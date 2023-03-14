https://ria.ru/20230314/invalidnost-1857842037.html

Комиссия Госсовета призвала ускорить получение инвалидности участниками СВО

Комиссия Госсовета призвала ускорить получение инвалидности участниками СВО - РИА Новости, 14.03.2023

Комиссия Госсовета призвала ускорить получение инвалидности участниками СВО

Процедуру установления инвалидности и получения участниками спецоперации современных технических средств реабилитации необходимо ускорить и упростить, заявил... РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T17:19

2023-03-14T17:19

2023-03-14T17:19

новгородская область

андрей никитин (политик)

госпиталь ветеранов войн

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 14 мар – РИА Новости. Процедуру установления инвалидности и получения участниками спецоперации современных технических средств реабилитации необходимо ускорить и упростить, заявил руководитель комиссии Государственного совета по направлению "Социальная политика", губернатор Новгородской области Андрей Никитин. На заседании комиссии Госсовета, которое прошло в Великом Новгороде, обсуждали создание в регионах государственного фонда адресной помощи семьям погибших бойцов и ветеранам СВО. Никитин отметил, что участники СВО будут нуждаться в постоянном уходе. В Новгородской области уже действует пилотный проект системы долговременного ухода, который показал свою эффективность. "Сейчас для нас важно распространить этот проект на всю страну. Появится необходимость в реабилитации и протезировании. Поэтому важно ускорить и упростить процедуру установления инвалидности и возможность быстрого получения современных функциональных технических средств реабилитации. И, конечно, необходим будет экспертный совет для подбора оптимального решения при том или ином виде инвалидности", - рассказал Никитин. Он сообщил, что комиссия направила запросы во все регионы, чтобы уточнить информацию по предприятиям, которые выпускают средства технической реабилитации. Затем будет создан реестр для привлечения ключевых предприятий к экспертной работе в комиссии. Кроме того, по словам Никитина, доступная среда должна быть создана повсеместно. "Возможно, нам нужно подумать над расширением уже существующей программы "Доступная среда", в которой предусмотрена адаптация социальных объектов. Важный пласт работы – реабилитация. Могу сказать, что прекрасно работает федеральная программа переоснащения медицинских реабилитационных центров. Она сейчас как никогда важна для нас и должна развиваться", - сообщил Никитин. Он рассказал, что с прошлого года в регионе было потрачено 100 миллионов рублей на дооснащение Медицинского реабилитационного центра. В этом году полностью будет укомплектован Госпиталь ветеранов войн, на эти цели потратят более 100 миллионов рублей. Все эти меры должны помочь участникам СВО вернуться к нормальной жизни.

https://ria.ru/20230130/invalidnost-1848406976.html

https://ria.ru/20230314/zakon-1857771208.html

новгородская область

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новгородская область, андрей никитин (политик), госпиталь ветеранов войн