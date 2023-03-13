https://ria.ru/20230313/vizit-1857517330.html

В Кремле не прокомментировали сообщения о визите Си Цзиньпина в Москву

В Кремле не прокомментировали сообщения о визите Си Цзиньпина в Москву - РИА Новости, 13.03.2023

В Кремле не прокомментировали сообщения о визите Си Цзиньпина в Москву

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока не может ничего сказать о возможном визите председателя КНР Си Цзиньпина в Москву на следующей РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T13:25

2023-03-13T13:25

2023-03-13T13:42

в мире

россия

китай

си цзиньпин

владимир путин

москва

дмитрий песков

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока не может ничего сказать о возможном визите председателя КНР Си Цзиньпина в Москву на следующей неделе, об этом объявят синхронно по готовности сторон. Ранее в понедельник агентство Рейтер со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что Си Цзиньпин планирует посетить Москву уже на следующей неделе. "Сейчас мне нечего сказать по этой теме. Как правило, объявление об официальных зарубежных визитах осуществляется синхронно по взаимной договоренности сторон. Когда такая готовность будет, мы вам сообщим", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, планируется ли визит китайского лидера в Москву на следующей неделе.

https://ria.ru/20230313/si-1857464132.html

россия

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, китай, си цзиньпин, владимир путин, москва, дмитрий песков