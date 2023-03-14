Федункив объяснила, как вживалась в роль хозяйки кафе нулевых
Федункив объяснила, как вживалась в роль хозяйки общепита нулевых в сериале "Кафе "Куба"
© Фото : Предоставлено пресс-службой ТНТМарина Федункив в сериале "Кафе "Куба"
© Фото : Предоставлено пресс-службой ТНТ
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Актриса Марина Федункив призналась, что легко вжилась в роль хозяйки общепита нулевых Тамары в сериале "Кафе "Куба". Как призналась артистка РИА Новости, ей помогло наблюдение за разными женщинами.
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"Очень легко вжилась в роль. Я наблюдала за разными женщинами, которых встречала в жизни. И отчасти чертами некоторых из них наделила Тамару. К тому же моя мама в свое время была директором ресторана, поэтому некоторые особенности работы общепита и тем, как им управляют, я подсмотрела, когда приходила к ней на работу", – поделилась знаменитость.
Кроме того, она раскрыла подробности характера своей героини.
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"В первую очередь, она женщина – сильная и независимая. Та, на которой все держится. Тамара – это и душа, и совесть придорожного "Кафе "Куба". Она посвящает всю себя этому месту. Это ее смысл жизни, любимое детище. И, когда это детище пытаются "отжать", она так просто не сдается", – отметила Федункив.
Также она рассказала о своих общих с Тамарой чертах характера.
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"Оптимизм. Без него невозможно справиться с трудностями. Упертость – это тоже и про меня, и про Тамару. Если я что-то решила, то сдвинуть с места невозможно. И, пожалуй, собственничество в хорошем смысле этого слова: если мое — никому не отдам", – добавила актриса.
Помимо этого, она высказала мнение об особенностях российского общепита.
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"Крайности – или дорого-богато или дешево и сердито. Любовь на грани к своим клиентам – вроде и любишь, а вроде и не очень. И предприимчивость – без этого никуда", – заключила артистка.
"Кафе "Куба" стартовал 13 марта на телеканале ТНТ. Действие сериала разворачиваются в 2003 году в небольшом провинциальном городке, стоящем на федеральной трассе. Главная героиня Тамара управляет кафе "Куба", которое они открыли вместе с мужем Борисом еще в 90-е.
Ранее Федункив призналась, что доводила до слез постановщика "Реальных пацанов" Жанну Кадникову. Однако позже женщины подружились и продолжили работать над совместными проектами.