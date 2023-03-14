https://ria.ru/20230314/avito-1857784643.html

"Авито" открывает центр клиентского сервиса в Самаре

"Авито" открывает центр клиентского сервиса в Самаре - РИА Новости, 14.03.2023

"Авито" открывает центр клиентского сервиса в Самаре

"Авито" во вторник открыла новый Центр клиентского сервиса (ЦКС) в Самаре, сообщает компания. РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T14:28

2023-03-14T14:28

2023-03-14T14:28

авито

самарская область

технологии

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. "Авито" во вторник открыла новый Центр клиентского сервиса (ЦКС) в Самаре, сообщает компания.Для обеспечения работы нового офиса будут наняты сотрудники из Самары и Тольятти – всего около 200 человек. Они займутся развитием структур "Авито" по всей стране, включая клиентский сервис, модерацию, а также продуктовые и технологические направления в компании.Самарский ЦКС стал четвертым офисом "Авито" в России. Два флагманских офиса расположены в Москве и Санкт-Петербурге, третий был открыт в 2022 году в Казани."Центры клиентских сервисов "Авито" насчитывают уже более 2,2 тысячи сотрудников. Напрямую с клиентами "Авито" работает 1,8 тысячи сотрудников из 45 городов России, ЦКС обрабатывает порядка 1 миллиона сообщений пользователей в месяц. Самарская команда клиентского сервиса Авито распределит нагрузку по поддержке возросшего числа пользователей платформы, которых уже больше 60 миллионов в месяц, а количество размешенных ими объявлений превышает 138 миллионов", - поясняется в сообщении.Как отметили в "Авито", в 2022 году объявления на платформе опубликовали почти полмиллиона самарцев – на 12% больше, чем годом ранее.В феврале этого года между министерством труда, занятости и миграционной политики Самарской области и Авито Работой было заключено соглашение о сотрудничестве в части анализа рынка труда и расширения возможностей для трудоустройства.По словам директора центра клиентского сервиса "Авито" Шьяма Намбиара, платформа продолжит ориентироваться на расширение присутствия в регионах, создавая новые рабочие места по всей России.

https://ria.ru/20220915/avito-1817033398.html

https://ria.ru/20230127/avito-avto2mln-1846888872.html

самарская область

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

авито, самарская область, технологии, новости компаний - экономика