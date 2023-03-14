https://ria.ru/20230314/ekozanyatiya-1858549694.html
Экозанятия к дням рек и водных ресурсов пройдут в Москве с 15 по 22 марта
Экозанятия к дням рек и водных ресурсов пройдут в Москве с 15 по 22 марта - РИА Новости, 17.03.2023
Экозанятия к дням рек и водных ресурсов пройдут в Москве с 15 по 22 марта
Цикл экозанятий, посвященных Международному дню рек и Всемирному дню водных ресурсов, пройдет с 15 по 22 марта на природных территориях столицы и в экоцентрах,... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-14T21:16
2023-03-14T21:16
2023-03-17T12:15
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Цикл экозанятий, посвященных Международному дню рек и Всемирному дню водных ресурсов, пройдет с 15 по 22 марта на природных территориях столицы и в экоцентрах, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Цикл бесплатных экозанятий "Н2О" пройдут с 15 по 22 марта на природных территориях столицы и в экоцентрах ГПБУ "Мосприрода". Мероприятия посвящены Международному дню рек, который отмечается 14 марта, и Всемирному дню водных ресурсов 22 марта", - говорится в сообщении. Отмечается, что на экозанятиях расскажут о "царской" рыбе стерляди и самом большом естественном речном водопаде Москвы, научат отличать белоперого окуня от обыкновенного. Участники смогут сделать "рыбную" поделку на память и увидеть мир в капле воды.
https://ria.ru/20230310/meropriyatiya-1857073607.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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москва, экология
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Экология
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Цикл экозанятий, посвященных Международному дню рек и Всемирному дню водных ресурсов, пройдет с 15 по 22 марта на природных территориях столицы и в экоцентрах, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Цикл бесплатных экозанятий "Н2О" пройдут с 15 по 22 марта на природных территориях столицы и в экоцентрах ГПБУ "Мосприрода
". Мероприятия посвящены Международному дню рек, который отмечается 14 марта, и Всемирному дню водных ресурсов 22 марта", - говорится в сообщении.
Более 55 тысяч москвичей посетили мероприятия Мосприроды этой зимой
Отмечается, что на экозанятиях расскажут о "царской" рыбе стерляди и самом большом естественном речном водопаде Москвы, научат отличать белоперого окуня от обыкновенного. Участники смогут сделать "рыбную" поделку на память и увидеть мир в капле воды.