https://ria.ru/20230301/znamenitosti-1855081422.html

Федункив рассказала о конфликтах на съемках "Реальных пацанов"

Федункив рассказала о конфликтах на съемках "Реальных пацанов" - РИА Новости, 01.03.2023

Федункив рассказала о конфликтах на съемках "Реальных пацанов"

Марина Федункив рассказала о спорах с постановщиком Жанной Кадниковой на съемках первого сезона "Реальных пацанов". Подробностями она поделилась в интервью с "7 РИА Новости, 01.03.2023

2023-03-01T14:16

2023-03-01T14:16

2023-03-01T14:16

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Марина Федункив рассказала о спорах с постановщиком Жанной Кадниковой на съемках первого сезона "Реальных пацанов". Подробностями она поделилась в интервью с "7 дней". Марина признается, что "буквально доводила до слез" Кадникову, пока они "не обсудили и не договорились", что каждый "будет выполнять свою работу". С тех пор они стали близкими подругами и много работали вместе. Например, Кадникова сняла все клипы Федункив, в том числе "Лав Стори". Актриса называет режиссера единомышленником и считает ее гениальной. Недавно Павел Прилучный рассказал, как стал актером. По словам звезды "Мажора", на экзамены в театральный его привела мать.

https://ria.ru/20230228/znamenitosti-1854818593.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, знаменитости, звезды