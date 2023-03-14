Рейтинг@Mail.ru
В Госдуму внесли проект заявления о геноциде народов СССР Германией - РИА Новости, 14.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:27 14.03.2023 (обновлено: 11:51 14.03.2023)
https://ria.ru/20230314/genotsid-1857723166.html
В Госдуму внесли проект заявления о геноциде народов СССР Германией
В Госдуму внесли проект заявления о геноциде народов СССР Германией - РИА Новости, 14.03.2023
В Госдуму внесли проект заявления о геноциде народов СССР Германией
Комитет Госдумы по международным делам внес в Думу проект заявления палаты "О геноциде народов Советского Союза Германией и ее пособниками в ходе Великой... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T11:27
2023-03-14T11:51
германия
госдума рф
ссср
великая отечественная война (1941-1945)
вторая мировая война (1939-1945)
в мире
история
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782225591_0:55:3072:1783_1920x0_80_0_0_c37136df941fd2146e54d63a019dab25.jpg
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Комитет Госдумы по международным делам внес в Думу проект заявления палаты "О геноциде народов Советского Союза Германией и ее пособниками в ходе Великой Отечественной войны 1941-1945 годов", документ опубликован в думской электронной базе.Согласно информации в базе, проект постановления был внесен комитетом ГД по международным делам и носит название "О заявлении Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации "О геноциде народов Советского Союза Германией и ее пособниками в ходе Великой Отечественной войны 1941-1945 годов".Как указывается в самом документе, Госдума заявляет о важности дать судебно-правовую оценку совершенных в Великую Отечественную войну преступлений против человечности.Там отмечается, что ГД, принимая во внимание положения Устава ООН, Устава и приговора Нюрнбергского трибунала, Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, Конвенции о неприменимости срока давности к военным преступлениям и преступлениям против человечества, "признает преступные деяния немецко-фашистских захватчиков и их пособников в отношении мирного населения СССР геноцидом народов Советского Союза".При этом в документе присутствует и упоминание сегодняшних событий на Украине. В частности, в проекте заявления Думы сказано, что ответственность за украинский конфликт лежит и на тех, кто снабжает киевский режим смертоносным оружием, финансирует боевиков и террористов, "готов в реваншистском угаре бороться с Россией "до последнего украинского солдата".
https://ria.ru/20230202/stalingrad-1849112134.html
германия
ссср
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782225591_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_2d8251da3edc06f8b374789fe42f8473.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
германия, госдума рф, ссср, великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945), в мире, история, россия, общество, политика
Германия, Госдума РФ, СССР, Великая Отечественная война (1941-1945), Вторая мировая война (1939-1945), В мире, история, Россия, Общество, Политика
В Госдуму внесли проект заявления о геноциде народов СССР Германией

В Госдуму внесли проект заявления о геноциде народов СССР Германией и ее пособниками

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы России
Здание Государственной Думы России - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Здание Государственной Думы России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Комитет Госдумы по международным делам внес в Думу проект заявления палаты "О геноциде народов Советского Союза Германией и ее пособниками в ходе Великой Отечественной войны 1941-1945 годов", документ опубликован в думской электронной базе.
Согласно информации в базе, проект постановления был внесен комитетом ГД по международным делам и носит название "О заявлении Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации "О геноциде народов Советского Союза Германией и ее пособниками в ходе Великой Отечественной войны 1941-1945 годов".
Как указывается в самом документе, Госдума заявляет о важности дать судебно-правовую оценку совершенных в Великую Отечественную войну преступлений против человечности.
Там отмечается, что ГД, принимая во внимание положения Устава ООН, Устава и приговора Нюрнбергского трибунала, Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, Конвенции о неприменимости срока давности к военным преступлениям и преступлениям против человечества, "признает преступные деяния немецко-фашистских захватчиков и их пособников в отношении мирного населения СССР геноцидом народов Советского Союза".
При этом в документе присутствует и упоминание сегодняшних событий на Украине. В частности, в проекте заявления Думы сказано, что ответственность за украинский конфликт лежит и на тех, кто снабжает киевский режим смертоносным оружием, финансирует боевиков и террористов, "готов в реваншистском угаре бороться с Россией "до последнего украинского солдата".
Сталинград - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
"Раньше ставки Гитлера": историк раскрыл детали работы разведки РККА
2 февраля, 00:46
 
ГерманияГосдума РФСССРВеликая Отечественная война (1941-1945)Вторая мировая война (1939-1945)В миреисторияРоссияОбществоПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала