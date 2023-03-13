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В Кремле не прокомментировали сообщения о визите Си Цзиньпина в Москву - РИА Новости, 13.03.2023
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13:25 13.03.2023 (обновлено: 13:42 13.03.2023)
https://ria.ru/20230313/vizit-1857517330.html
В Кремле не прокомментировали сообщения о визите Си Цзиньпина в Москву
В Кремле не прокомментировали сообщения о визите Си Цзиньпина в Москву - РИА Новости, 13.03.2023
В Кремле не прокомментировали сообщения о визите Си Цзиньпина в Москву
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока не может ничего сказать о возможном визите председателя КНР Си Цзиньпина в Москву на следующей РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T13:25
2023-03-13T13:42
в мире
россия
китай
си цзиньпин
владимир путин
москва
дмитрий песков
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока не может ничего сказать о возможном визите председателя КНР Си Цзиньпина в Москву на следующей неделе, об этом объявят синхронно по готовности сторон. Ранее в понедельник агентство Рейтер со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что Си Цзиньпин планирует посетить Москву уже на следующей неделе. "Сейчас мне нечего сказать по этой теме. Как правило, объявление об официальных зарубежных визитах осуществляется синхронно по взаимной договоренности сторон. Когда такая готовность будет, мы вам сообщим", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, планируется ли визит китайского лидера в Москву на следующей неделе.
https://ria.ru/20230313/si-1857464132.html
россия
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в мире, россия, китай, си цзиньпин, владимир путин, москва, дмитрий песков
В мире, Россия, Китай, Си Цзиньпин, Владимир Путин, Москва, Дмитрий Песков
В Кремле не прокомментировали сообщения о визите Си Цзиньпина в Москву

Песков не подтвердил сообщения о визите Си Цзиньпина в Москву на следующей недели

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока не может ничего сказать о возможном визите председателя КНР Си Цзиньпина в Москву на следующей неделе, об этом объявят синхронно по готовности сторон.
Ранее в понедельник агентство Рейтер со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что Си Цзиньпин планирует посетить Москву уже на следующей неделе.
"Сейчас мне нечего сказать по этой теме. Как правило, объявление об официальных зарубежных визитах осуществляется синхронно по взаимной договоренности сторон. Когда такая готовность будет, мы вам сообщим", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, планируется ли визит китайского лидера в Москву на следующей неделе.
Председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
СМИ анонсировали визит Си Цзиньпина в Москву на следующей неделе
Вчера, 10:50
 
В миреРоссияКитайСи ЦзиньпинВладимир ПутинМоскваДмитрий Песков
 
 
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