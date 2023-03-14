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Экозанятия к дням рек и водных ресурсов пройдут в Москве с 15 по 22 марта - РИА Новости, 17.03.2023
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
21:16 14.03.2023 (обновлено: 12:15 17.03.2023)
https://ria.ru/20230314/ekozanyatiya-1858549694.html
Экозанятия к дням рек и водных ресурсов пройдут в Москве с 15 по 22 марта
Экозанятия к дням рек и водных ресурсов пройдут в Москве с 15 по 22 марта - РИА Новости, 17.03.2023
Экозанятия к дням рек и водных ресурсов пройдут в Москве с 15 по 22 марта
Цикл экозанятий, посвященных Международному дню рек и Всемирному дню водных ресурсов, пройдет с 15 по 22 марта на природных территориях столицы и в экоцентрах,... РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-14T21:16
2023-03-17T12:15
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
экология
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Цикл экозанятий, посвященных Международному дню рек и Всемирному дню водных ресурсов, пройдет с 15 по 22 марта на природных территориях столицы и в экоцентрах, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Цикл бесплатных экозанятий "Н2О" пройдут с 15 по 22 марта на природных территориях столицы и в экоцентрах ГПБУ "Мосприрода". Мероприятия посвящены Международному дню рек, который отмечается 14 марта, и Всемирному дню водных ресурсов 22 марта", - говорится в сообщении. Отмечается, что на экозанятиях расскажут о "царской" рыбе стерляди и самом большом естественном речном водопаде Москвы, научат отличать белоперого окуня от обыкновенного. Участники смогут сделать "рыбную" поделку на память и увидеть мир в капле воды.
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москва, экология
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Экология

Экозанятия к дням рек и водных ресурсов пройдут в Москве с 15 по 22 марта

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрохожий в Петровском парке в Москве
Прохожий в Петровском парке в Москве - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Прохожий в Петровском парке в Москве
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Цикл экозанятий, посвященных Международному дню рек и Всемирному дню водных ресурсов, пройдет с 15 по 22 марта на природных территориях столицы и в экоцентрах, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Цикл бесплатных экозанятий "Н2О" пройдут с 15 по 22 марта на природных территориях столицы и в экоцентрах ГПБУ "Мосприрода". Мероприятия посвящены Международному дню рек, который отмечается 14 марта, и Всемирному дню водных ресурсов 22 марта", - говорится в сообщении.
Более 55 тысяч москвичей посетили мероприятия Мосприроды этой зимой - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
Более 55 тысяч москвичей посетили мероприятия Мосприроды этой зимой
10 марта, 17:07
Отмечается, что на экозанятиях расскажут о "царской" рыбе стерляди и самом большом естественном речном водопаде Москвы, научат отличать белоперого окуня от обыкновенного. Участники смогут сделать "рыбную" поделку на память и увидеть мир в капле воды.
 
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