужин — иногда рыбу. "Литература позволяет мне отвлечься, но сил особо не придает. Ганди мне совершенно не зашел. Читаю очень много, хоть я уже и не в одиночке. На данный момент изучаю книгу Альгирдаса Палецкиса "Наручники на мысль". Написана она в виде дневника, читается легко", — пояснил Касем. Он добавил, что время для него "тянется как пластилин" и по ощущениям кажется, что прошел уже год."Погода у нас ужасная, но иногда выхожу гулять. Час в день положен, выводят по утрам. О весне на свободе приятно мечтать. И отмечу, что весна заканчивается в мае, как раз в начале месяца будет очередной пересмотр меры пресечения (происходит это каждые два месяца). Впрочем, я живу по принципу "Оставь надежду всяк сюда входящий", — заключил журналист. Марат Касем — гражданин Латвии, несколько лет он живет и работает в Москве в медиагруппе "Россия сегодня", куда входит и Sputnik Литва. Тридцатого декабря прошлого года журналист приехал в Латвию по семейным обстоятельствам, после чего его задержали. Пятого января рижский суд заключил его под стражу, а в середине месяца отказал в апелляции.В российском МИД задержание Касема назвали местью диктаторских режимов за принципиальность журналиста и террором против инакомыслия. По словам гендиректора "России сегодня" Дмитрия Киселева, все это происходит в условиях "европейского беспредела", когда человека могут арестовать за профессиональную журналистскую деятельность, за его позицию и информацию, которую он сообщает.Совет по правам человека при президенте России и омбудсмен Татьяна Москалькова обратились к Верховному комиссару ООН по правам человека, представителю ОБСЕ по свободе СМИ и комиссару Совета Европы по правам человека с просьбой вмешаться в эту ситуацию.

https://ria.ru/20230314/kasem-1857753326.html

https://ria.ru/20230314/kasem-1857647635.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

марат касем, дмитрий киселев, альгирдас палецкис, союз журналистов россии, общество