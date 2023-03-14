Алиев сообщил о переселении в Карабах бывших азербайджанских беженцев
Алиев сообщил о переселении в Карабах более четырехсот бывших азербайджанских беженцев
© Пресс-служба президента Азербайджана
Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Архивное фото
БАКУ, 14 мар – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил о переселении в Карабах более четырехсот бывших азербайджанских беженцев.
"Одним из основных наших планов на будущее является восстановление освобожденных территорий Карабаха… Сейчас эта территория, равная площади современного Ливана, полностью лежит в руинах. Мы уже разработали программу и уже реализовали первый пилотный проект и переселили более четырехсот бывших беженцев. И мы планируем переселить еще сотни тысяч бывших беженцев", - сказал Алиев на состоявшейся в Берлине встрече с руководителями ведущих компаний Германии.
Баку начал восстановительные работы в Карабахе после подписания трехстороннего соглашения между Россией, Азербайджаном и Арменией, достигнутого в ночь на 10 ноября 2020 года. Ранее министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов завил, что с ноября 2020 года на восстановление Карабаха было выделено более трех миллиардов долларов.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам и среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.