https://ria.ru/20230313/zemletryaseniya-1857499985.html

Число жертв землетрясений в Турции возросло почти до 48,5 тысячи человек

Число жертв землетрясений в Турции возросло почти до 48,5 тысячи человек - РИА Новости, 13.03.2023

Число жертв землетрясений в Турции возросло почти до 48,5 тысячи человек

Число погибших в результате землетрясений 6 февраля на юго-востоке Турции достигло 48 448 человек, сообщил в понедельник глава МВД страны Сулейман Сойлу. РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T12:45

2023-03-13T12:45

2023-03-13T12:45

землетрясение

в мире

турция

сильное землетрясение в турции и сирии

кахраманмараш

сирия

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СТАМБУЛ, 13 мар – РИА Новости. Число погибших в результате землетрясений 6 февраля на юго-востоке Турции достигло 48 448 человек, сообщил в понедельник глава МВД страны Сулейман Сойлу. Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. Власти Турции назвали землетрясения "катастрофой века". "Число погибших достигло 48 448 человек, в том числе погибли 6660 иностранцев", - заявил Сойлу на брифинге в Малатье. По его словам, до сих пор не опознаны тела 1615 погибших.

https://ria.ru/20230313/turtsiya-1857460694.html

турция

кахраманмараш

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Владимир Лаврентьев

землетрясение, в мире, турция, сильное землетрясение в турции и сирии, кахраманмараш, сирия