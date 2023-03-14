https://ria.ru/20230314/afrika-1857829433.html

В МИД обвинили Запад в вытеснении России с африканских рынков

В МИД обвинили Запад в вытеснении России с африканских рынков - РИА Новости, 14.03.2023

В МИД обвинили Запад в вытеснении России с африканских рынков

Запад хочет вытеснить Россию с африканских рынков, чтобы сохранить свою монополию, заявил посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата Форума... РИА Новости, 14.03.2023

2023-03-14T16:40

2023-03-14T16:40

2023-03-14T16:52

россия

африка

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

экономика

олег озеров

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Запад хочет вытеснить Россию с африканских рынков, чтобы сохранить свою монополию, заявил посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата Форума партнерства Россия-Африка Олег Озеров."Когда Запад использует политические предлоги для сворачивания сотрудничества африканских стран с Россией, он преследует прагматичные экономические цели - это вытеснение России с африканских рынков или недопущение ее на эти рынки с целью сохранения своей монополии и как политического, и экономического доминирования", - сказал он в ходе Международного форума "Россия-Африка: кооперация как путь к устойчивому развитию".Озеров подчеркнул, что Россия предлагает странам Африки равноправное партнёрство, и в ходе второго саммита РФ-Африка, который станет системообразующим элементом в отношениях России и стран континента, будут приняты политическая декларация и совместный плана действий для обеспечения этого партнерства.Первый саммит "Россия-Африка" прошел в октябре 2019 года в Сочи. Второй саммит запланирован на июль 2023-го в Санкт-Петербурге.

https://ria.ru/20230228/afrika-1854768307.html

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россия, африка, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), экономика, олег озеров