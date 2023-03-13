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Газового мастера задержали в Чите по делу о взрыве в пятиэтажке - РИА Новости, 13.03.2023
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17:33 13.03.2023 (обновлено: 17:43 13.03.2023)
https://ria.ru/20230313/vzryv-1857602103.html
Газового мастера задержали в Чите по делу о взрыве в пятиэтажке
Газового мастера задержали в Чите по делу о взрыве в пятиэтажке - РИА Новости, 13.03.2023
Газового мастера задержали в Чите по делу о взрыве в пятиэтажке
Задержан мастер, который дал указание пустить газ в дом в Чите, когда все квартиры еще не были обследованы, из-за чего и произошел взрыв, сообщается в... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T17:33
2023-03-13T17:43
происшествия
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следственный комитет россии (ск рф)
россия
забайкальский край
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Задержан мастер, который дал указание пустить газ в дом в Чите, когда все квартиры еще не были обследованы, из-за чего и произошел взрыв, сообщается в телеграм-канале СК РФ."В Забайкальском крае задержан работник ресурсоснабжающей организации по обвинению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности ... В результате преступных действий обвиняемого в одной из квартир жилого дома произошла утечка газа, из-за чего оказались разрушенными пять квартир", - говорится в сообщении.По данным следствия, обвиняемый распорядился подать пропан-бутановую газовую смесь из наружного газопровода, зная, что в доме специалисты обследовали не все квартиры, поскольку где-то хозяев не было дома. Кроме того, он "не убедился в исправности и герметичности газового оборудования внутри указанного дома".Взрыв бытового газа произошел в прошлый четверг, 9 марта, в пятиэтажном многоквартирном доме. По данным Минздрава края, в пострадали 11 человек, в том числе трое детей. Из поврежденного дома были эвакуированы 117 жильцов.
https://ria.ru/20230313/gaz-1857097719.html
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россия
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происшествия, чита, следственный комитет россии (ск рф), россия, забайкальский край
Происшествия, Чита, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Забайкальский край
Газового мастера задержали в Чите по делу о взрыве в пятиэтажке

Мастера, разрешившего пустить газ в дом в Чите, задержали по делу о взрыве в пятиэтажке

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкЛиквидация последствий взрыва газа в жилом доме в Чите
Ликвидация последствий взрыва газа в жилом доме в Чите - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Ликвидация последствий взрыва газа в жилом доме в Чите. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Задержан мастер, который дал указание пустить газ в дом в Чите, когда все квартиры еще не были обследованы, из-за чего и произошел взрыв, сообщается в телеграм-канале СК РФ.
Забайкальском крае задержан работник ресурсоснабжающей организации по обвинению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности ... В результате преступных действий обвиняемого в одной из квартир жилого дома произошла утечка газа, из-за чего оказались разрушенными пять квартир", - говорится в сообщении.
Сотрудники МЧС РФ работают на месте взрыва бытового газа в жилом доме No5 по улице Батова в Ярославле - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
Летучая смерть. Что кроется за взрывами газа в многоэтажках
Вчера, 08:00
По данным следствия, обвиняемый распорядился подать пропан-бутановую газовую смесь из наружного газопровода, зная, что в доме специалисты обследовали не все квартиры, поскольку где-то хозяев не было дома. Кроме того, он "не убедился в исправности и герметичности газового оборудования внутри указанного дома".
Взрыв бытового газа произошел в прошлый четверг, 9 марта, в пятиэтажном многоквартирном доме. По данным Минздрава края, в пострадали 11 человек, в том числе трое детей. Из поврежденного дома были эвакуированы 117 жильцов.
Взрыв газа в жилом доме в Чите
© Фото : ГУ МЧС России по Забайкальскому краю

Взрыв прогремел на улице Боровая, 6 в поселке Антипиха в Чите.

Сотрудники МЧС России ликвидируют последствия взрыва бытового газа в Чите

Взрыв прогремел на улице Боровая, 6 в поселке Антипиха в Чите.

© Фото : ГУ МЧС России по Забайкальскому краю
1 из 8
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Повреждены два этажа пятиэтажки.

Жилой дом в поселке Антипиха под Читой, пострадавший в результате взрыва бытового газа

Повреждены два этажа пятиэтажки.

© РИА Новости
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2 из 8
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанк

Пострадали семь человек. Еще 12, в том числе троих детей, удалось спасти.

Сотрудники службы МЧС РФ на месте взрыва бытового газа в жилом доме в поселке Антипиха под Читой

Пострадали семь человек. Еще 12, в том числе троих детей, удалось спасти.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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3 из 8
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанк

Пострадавших отправили в городскую клиническую и краевую детскую больницы.

Сотрудники МЧС проводят спасательные работы на месте взрыва бытового газа в жилом доме в Чите

Пострадавших отправили в городскую клиническую и краевую детскую больницы.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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4 из 8
© РИА Новости / МЧС РФ | Перейти в медиабанк

К ликвидации последствий происшествия привлекли 79 человек и десять единиц техники.

Сотрудники службы МЧС РФ проводят спасательные работы на месте взрыва бытового газа в жилом доме в поселке Антипиха под Читой

К ликвидации последствий происшествия привлекли 79 человек и десять единиц техники.

© РИА Новости / МЧС РФ
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5 из 8
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанк

На место трагедии выехал губернатор Забайкалья Александр Осипов.

Сотрудники службы МЧС РФ проводят спасательные работы на месте взрыва бытового газа в жилом доме в поселке Антипиха под Читой

На место трагедии выехал губернатор Забайкалья Александр Осипов.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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6 из 8
© РИА Новости / МЧС РФ | Перейти в медиабанк

На месте работают спасатели и следователи.

Штаб службы МЧС РФ у жилого дома, пострадавшего в результате взрыва бытового газа, в поселке Антипиха под Читой

На месте работают спасатели и следователи.

© РИА Новости / МЧС РФ
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7 из 8
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанк

СК России возбудил уголовное дело по статьям об оказании услуг ненадлежащего качества и халатности.

Сотрудники МЧС проводят спасательные работы на месте взрыва бытового газа в жилом доме в Чите

СК России возбудил уголовное дело по статьям об оказании услуг ненадлежащего качества и халатности.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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8 из 8

Взрыв прогремел на улице Боровая, 6 в поселке Антипиха в Чите.

© Фото : ГУ МЧС России по Забайкальскому краю
1 из 8

Повреждены два этажа пятиэтажки.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 8

Пострадали семь человек. Еще 12, в том числе троих детей, удалось спасти.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в медиабанк
3 из 8

Пострадавших отправили в городскую клиническую и краевую детскую больницы.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в медиабанк
4 из 8

К ликвидации последствий происшествия привлекли 79 человек и десять единиц техники.

© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в медиабанк
5 из 8

На место трагедии выехал губернатор Забайкалья Александр Осипов.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в медиабанк
6 из 8

На месте работают спасатели и следователи.

© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в медиабанк
7 из 8

СК России возбудил уголовное дело по статьям об оказании услуг ненадлежащего качества и халатности.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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8 из 8
 
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