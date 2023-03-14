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В ЛНР заявили о прибытии крупного груза с западной амуницией для ВСУ
В ЛНР заявили о прибытии крупного груза с западной амуницией для ВСУ - РИА Новости, 14.03.2023
В ЛНР заявили о прибытии крупного груза с западной амуницией для ВСУ
Крупный груз с амуницией для украинских войск прибыл в подконтрольный Киеву город Константиновка в ДНР, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T07:35
2023-03-14T07:35
2023-03-14T11:28
специальная военная операция на украине
константиновка
киев
донецкая народная республика
андрей марочко
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ЛУГАНСК, 14 мар — РИА Новости. Крупный груз с амуницией для украинских войск прибыл в подконтрольный Киеву город Константиновка в ДНР, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "Отмечено прибытие десяти еврофур объемом 96 кубометров на одну из перевалочных баз Константиновки. Страна — отправитель груза неизвестна, но все автомобили были на польских номерных знаках", — сказал Марочко. Он добавил, что разгрузка фур происходила частично на склад, частично в военные автомобили, которые сразу убывали в направлении города Часов Яр, к западу от Артемовска (украинское название — Бахмут). Марочко отметил, что состав груза известен ему частично. "В груз вошли средства обнаружения, буссоли, лазерные дальномеры, БПЛА, обмундирование (раскраска мультикам), средства бронезащиты, средства связи (в том числе Starlink), аккумуляторные системы автономного энергоснабжения, противодронные ружья", — сообщил эксперт.
https://ria.ru/20230314/artemovsk-1857684585.html
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константиновка, киев, донецкая народная республика, андрей марочко
Специальная военная операция на Украине, Константиновка, Киев, Донецкая Народная Республика, Андрей Марочко
В ЛНР заявили о прибытии крупного груза с западной амуницией для ВСУ
Марочко: в Константиновку прибыли десять фур с западной амуницией для войск Киева
ЛУГАНСК, 14 мар — РИА Новости. Крупный груз с амуницией для украинских войск прибыл в подконтрольный Киеву город Константиновка в ДНР, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"Отмечено прибытие десяти еврофур объемом 96 кубометров на одну из перевалочных баз Константиновки. Страна — отправитель груза неизвестна, но все автомобили были на польских номерных знаках", — сказал Марочко.
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Он добавил, что разгрузка фур происходила частично на склад, частично в военные автомобили, которые сразу убывали в направлении города Часов Яр, к западу от Артемовска
(украинское название — Бахмут). Марочко отметил, что состав груза известен ему частично.
"В груз вошли средства обнаружения, буссоли, лазерные дальномеры, БПЛА, обмундирование (раскраска мультикам), средства бронезащиты, средства связи (в том числе Starlink), аккумуляторные системы автономного энергоснабжения, противодронные ружья", — сообщил эксперт.
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