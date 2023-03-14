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"Авито" открывает центр клиентского сервиса в Самаре - РИА Новости, 14.03.2023
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14:28 14.03.2023
https://ria.ru/20230314/avito-1857784643.html
"Авито" открывает центр клиентского сервиса в Самаре
"Авито" открывает центр клиентского сервиса в Самаре - РИА Новости, 14.03.2023
"Авито" открывает центр клиентского сервиса в Самаре
"Авито" во вторник открыла новый Центр клиентского сервиса (ЦКС) в Самаре, сообщает компания. РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T14:28
2023-03-14T14:28
авито
самарская область
технологии
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. "Авито" во вторник открыла новый Центр клиентского сервиса (ЦКС) в Самаре, сообщает компания.Для обеспечения работы нового офиса будут наняты сотрудники из Самары и Тольятти – всего около 200 человек. Они займутся развитием структур "Авито" по всей стране, включая клиентский сервис, модерацию, а также продуктовые и технологические направления в компании.Самарский ЦКС стал четвертым офисом "Авито" в России. Два флагманских офиса расположены в Москве и Санкт-Петербурге, третий был открыт в 2022 году в Казани."Центры клиентских сервисов "Авито" насчитывают уже более 2,2 тысячи сотрудников. Напрямую с клиентами "Авито" работает 1,8 тысячи сотрудников из 45 городов России, ЦКС обрабатывает порядка 1 миллиона сообщений пользователей в месяц. Самарская команда клиентского сервиса Авито распределит нагрузку по поддержке возросшего числа пользователей платформы, которых уже больше 60 миллионов в месяц, а количество размешенных ими объявлений превышает 138 миллионов", - поясняется в сообщении.Как отметили в "Авито", в 2022 году объявления на платформе опубликовали почти полмиллиона самарцев – на 12% больше, чем годом ранее.В феврале этого года между министерством труда, занятости и миграционной политики Самарской области и Авито Работой было заключено соглашение о сотрудничестве в части анализа рынка труда и расширения возможностей для трудоустройства.По словам директора центра клиентского сервиса "Авито" Шьяма Намбиара, платформа продолжит ориентироваться на расширение присутствия в регионах, создавая новые рабочие места по всей России.
https://ria.ru/20220915/avito-1817033398.html
https://ria.ru/20230127/avito-avto2mln-1846888872.html
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авито, самарская область, технологии, новости компаний - экономика
Авито, Самарская область, Технологии, Новости компаний - Экономика

"Авито" открывает центр клиентского сервиса в Самаре

© Фото : предоставлено пресс-службой АвитоОфис компании "Аvito"
Офис компании Аvito - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой Авито
Офис компании "Аvito". Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. "Авито" во вторник открыла новый Центр клиентского сервиса (ЦКС) в Самаре, сообщает компания.
Для обеспечения работы нового офиса будут наняты сотрудники из Самары и Тольятти – всего около 200 человек. Они займутся развитием структур "Авито" по всей стране, включая клиентский сервис, модерацию, а также продуктовые и технологические направления в компании.
Самарский ЦКС стал четвертым офисом "Авито" в России. Два флагманских офиса расположены в Москве и Санкт-Петербурге, третий был открыт в 2022 году в Казани.
"Центры клиентских сервисов "Авито" насчитывают уже более 2,2 тысячи сотрудников. Напрямую с клиентами "Авито" работает 1,8 тысячи сотрудников из 45 городов России, ЦКС обрабатывает порядка 1 миллиона сообщений пользователей в месяц. Самарская команда клиентского сервиса Авито распределит нагрузку по поддержке возросшего числа пользователей платформы, которых уже больше 60 миллионов в месяц, а количество размешенных ими объявлений превышает 138 миллионов", - поясняется в сообщении.
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Как отметили в "Авито", в 2022 году объявления на платформе опубликовали почти полмиллиона самарцев – на 12% больше, чем годом ранее.
«
"Прирост количества объявлений, опубликованных на платформе жителями Самары и области за 2022 год, составил 51%. Столь высокая динамика говорит о популярности и значимой социальной роли "Авито" для пользователей. В Самаре и Самарской области сегодня насчитывается свыше 3 миллионов объявлений. На Авито Работе сегодня насчитывается около 150 тысяч вакансий и свыше 40 тысяч резюме для жителей области. В регионе сформировался рынок соискателя, это значит, что сейчас - самый благоприятный для поиска работы и подработки период", - комментирует управляющий директор "Авито" Артем Кумпель.
В феврале этого года между министерством труда, занятости и миграционной политики Самарской области и Авито Работой было заключено соглашение о сотрудничестве в части анализа рынка труда и расширения возможностей для трудоустройства.
По словам директора центра клиентского сервиса "Авито" Шьяма Намбиара, платформа продолжит ориентироваться на расширение присутствия в регионах, создавая новые рабочие места по всей России.
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АвитоСамарская областьТехнологииНовости компаний - Экономика
 
 
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