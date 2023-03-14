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Алиев сообщил о переселении в Карабах бывших азербайджанских беженцев - РИА Новости, 14.03.2023
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14:51 14.03.2023
https://ria.ru/20230314/karabakh-1857789973.html
Алиев сообщил о переселении в Карабах бывших азербайджанских беженцев
Алиев сообщил о переселении в Карабах бывших азербайджанских беженцев - РИА Новости, 14.03.2023
Алиев сообщил о переселении в Карабах бывших азербайджанских беженцев
Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил о переселении в Карабах более четырехсот бывших азербайджанских беженцев. РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T14:51
2023-03-14T14:51
в мире
азербайджан
армения
ильхам алиев
нагорный карабах
обострение конфликта в нагорном карабахе
ситуация на армяно-азербайджанской границе
германия
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БАКУ, 14 мар – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил о переселении в Карабах более четырехсот бывших азербайджанских беженцев. "Одним из основных наших планов на будущее является восстановление освобожденных территорий Карабаха… Сейчас эта территория, равная площади современного Ливана, полностью лежит в руинах. Мы уже разработали программу и уже реализовали первый пилотный проект и переселили более четырехсот бывших беженцев. И мы планируем переселить еще сотни тысяч бывших беженцев", - сказал Алиев на состоявшейся в Берлине встрече с руководителями ведущих компаний Германии. Баку начал восстановительные работы в Карабахе после подписания трехстороннего соглашения между Россией, Азербайджаном и Арменией, достигнутого в ночь на 10 ноября 2020 года. Ранее министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов завил, что с ноября 2020 года на восстановление Карабаха было выделено более трех миллиардов долларов. В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам и среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20230311/rezhim-1857257341.html
https://ria.ru/20230310/bezopasnost-1857150473.html
азербайджан
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в мире, азербайджан, армения, ильхам алиев, нагорный карабах, обострение конфликта в нагорном карабахе, ситуация на армяно-азербайджанской границе, германия, берлин (город)
В мире, Азербайджан, Армения, Ильхам Алиев, Нагорный Карабах, Обострение конфликта в Нагорном Карабахе, Ситуация на армяно-азербайджанской границе, Германия, Берлин (город)
Алиев сообщил о переселении в Карабах бывших азербайджанских беженцев

Алиев сообщил о переселении в Карабах более четырехсот бывших азербайджанских беженцев

© Пресс-служба президента Азербайджана | Перейти в медиабанкПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев
Президент Азербайджана Ильхам Алиев
© Пресс-служба президента Азербайджана
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Архивное фото
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БАКУ, 14 мар – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил о переселении в Карабах более четырехсот бывших азербайджанских беженцев.
"Одним из основных наших планов на будущее является восстановление освобожденных территорий Карабаха… Сейчас эта территория, равная площади современного Ливана, полностью лежит в руинах. Мы уже разработали программу и уже реализовали первый пилотный проект и переселили более четырехсот бывших беженцев. И мы планируем переселить еще сотни тысяч бывших беженцев", - сказал Алиев на состоявшейся в Берлине встрече с руководителями ведущих компаний Германии.
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В зоне ответственности России в Карабахе нарушили режим прекращения огня
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Баку начал восстановительные работы в Карабахе после подписания трехстороннего соглашения между Россией, Азербайджаном и Арменией, достигнутого в ночь на 10 ноября 2020 года. Ранее министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов завил, что с ноября 2020 года на восстановление Карабаха было выделено более трех миллиардов долларов.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам и среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.
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В миреАзербайджанАрменияИльхам АлиевНагорный КарабахОбострение конфликта в Нагорном КарабахеСитуация на армяно-азербайджанской границеГерманияБерлин (город)
 
 
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