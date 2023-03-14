https://ria.ru/20230314/karabakh-1857789973.html

Алиев сообщил о переселении в Карабах бывших азербайджанских беженцев

Алиев сообщил о переселении в Карабах бывших азербайджанских беженцев - РИА Новости, 14.03.2023

Алиев сообщил о переселении в Карабах бывших азербайджанских беженцев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил о переселении в Карабах более четырехсот бывших азербайджанских беженцев. РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T14:51

2023-03-14T14:51

2023-03-14T14:51

в мире

азербайджан

армения

ильхам алиев

нагорный карабах

обострение конфликта в нагорном карабахе

ситуация на армяно-азербайджанской границе

германия

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БАКУ, 14 мар – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил о переселении в Карабах более четырехсот бывших азербайджанских беженцев. "Одним из основных наших планов на будущее является восстановление освобожденных территорий Карабаха… Сейчас эта территория, равная площади современного Ливана, полностью лежит в руинах. Мы уже разработали программу и уже реализовали первый пилотный проект и переселили более четырехсот бывших беженцев. И мы планируем переселить еще сотни тысяч бывших беженцев", - сказал Алиев на состоявшейся в Берлине встрече с руководителями ведущих компаний Германии. Баку начал восстановительные работы в Карабахе после подписания трехстороннего соглашения между Россией, Азербайджаном и Арменией, достигнутого в ночь на 10 ноября 2020 года. Ранее министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов завил, что с ноября 2020 года на восстановление Карабаха было выделено более трех миллиардов долларов. В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам и среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20230311/rezhim-1857257341.html

https://ria.ru/20230310/bezopasnost-1857150473.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, азербайджан, армения, ильхам алиев, нагорный карабах, обострение конфликта в нагорном карабахе, ситуация на армяно-азербайджанской границе, германия, берлин (город)