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Новые водоводы не до конца исправят проблему с водой, заявил мэр Донецка - РИА Новости, 13.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:15 13.03.2023
https://ria.ru/20230313/voda-1857490382.html
Новые водоводы не до конца исправят проблему с водой, заявил мэр Донецка
Новые водоводы не до конца исправят проблему с водой, заявил мэр Донецка - РИА Новости, 13.03.2023
Новые водоводы не до конца исправят проблему с водой, заявил мэр Донецка
Запуск новых водоводов в ДНР должен стабилизировать ситуацию с водой, но не сможет полностью ее исправить, так как нынешние источники воды постепенно... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T12:15
2023-03-13T12:15
специальная военная операция на украине
общество
жкх
донецк
алексей кулемзин (донецк)
донецкая народная республика
россия
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 13 мар – РИА Новости. Запуск новых водоводов в ДНР должен стабилизировать ситуацию с водой, но не сможет полностью ее исправить, так как нынешние источники воды постепенно заканчиваются, заявил мэр Донецка Алексей Кулемзин. Весной 2022 года власти Киева отключили подачу воды в ДНР по каналу "Северский Донец – Донбасс". В результате сейчас ДНР обеспечивает себя водой примерно на 10% от своих нужд. Донецк перешел на режим жесткой экономии – вода подается жителям раз в три дня на два-три часа. Исправить ситуацию должен запуск новых водоводов, в том числе самого крупного 200-километрового водовода из реки Дон. По данным главы правительства ДНР Виталия Хоценко, водовод из Дона даст ДНР примерно 40% необходимой ей воды. "Он должен ее (ситуацию) поддерживать и стабилизировать. Все мероприятия, которые сейчас делаются, направлены на поддержание нынешнего состояния", - ответил Кулемзин на вопрос РИА Новости, сможет ли запуск водовода из Дона исправить ситуацию с водой. Он отметил, что "нужно понимать, что источники воды заканчиваются". "Те водоемы, которые есть, не восполняются с такой скоростью, с какой потребляются. Если мы где-то что-то построили, то нельзя забывать, что где-то что-то закончилось. А не просто плюсовать все и считать, что у нас скоро будет океан", - пояснил мэр Донецка.
https://ria.ru/20221122/voda-1833086018.html
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общество, жкх, донецк, алексей кулемзин (донецк), донецкая народная республика, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Общество, ЖКХ, Донецк, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецкая Народная Республика, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
Новые водоводы не до конца исправят проблему с водой, заявил мэр Донецка

Кулемзин: новые водоводы стабилизируют, но не полностью исправят ситуацию с водой в ДНР

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкВодопроводный кран
Водопроводный кран - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ДОНЕЦК, 13 мар – РИА Новости. Запуск новых водоводов в ДНР должен стабилизировать ситуацию с водой, но не сможет полностью ее исправить, так как нынешние источники воды постепенно заканчиваются, заявил мэр Донецка Алексей Кулемзин.
Весной 2022 года власти Киева отключили подачу воды в ДНР по каналу "Северский Донец – Донбасс". В результате сейчас ДНР обеспечивает себя водой примерно на 10% от своих нужд. Донецк перешел на режим жесткой экономии – вода подается жителям раз в три дня на два-три часа. Исправить ситуацию должен запуск новых водоводов, в том числе самого крупного 200-километрового водовода из реки Дон. По данным главы правительства ДНР Виталия Хоценко, водовод из Дона даст ДНР примерно 40% необходимой ей воды.
"Он должен ее (ситуацию) поддерживать и стабилизировать. Все мероприятия, которые сейчас делаются, направлены на поддержание нынешнего состояния", - ответил Кулемзин на вопрос РИА Новости, сможет ли запуск водовода из Дона исправить ситуацию с водой.
Он отметил, что "нужно понимать, что источники воды заканчиваются". "Те водоемы, которые есть, не восполняются с такой скоростью, с какой потребляются. Если мы где-то что-то построили, то нельзя забывать, что где-то что-то закончилось. А не просто плюсовать все и считать, что у нас скоро будет океан", - пояснил мэр Донецка.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоЖКХДонецкАлексей Кулемзин (Донецк)Донецкая Народная РеспубликаРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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