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В МИД обвинили Запад в вытеснении России с африканских рынков - РИА Новости, 14.03.2023
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16:40 14.03.2023 (обновлено: 16:52 14.03.2023)
https://ria.ru/20230314/afrika-1857829433.html
В МИД обвинили Запад в вытеснении России с африканских рынков
В МИД обвинили Запад в вытеснении России с африканских рынков - РИА Новости, 14.03.2023
В МИД обвинили Запад в вытеснении России с африканских рынков
Запад хочет вытеснить Россию с африканских рынков, чтобы сохранить свою монополию, заявил посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата Форума... РИА Новости, 14.03.2023
2023-03-14T16:40
2023-03-14T16:52
россия
африка
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
экономика
олег озеров
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Запад хочет вытеснить Россию с африканских рынков, чтобы сохранить свою монополию, заявил посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата Форума партнерства Россия-Африка Олег Озеров."Когда Запад использует политические предлоги для сворачивания сотрудничества африканских стран с Россией, он преследует прагматичные экономические цели - это вытеснение России с африканских рынков или недопущение ее на эти рынки с целью сохранения своей монополии и как политического, и экономического доминирования", - сказал он в ходе Международного форума "Россия-Африка: кооперация как путь к устойчивому развитию".Озеров подчеркнул, что Россия предлагает странам Африки равноправное партнёрство, и в ходе второго саммита РФ-Африка, который станет системообразующим элементом в отношениях России и стран континента, будут приняты политическая декларация и совместный плана действий для обеспечения этого партнерства.Первый саммит "Россия-Африка" прошел в октябре 2019 года в Сочи. Второй саммит запланирован на июль 2023-го в Санкт-Петербурге.
https://ria.ru/20230228/afrika-1854768307.html
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россия, африка, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), экономика, олег озеров
Россия, Африка, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Экономика, Олег Озеров
В МИД обвинили Запад в вытеснении России с африканских рынков

В МИД обвинили Запад в вытеснении России с африканских рынков для сохранения монополии

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкЗдание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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Здание МИД России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Запад хочет вытеснить Россию с африканских рынков, чтобы сохранить свою монополию, заявил посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата Форума партнерства Россия-Африка Олег Озеров.
"Когда Запад использует политические предлоги для сворачивания сотрудничества африканских стран с Россией, он преследует прагматичные экономические цели - это вытеснение России с африканских рынков или недопущение ее на эти рынки с целью сохранения своей монополии и как политического, и экономического доминирования", - сказал он в ходе Международного форума "Россия-Африка: кооперация как путь к устойчивому развитию".
Озеров подчеркнул, что Россия предлагает странам Африки равноправное партнёрство, и в ходе второго саммита РФ-Африка, который станет системообразующим элементом в отношениях России и стран континента, будут приняты политическая декларация и совместный плана действий для обеспечения этого партнерства.
Первый саммит "Россия-Африка" прошел в октябре 2019 года в Сочи. Второй саммит запланирован на июль 2023-го в Санкт-Петербурге.
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