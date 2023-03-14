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Комиссия Госсовета призвала ускорить получение инвалидности участниками СВО - РИА Новости, 14.03.2023
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17:19 14.03.2023
https://ria.ru/20230314/invalidnost-1857842037.html
Комиссия Госсовета призвала ускорить получение инвалидности участниками СВО
Комиссия Госсовета призвала ускорить получение инвалидности участниками СВО - РИА Новости, 14.03.2023
Комиссия Госсовета призвала ускорить получение инвалидности участниками СВО
Процедуру установления инвалидности и получения участниками спецоперации современных технических средств реабилитации необходимо ускорить и упростить, заявил... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T17:19
2023-03-14T17:19
новгородская область
андрей никитин (политик)
госпиталь ветеранов войн
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 14 мар – РИА Новости. Процедуру установления инвалидности и получения участниками спецоперации современных технических средств реабилитации необходимо ускорить и упростить, заявил руководитель комиссии Государственного совета по направлению "Социальная политика", губернатор Новгородской области Андрей Никитин. На заседании комиссии Госсовета, которое прошло в Великом Новгороде, обсуждали создание в регионах государственного фонда адресной помощи семьям погибших бойцов и ветеранам СВО. Никитин отметил, что участники СВО будут нуждаться в постоянном уходе. В Новгородской области уже действует пилотный проект системы долговременного ухода, который показал свою эффективность. "Сейчас для нас важно распространить этот проект на всю страну. Появится необходимость в реабилитации и протезировании. Поэтому важно ускорить и упростить процедуру установления инвалидности и возможность быстрого получения современных функциональных технических средств реабилитации. И, конечно, необходим будет экспертный совет для подбора оптимального решения при том или ином виде инвалидности", - рассказал Никитин. Он сообщил, что комиссия направила запросы во все регионы, чтобы уточнить информацию по предприятиям, которые выпускают средства технической реабилитации. Затем будет создан реестр для привлечения ключевых предприятий к экспертной работе в комиссии. Кроме того, по словам Никитина, доступная среда должна быть создана повсеместно. "Возможно, нам нужно подумать над расширением уже существующей программы "Доступная среда", в которой предусмотрена адаптация социальных объектов. Важный пласт работы – реабилитация. Могу сказать, что прекрасно работает федеральная программа переоснащения медицинских реабилитационных центров. Она сейчас как никогда важна для нас и должна развиваться", - сообщил Никитин. Он рассказал, что с прошлого года в регионе было потрачено 100 миллионов рублей на дооснащение Медицинского реабилитационного центра. В этом году полностью будет укомплектован Госпиталь ветеранов войн, на эти цели потратят более 100 миллионов рублей. Все эти меры должны помочь участникам СВО вернуться к нормальной жизни.
https://ria.ru/20230130/invalidnost-1848406976.html
https://ria.ru/20230314/zakon-1857771208.html
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новгородская область, андрей никитин (политик), госпиталь ветеранов войн
Новгородская область, Андрей Никитин (политик), Госпиталь ветеранов войн
Комиссия Госсовета призвала ускорить получение инвалидности участниками СВО

Комиссия Госсовета предложила ускорить установление инвалидности для участников СВО

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкТанк Т-90М "Прорыв" в зоне проведения спецоперации
Танк Т-90М Прорыв в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Танк Т-90М "Прорыв" в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 14 мар – РИА Новости. Процедуру установления инвалидности и получения участниками спецоперации современных технических средств реабилитации необходимо ускорить и упростить, заявил руководитель комиссии Государственного совета по направлению "Социальная политика", губернатор Новгородской области Андрей Никитин.
На заседании комиссии Госсовета, которое прошло в Великом Новгороде, обсуждали создание в регионах государственного фонда адресной помощи семьям погибших бойцов и ветеранам СВО. Никитин отметил, что участники СВО будут нуждаться в постоянном уходе. В Новгородской области уже действует пилотный проект системы долговременного ухода, который показал свою эффективность.
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"Сейчас для нас важно распространить этот проект на всю страну. Появится необходимость в реабилитации и протезировании. Поэтому важно ускорить и упростить процедуру установления инвалидности и возможность быстрого получения современных функциональных технических средств реабилитации. И, конечно, необходим будет экспертный совет для подбора оптимального решения при том или ином виде инвалидности", - рассказал Никитин.
Он сообщил, что комиссия направила запросы во все регионы, чтобы уточнить информацию по предприятиям, которые выпускают средства технической реабилитации.
Затем будет создан реестр для привлечения ключевых предприятий к экспертной работе в комиссии. Кроме того, по словам Никитина, доступная среда должна быть создана повсеместно.
"Возможно, нам нужно подумать над расширением уже существующей программы "Доступная среда", в которой предусмотрена адаптация социальных объектов. Важный пласт работы – реабилитация. Могу сказать, что прекрасно работает федеральная программа переоснащения медицинских реабилитационных центров. Она сейчас как никогда важна для нас и должна развиваться", - сообщил Никитин.
Он рассказал, что с прошлого года в регионе было потрачено 100 миллионов рублей на дооснащение Медицинского реабилитационного центра. В этом году полностью будет укомплектован Госпиталь ветеранов войн, на эти цели потратят более 100 миллионов рублей. Все эти меры должны помочь участникам СВО вернуться к нормальной жизни.
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