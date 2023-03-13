https://ria.ru/20230313/vystavka-1857460313.html

Выставка лауреатов конкурса имени Стенина открылась в Джакарте

Выставка лауреатов конкурса имени Стенина открылась в Джакарте - РИА Новости, 13.03.2023

Выставка лауреатов конкурса имени Стенина открылась в Джакарте

РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T10:43

2023-03-13T10:43

2023-03-13T10:43

новости агентства

россия

индонезия

международный конкурс фотожурналистики имени андрея стенина

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ДЖАКАРТА, 13 мар – РИА Новости. Следующей за ДР Конго остановкой выставочного турне международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина стала Индонезия. В понедельник экспозиция из нескольких десятков снимков победителей 2022 года открылась в лобби штаб-квартиры национального тв-вещателя Metro TV, соорганизатора выставки. Партнером ее проведения в Grand Studio Metro TV вступило также Посольство России в Индонезии.Это – первый приезд конкурса в страну с момента старта в 2014 году. Серии и одиночные сними фотографов из России, Бангладеш, Гватемалы, Ирана, Филиппин, Китая и других стран можно увидеть до 17 марта, вход на выставку свободный.Джакарта стала шестой по счету остановкой выставочного турне работ победителей конкурса 2022 года. До нее роуд-шоу прошли в Претории (ЮАР), Шардже (ОАЭ), Нью-Дели (Индия), Энвигадо (Колумбия) и Киншасе (ДР Конго).На церемонии открытия главный директор Media Group Network Дон Боско Селамун отметил: "Фотографии говорят громче слов. Я говорю это, имея порядка 34 лет опыта работы на телевидении. Визуальные материалы вызывают очень сильный отклик - это актуальный тренд и он будет актуален в будущем. А данная выставка очень важна своей объединяющей ролью".Обращаясь в гостям и участникам выставки, посол России в Индонезии Людмила Воробьева подчеркнула: "Сегодня вы можете увидеть калейдоскоп работ со всего мира, привлекающих внимание общественности в проблемам современной фотожурналистики. Выставка проводится в рамках мероприятий по празднованию 73й годовщины дипломатических отношений между Россией и Индонезией, которая ежегодно отмечается 3 февраля".В приветственных словах на открытии выставки член жюри конкурса имени Стенина-2018 Иван Секретарев отметил, что фотожурналисты из Индонезии – одни из самых ярких и активных среди участников конкурса с момента его старта. "Мы надеемся, что интерес фоторепортеров Индонезии к нашему конкурсу, в том числе и благодаря этой выставке, будет только расти", - заключил он.В рамках выставочных мероприятия состоится встреча с индонезийским победителем конкурса имени Стенина 2021 года Джошуа Ируанди. Его одиночная работа "Человеческая цена COVID-19" представляет собой пронзительную визуальную эпитафию всем жертвам пандемии коронавируса. Эта фотография завоевала первое место в номинации "Главные новости" и была отмечена призом "За гуманитарную фотографию" партнером номинации - Международным комитетом Красного креста (МККК).В дни экспозиции для местных фотографов также будут проведены мастер-классы экспертами конкурса имени Андрея Стенина.Прием работ на конкурс 2023 года завершился в Москве 28 февраля. Международное жюри приступит к работе в апреле, шорт-лист конкурса будет объявлен в середине июня на русской и английской версиях сайта.О КонкурсеМеждународный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.Генеральными информационными партнерами конкурса выступают: ВГТРК (Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания) (Россия), онлайн-платформа СМОТРИМ (Россия), общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура" (Россия), телеканал "Москва 24" (Россия).Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik (Международное), телеканал и портал RT (Международное), медиахолдинг Independent Media (ЮАР), новостное агентство ANA (ЮАР), Shanghai United Media Group (SUMG) (Китай), интернет-портал газеты China Daily (Китай), интернет-портал The Paper (Китай), медиасеть Al Mayadeen (Ливан).В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: Союз журналистов России (Россия), информационный портал YOung JOurnalists (Россия), портал Russian Photo (Россия), портал Photo-study.ru (Россия).

https://ria.ru/20230313/konkurs-1857374676.html

https://ria.ru/20230301/laureat-1855100700.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости агентства, россия, индонезия, международный конкурс фотожурналистики имени андрея стенина