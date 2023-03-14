https://ria.ru/20230314/ekozanyatiya-1858549694.html

Экозанятия к дням рек и водных ресурсов пройдут в Москве с 15 по 22 марта

Экозанятия к дням рек и водных ресурсов пройдут в Москве с 15 по 22 марта - РИА Новости, 17.03.2023

Экозанятия к дням рек и водных ресурсов пройдут в Москве с 15 по 22 марта

Цикл экозанятий, посвященных Международному дню рек и Всемирному дню водных ресурсов, пройдет с 15 по 22 марта на природных территориях столицы и в экоцентрах,... РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-14T21:16

2023-03-14T21:16

2023-03-17T12:15

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

экология

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Цикл экозанятий, посвященных Международному дню рек и Всемирному дню водных ресурсов, пройдет с 15 по 22 марта на природных территориях столицы и в экоцентрах, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Цикл бесплатных экозанятий "Н2О" пройдут с 15 по 22 марта на природных территориях столицы и в экоцентрах ГПБУ "Мосприрода". Мероприятия посвящены Международному дню рек, который отмечается 14 марта, и Всемирному дню водных ресурсов 22 марта", - говорится в сообщении. Отмечается, что на экозанятиях расскажут о "царской" рыбе стерляди и самом большом естественном речном водопаде Москвы, научат отличать белоперого окуня от обыкновенного. Участники смогут сделать "рыбную" поделку на память и увидеть мир в капле воды.

https://ria.ru/20230310/meropriyatiya-1857073607.html

москва

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2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, экология