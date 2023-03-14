https://ria.ru/20230314/genotsid-1857723166.html

В Госдуму внесли проект заявления о геноциде народов СССР Германией

В Госдуму внесли проект заявления о геноциде народов СССР Германией - РИА Новости, 14.03.2023

В Госдуму внесли проект заявления о геноциде народов СССР Германией

Комитет Госдумы по международным делам внес в Думу проект заявления палаты "О геноциде народов Советского Союза Германией и ее пособниками в ходе Великой... РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T11:27

2023-03-14T11:27

2023-03-14T11:51

германия

госдума рф

ссср

великая отечественная война (1941-1945)

вторая мировая война (1939-1945)

в мире

история

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782225591_0:55:3072:1783_1920x0_80_0_0_c37136df941fd2146e54d63a019dab25.jpg

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Комитет Госдумы по международным делам внес в Думу проект заявления палаты "О геноциде народов Советского Союза Германией и ее пособниками в ходе Великой Отечественной войны 1941-1945 годов", документ опубликован в думской электронной базе.Согласно информации в базе, проект постановления был внесен комитетом ГД по международным делам и носит название "О заявлении Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации "О геноциде народов Советского Союза Германией и ее пособниками в ходе Великой Отечественной войны 1941-1945 годов".Как указывается в самом документе, Госдума заявляет о важности дать судебно-правовую оценку совершенных в Великую Отечественную войну преступлений против человечности.Там отмечается, что ГД, принимая во внимание положения Устава ООН, Устава и приговора Нюрнбергского трибунала, Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, Конвенции о неприменимости срока давности к военным преступлениям и преступлениям против человечества, "признает преступные деяния немецко-фашистских захватчиков и их пособников в отношении мирного населения СССР геноцидом народов Советского Союза".При этом в документе присутствует и упоминание сегодняшних событий на Украине. В частности, в проекте заявления Думы сказано, что ответственность за украинский конфликт лежит и на тех, кто снабжает киевский режим смертоносным оружием, финансирует боевиков и террористов, "готов в реваншистском угаре бороться с Россией "до последнего украинского солдата".

https://ria.ru/20230202/stalingrad-1849112134.html

германия

ссср

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

германия, госдума рф, ссср, великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945), в мире, история, россия, общество, политика