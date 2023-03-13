https://ria.ru/20230313/voda-1857490382.html

Новые водоводы не до конца исправят проблему с водой, заявил мэр Донецка

Новые водоводы не до конца исправят проблему с водой, заявил мэр Донецка - РИА Новости, 13.03.2023

Новые водоводы не до конца исправят проблему с водой, заявил мэр Донецка

Запуск новых водоводов в ДНР должен стабилизировать ситуацию с водой, но не сможет полностью ее исправить, так как нынешние источники воды постепенно... РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T12:15

2023-03-13T12:15

2023-03-13T12:15

специальная военная операция на украине

общество

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донецк

алексей кулемзин (донецк)

донецкая народная республика

россия

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 13 мар – РИА Новости. Запуск новых водоводов в ДНР должен стабилизировать ситуацию с водой, но не сможет полностью ее исправить, так как нынешние источники воды постепенно заканчиваются, заявил мэр Донецка Алексей Кулемзин. Весной 2022 года власти Киева отключили подачу воды в ДНР по каналу "Северский Донец – Донбасс". В результате сейчас ДНР обеспечивает себя водой примерно на 10% от своих нужд. Донецк перешел на режим жесткой экономии – вода подается жителям раз в три дня на два-три часа. Исправить ситуацию должен запуск новых водоводов, в том числе самого крупного 200-километрового водовода из реки Дон. По данным главы правительства ДНР Виталия Хоценко, водовод из Дона даст ДНР примерно 40% необходимой ей воды. "Он должен ее (ситуацию) поддерживать и стабилизировать. Все мероприятия, которые сейчас делаются, направлены на поддержание нынешнего состояния", - ответил Кулемзин на вопрос РИА Новости, сможет ли запуск водовода из Дона исправить ситуацию с водой. Он отметил, что "нужно понимать, что источники воды заканчиваются". "Те водоемы, которые есть, не восполняются с такой скоростью, с какой потребляются. Если мы где-то что-то построили, то нельзя забывать, что где-то что-то закончилось. А не просто плюсовать все и считать, что у нас скоро будет океан", - пояснил мэр Донецка.

https://ria.ru/20221122/voda-1833086018.html

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Кирилл Волков

общество, жкх, донецк, алексей кулемзин (донецк), донецкая народная республика, россия, ситуация в днр и лнр