https://ria.ru/20230313/vzryv-1857602103.html

Газового мастера задержали в Чите по делу о взрыве в пятиэтажке

Газового мастера задержали в Чите по делу о взрыве в пятиэтажке - РИА Новости, 13.03.2023

Газового мастера задержали в Чите по делу о взрыве в пятиэтажке

Задержан мастер, который дал указание пустить газ в дом в Чите, когда все квартиры еще не были обследованы, из-за чего и произошел взрыв, сообщается в... РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T17:33

2023-03-13T17:33

2023-03-13T17:43

происшествия

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следственный комитет россии (ск рф)

россия

забайкальский край

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Задержан мастер, который дал указание пустить газ в дом в Чите, когда все квартиры еще не были обследованы, из-за чего и произошел взрыв, сообщается в телеграм-канале СК РФ."В Забайкальском крае задержан работник ресурсоснабжающей организации по обвинению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности ... В результате преступных действий обвиняемого в одной из квартир жилого дома произошла утечка газа, из-за чего оказались разрушенными пять квартир", - говорится в сообщении.По данным следствия, обвиняемый распорядился подать пропан-бутановую газовую смесь из наружного газопровода, зная, что в доме специалисты обследовали не все квартиры, поскольку где-то хозяев не было дома. Кроме того, он "не убедился в исправности и герметичности газового оборудования внутри указанного дома".Взрыв бытового газа произошел в прошлый четверг, 9 марта, в пятиэтажном многоквартирном доме. По данным Минздрава края, в пострадали 11 человек, в том числе трое детей. Из поврежденного дома были эвакуированы 117 жильцов.

https://ria.ru/20230313/gaz-1857097719.html

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россия

забайкальский край

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, чита, следственный комитет россии (ск рф), россия, забайкальский край