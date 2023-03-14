https://ria.ru/20230314/fedunkiv-1857564621.html

Федункив объяснила, как вживалась в роль хозяйки кафе нулевых

Федункив объяснила, как вживалась в роль хозяйки кафе нулевых - РИА Новости, 14.03.2023

Федункив объяснила, как вживалась в роль хозяйки кафе нулевых

Актриса Марина Федункив призналась, что легко вжилась в роль хозяйки общепита нулевых Тамары в сериале "Кафе "Куба". Как призналась артистка РИА Новости, ей... РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T04:00

2023-03-14T04:00

2023-03-14T04:00

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Актриса Марина Федункив призналась, что легко вжилась в роль хозяйки общепита нулевых Тамары в сериале "Кафе "Куба". Как призналась артистка РИА Новости, ей помогло наблюдение за разными женщинами. Кроме того, она раскрыла подробности характера своей героини. Также она рассказала о своих общих с Тамарой чертах характера. Помимо этого, она высказала мнение об особенностях российского общепита. "Кафе "Куба" стартовал 13 марта на телеканале ТНТ. Действие сериала разворачиваются в 2003 году в небольшом провинциальном городке, стоящем на федеральной трассе. Главная героиня Тамара управляет кафе "Куба", которое они открыли вместе с мужем Борисом еще в 90-е.Ранее Федункив призналась, что доводила до слез постановщика "Реальных пацанов" Жанну Кадникову. Однако позже женщины подружились и продолжили работать над совместными проектами.

https://ria.ru/20230109/jackman-1843735733.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

интервью, знаменитости