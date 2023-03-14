В Госдуму внесли проект заявления о геноциде народов СССР Германией
В Госдуму внесли проект заявления о геноциде народов СССР Германией и ее пособниками
Здание Государственной Думы России. Архивное фото
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Комитет Госдумы по международным делам внес в Думу проект заявления палаты "О геноциде народов Советского Союза Германией и ее пособниками в ходе Великой Отечественной войны 1941-1945 годов", документ опубликован в думской электронной базе.
Согласно информации в базе, проект постановления был внесен комитетом ГД по международным делам и носит название "О заявлении Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации "О геноциде народов Советского Союза Германией и ее пособниками в ходе Великой Отечественной войны 1941-1945 годов".
Как указывается в самом документе, Госдума заявляет о важности дать судебно-правовую оценку совершенных в Великую Отечественную войну преступлений против человечности.
Там отмечается, что ГД, принимая во внимание положения Устава ООН, Устава и приговора Нюрнбергского трибунала, Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, Конвенции о неприменимости срока давности к военным преступлениям и преступлениям против человечества, "признает преступные деяния немецко-фашистских захватчиков и их пособников в отношении мирного населения СССР геноцидом народов Советского Союза".
При этом в документе присутствует и упоминание сегодняшних событий на Украине. В частности, в проекте заявления Думы сказано, что ответственность за украинский конфликт лежит и на тех, кто снабжает киевский режим смертоносным оружием, финансирует боевиков и террористов, "готов в реваншистском угаре бороться с Россией "до последнего украинского солдата".