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Свободу Марату Касему: шеф Sputnik Литва более двух месяцев в тюрьме - РИА Новости, 14.03.2023
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12:50 14.03.2023
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Свободу Марату Касему: шеф Sputnik Литва более двух месяцев в тюрьме
Свободу Марату Касему: шеф Sputnik Литва более двух месяцев в тюрьме - РИА Новости, 14.03.2023
Свободу Марату Касему: шеф Sputnik Литва более двух месяцев в тюрьме
Шеф-редактор Sputnik Литва встречает свой 33-й день рождения в латышской тюрьме.
2023-03-14T12:50
2023-03-14T12:50
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В январе его задержали спецслужбы страны по подозрению в нарушении санкций ЕС.В марте суд в Риге отклонил апелляцию защиты и оставил Марата под арестом.Сегодня коллеги журналиста, ведущие теле- и радиоэфиров и политических стримов, поддерживают Марата Касема и поздравляют с днем рождения.
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Свободу Марату Касему: шеф-редактор Sputnik Литва более 2 месяцев в тюрьме
Шеф-редактор Sputnik Литва встречает свой 33-й день рождения в латышской тюрьме. Я январе его задержали спецслужбы страны по подозрению в нарушении санкций ЕС. В марте суд в Риге отклонил апелляцию защиты и оставил Марата под арестом. Сегодня коллеги журналиста, ведущие теле- и радиоэфиров и политических стримов, поддерживают Марата Касема и поздравляют с днем рождения.
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в мире, литва, рига, марат касем, евросоюз, видео, видео
В мире, Литва, Рига, Марат Касем, Евросоюз, Видео
Свободу Марату Касему: шеф Sputnik Литва более двух месяцев в тюрьме
Шеф-редактор Sputnik Литва встречает свой 33-й день рождения в латышской тюрьме.
2023-03-14T12:50
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Свободу Марату Касему: шеф Sputnik Литва более двух месяцев в тюрьме

Читать ria.ru в
Шеф-редактор Sputnik Литва встречает свой 33-й день рождения в латышской тюрьме.
В январе его задержали спецслужбы страны по подозрению в нарушении санкций ЕС.
В марте суд в Риге отклонил апелляцию защиты и оставил Марата под арестом.
Сегодня коллеги журналиста, ведущие теле- и радиоэфиров и политических стримов, поддерживают Марата Касема и поздравляют с днем рождения.
 
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