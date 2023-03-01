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Федункив рассказала о конфликтах на съемках "Реальных пацанов" - РИА Новости, 01.03.2023
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Культура
 
14:16 01.03.2023
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Федункив рассказала о конфликтах на съемках "Реальных пацанов"
Федункив рассказала о конфликтах на съемках "Реальных пацанов" - РИА Новости, 01.03.2023
Федункив рассказала о конфликтах на съемках "Реальных пацанов"
Марина Федункив рассказала о спорах с постановщиком Жанной Кадниковой на съемках первого сезона "Реальных пацанов". Подробностями она поделилась в интервью с "7 РИА Новости, 01.03.2023
2023-03-01T14:16
2023-03-01T14:16
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Марина Федункив рассказала о спорах с постановщиком Жанной Кадниковой на съемках первого сезона "Реальных пацанов". Подробностями она поделилась в интервью с "7 дней". Марина признается, что "буквально доводила до слез" Кадникову, пока они "не обсудили и не договорились", что каждый "будет выполнять свою работу". С тех пор они стали близкими подругами и много работали вместе. Например, Кадникова сняла все клипы Федункив, в том числе "Лав Стори". Актриса называет режиссера единомышленником и считает ее гениальной. Недавно Павел Прилучный рассказал, как стал актером. По словам звезды "Мажора", на экзамены в театральный его привела мать.
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новости культуры, кино и сериалы, знаменитости, звезды
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Знаменитости, звезды
Федункив рассказала о конфликтах на съемках "Реальных пацанов"

Федункив призналась, что доводила до слез режиссера "Реальных пацанов" Жанну Кадникову

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктриса Марина Федункив во время презентации своей книги "Жизнь сквозь смех. Реальная история нереальной женщины"
Актриса Марина Федункив во время презентации своей книги Жизнь сквозь смех. Реальная история нереальной женщины - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Марина Федункив рассказала о спорах с постановщиком Жанной Кадниковой на съемках первого сезона "Реальных пацанов". Подробностями она поделилась в интервью с "7 дней".
«
"Я же училась на режиссера, считала себя самой умной. Как это мне указывают, как нужно играть, да еще и персонажа, которого я придумала сама?" — вспоминает Федункив.
Марина признается, что "буквально доводила до слез" Кадникову, пока они "не обсудили и не договорились", что каждый "будет выполнять свою работу".
С тех пор они стали близкими подругами и много работали вместе. Например, Кадникова сняла все клипы Федункив, в том числе "Лав Стори". Актриса называет режиссера единомышленником и считает ее гениальной.
Недавно Павел Прилучный рассказал, как стал актером. По словам звезды "Мажора", на экзамены в театральный его привела мать.
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