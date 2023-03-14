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Интернет-портал о системе детского здравоохранения заработал в Подмосковье - РИА Новости, 14.03.2023
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Новости Подмосковья
 
14:11 14.03.2023
https://ria.ru/20230314/internet-portal-1857779659.html
Интернет-портал о системе детского здравоохранения заработал в Подмосковье
Интернет-портал о системе детского здравоохранения заработал в Подмосковье - РИА Новости, 14.03.2023
Интернет-портал о системе детского здравоохранения заработал в Подмосковье
Новый интернет-портал "Детство", рассказывающий о системе детского здравоохранения, запустили в Московской области, сообщила пресс-служба министерства... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T14:11
2023-03-14T14:11
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
светлана стригункова
здоровье
дети
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Новый интернет-портал "Детство", рассказывающий о системе детского здравоохранения, запустили в Московской области, сообщила пресс-служба министерства здравоохранение региона. "Портал будет полезен не только родителям, но и специалистам, работающим в сфере детского здравоохранения. С помощью портала родители смогут узнать полезную и актуальную информацию", - сказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова, слова которой приводятся в сообщении. Отмечается, что на портале будут размещены, в частности, полезные советы, рекомендации и анонсы мероприятий. Медицинские специалисты смогут ознакомиться с мерами социальной поддержки, которые действуют в регионе, а также узнать, в частности, как получить дополнительное образование. "В разделах "Родительский университет", "Справочник родителя" и "Мероприятия" каждый родитель сможет найти для себя необходимую, а главное, полезную информацию, а также ознакомиться с мероприятиями, все это направлено на повышение родительской грамотности", - поделились в пресс-службе.
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московская область (подмосковье), светлана стригункова , здоровье, дети
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Светлана Стригункова , Здоровье, Дети

Интернет-портал о системе детского здравоохранения заработал в Подмосковье

© Фото : Министерство здравоохранения Московской областиИнтернет-портал о системе детского здравоохранения "Детство" заработал в Подмосковье
Интернет-портал о системе детского здравоохранения Детство заработал в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© Фото : Министерство здравоохранения Московской области
Интернет-портал о системе детского здравоохранения "Детство" заработал в Подмосковье
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Новый интернет-портал "Детство", рассказывающий о системе детского здравоохранения, запустили в Московской области, сообщила пресс-служба министерства здравоохранение региона.
"Портал будет полезен не только родителям, но и специалистам, работающим в сфере детского здравоохранения. С помощью портала родители смогут узнать полезную и актуальную информацию", - сказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова, слова которой приводятся в сообщении.
Отмечается, что на портале будут размещены, в частности, полезные советы, рекомендации и анонсы мероприятий. Медицинские специалисты смогут ознакомиться с мерами социальной поддержки, которые действуют в регионе, а также узнать, в частности, как получить дополнительное образование.
"В разделах "Родительский университет", "Справочник родителя" и "Мероприятия" каждый родитель сможет найти для себя необходимую, а главное, полезную информацию, а также ознакомиться с мероприятиями, все это направлено на повышение родительской грамотности", - поделились в пресс-службе.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Светлана СтригунковаЗдоровьеДети
 
 
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