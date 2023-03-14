https://ria.ru/20230314/kasem-1857753326.html
Свободу Марату Касему: шеф Sputnik Литва более двух месяцев в тюрьме
Свободу Марату Касему: шеф Sputnik Литва более двух месяцев в тюрьме - РИА Новости, 14.03.2023
Свободу Марату Касему: шеф Sputnik Литва более двух месяцев в тюрьме
Шеф-редактор Sputnik Литва встречает свой 33-й день рождения в латышской тюрьме.
2023-03-14T12:50
2023-03-14T12:50
2023-03-14T12:50
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В январе его задержали спецслужбы страны по подозрению в нарушении санкций ЕС.В марте суд в Риге отклонил апелляцию защиты и оставил Марата под арестом.Сегодня коллеги журналиста, ведущие теле- и радиоэфиров и политических стримов, поддерживают Марата Касема и поздравляют с днем рождения.
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Свободу Марату Касему: шеф-редактор Sputnik Литва более 2 месяцев в тюрьме
Шеф-редактор Sputnik Литва встречает свой 33-й день рождения в латышской тюрьме. Я январе его задержали спецслужбы страны по подозрению в нарушении санкций ЕС.
В марте суд в Риге отклонил апелляцию защиты и оставил Марата под арестом.
Сегодня коллеги журналиста, ведущие теле- и радиоэфиров и политических стримов, поддерживают Марата Касема и поздравляют с днем рождения.
2023-03-14T12:50
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PT1M30S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, литва, рига, марат касем, евросоюз, видео, видео
В мире, Литва, Рига, Марат Касем, Евросоюз, Видео
Свободу Марату Касему: шеф Sputnik Литва более двух месяцев в тюрьме
Шеф-редактор Sputnik Литва встречает свой 33-й день рождения в латышской тюрьме.