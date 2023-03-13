https://ria.ru/20230313/zhizn-1857580289.html

Россиянам дали совет, как увеличить продолжительность жизни

Россиянам дали совет, как увеличить продолжительность жизни - РИА Новости, 13.03.2023

Россиянам дали совет, как увеличить продолжительность жизни

Россияне в среднем за сутки потребляют соли в два раза больше нормы, эта проблема влияет на продолжительность жизни, для ее решения, в том числе, необходимо... РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T16:35

2023-03-13T16:35

2023-03-13T16:35

общество

здоровье - общество

оксана драпкина (врач)

россия

здоровый образ жизни (зож)

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Россияне в среднем за сутки потребляют соли в два раза больше нормы, эта проблема влияет на продолжительность жизни, для ее решения, в том числе, необходимо введение обязательной маркировки продуктов с указанием количества соли в них, заявила главный внештатный специалист Минздрава России по терапии и общей врачебной практике Оксана Драпкина. "Проблема высокого потребления соли напрямую влияет на продолжительность жизни россиян. Эксперты НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России показали, что избыточное потребление соли вносит значительный вклад в высокую смертность российской популяции, прежде всего у мужчин. Так, избыточное потребление соли повышает риск смерти среди российских мужчин на 41%, а наличие привычки досаливания пищи увеличивает этот риск до 50%", - сказала Драпкина журналистам. Она отметила, что потребление соли среди населения России сохраняется в течение последнего десятилетия на уровне 11 граммов в день, что в два раза превышает безопасный уровень потребления в пять граммов. Исследования НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России в области эпидемиологии питания показали, что половина россиян (49,3%) имеют избыточное потребление соли в рационе, чаще выявляемое у мужчин (53%), уточнила Драпкина. При этом, 44% населения имеют привычку досаливать уже готовую пищу, тем самым обеспечивая сверхвысокое присутствие соли в своем рационе, а среди мужчин это делает каждый второй, подчеркнула специалист. "Современный характер питания включает большую часть переработанных продуктов, содержащих высокое количество соли (мясоколбасные изделия, соления, пикантные закуски, соусы, продукты фаст-фуда), поэтому высокое потребление соли россиянами не только медицинская проблема, это вопрос единения усилий и взаимодействия на всех уровнях",- пояснила Драпкина. По ее словам, потребление соли обозначено как проблема в повестке правительства и как цель для федерального проекта "Укрепление общественного здоровья", так уже есть добровольная маркировки "Светофор", но этого мало, чтобы переломить ситуацию и снизить потребление соли в России. Необходимо изменение маркировки продуктов питания с обязательным указанием количества соли, так как в настоящее время контролировать количество потребляемой соли, можно только покупая продукты без соли и готовя самостоятельно, а также, не пользуясь услугами общепита, добавила Драпкина.

https://ria.ru/20221024/privychki-1826152082.html

https://ria.ru/20230107/soleniya-1843333068.html

https://ria.ru/20220711/salt-1801304614.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, здоровье - общество, оксана драпкина (врач), россия, здоровый образ жизни (зож)