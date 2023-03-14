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Свободу Марату Касему: шеф Sputnik Литва более двух месяцев в тюрьме

Свободу Марату Касему: шеф Sputnik Литва более двух месяцев в тюрьме - РИА Новости, 14.03.2023

Свободу Марату Касему: шеф Sputnik Литва более двух месяцев в тюрьме

Шеф-редактор Sputnik Литва встречает свой 33-й день рождения в латышской тюрьме.

2023-03-14T12:50

2023-03-14T12:50

2023-03-14T12:50

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В январе его задержали спецслужбы страны по подозрению в нарушении санкций ЕС.В марте суд в Риге отклонил апелляцию защиты и оставил Марата под арестом.Сегодня коллеги журналиста, ведущие теле- и радиоэфиров и политических стримов, поддерживают Марата Касема и поздравляют с днем рождения.

литва

рига

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Свободу Марату Касему: шеф-редактор Sputnik Литва более 2 месяцев в тюрьме Шеф-редактор Sputnik Литва встречает свой 33-й день рождения в латышской тюрьме. Я январе его задержали спецслужбы страны по подозрению в нарушении санкций ЕС. В марте суд в Риге отклонил апелляцию защиты и оставил Марата под арестом. Сегодня коллеги журналиста, ведущие теле- и радиоэфиров и политических стримов, поддерживают Марата Касема и поздравляют с днем рождения. 2023-03-14T12:50 true PT1M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, литва, рига, марат касем, евросоюз, видео, видео