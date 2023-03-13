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Весне дорогу: где в России увидеть цветущие сады - РИА Новости, 13.03.2023
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Туризм
 
08:00 13.03.2023 (обновлено: 08:12 13.03.2023)
https://ria.ru/20230313/vesna-1857099240.html
Весне дорогу: где в России увидеть цветущие сады
Весне дорогу: где в России увидеть цветущие сады - РИА Новости, 13.03.2023
Весне дорогу: где в России увидеть цветущие сады
В некоторых регионах страны уже наступила весна. На юге расцвел миндаль, на подходе сакура. О том, где сейчас зелено и красиво, куда поехать, чтобы отдохнуть от РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T08:00
2023-03-13T08:12
туризм
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туристы
маршруты - туризм
сочи
краснодарский край
никитский ботанический сад
республика крым
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости, Светлана Баева. В некоторых регионах страны уже наступила весна. На юге расцвел миндаль, на подходе сакура. О том, где сейчас зелено и красиво, куда поехать, чтобы отдохнуть от бело-серых пейзажей, и чем заняться на побережье в несезон, — в материале РИА Новости.Краснодарский край: расцветает даже чай, ждем сакуруВ Сочи в горах еще вовсю катаются на лыжах и сноубордах, хотя внизу у моря — настоящая весна."Парк "Южные культуры" славится коллекцией экзотических растений. Там еще в конце января зацвела магнолия Суланжа, — рассказывают в пресс-службе Кавказского заповедника. — Сейчас все намного богаче: десятки деревьев усыпаны цветами".Также в саду можно увидеть кусты японской камелии — это ближайший родственник чая родом из Юго-Восточной Азии. Кстати, в парке до сих пор растут экземпляры, привезенные в тридцатые годы из Китая. Они стали прародителями многих камелий, высаженных в Сочи.Проснулись кусты хеномелеса, или айвы японской. И жасмин Месни — в отличие от привычного, он более компактный, с ярко-желтыми цветами."Фестиваль весны только начался. В конце марта зацветут сакуры. У нас одна из самых больших коллекций: несколько десятков деревьев более 15 сортов — от ярко-розовой до зеленой", — уточняют в пресс-службе заповедника. Есть что посмотреть и в тисо-самшитовой роще: подснежники, морозник, цикламены. До конца марта можно наблюдать полянки цветов, занесенных в Красную книгу России и Краснодарского края.На территории Сочинского национального парка распустились верба, подснежники, цикламены, пролески, зимовники, примулы, кандык кавказский, зубянка, фиалки, лютики, чистяк, дороникум, окопник.В пресс-службе советуют отправиться в природный комплекс "Орлиные скалы", парк "Агурское ущелье", к Ореховскому и Змейковским водопадам. Гулять особенно приятно среди цветов в подлеске колхидских лесов.В Кавказском заповеднике появляется молодняк. "Если весной хочется понаблюдать за фауной, отправляйтесь в вольерный комплекс "Лаура", — рекомендуют эксперты. — Там в семействах животных происходит пополнение. Ожидаем приплод у традиционных лидеров по рождаемости — диких кабанов. Дикие лесные коты и олени обычно тоже приносят потомство".Республика Крым: миндаль и тюльпаны среди пальмВ Крыму тоже в разгаре весенний марафон. "Зима была довольно теплая, многие растения зацвели в конце декабря и еще продолжают. Например, зимоцвет ранний — кустарник с очень ярким ароматом, — объясняет заведующий лабораторией дендрологии, парковедения и ландшафтного дизайна Никитского ботанического сада, кандидат биологических наук Владимир Герасимчук.Еще один душистый кустарник — вечнозеленая саркококка. Также цветут ароматная жимолость, миндаль, родственница вереска — эрика румяная, японская айва, алыча, кизил."Буквально неделю назад распустилась магнолия Лебнера", — говорит Герасимчук. В телеграм-канале сада — фото с бутонами тюльпанов: не захотели ждать своего часа, пестреют среди пальм.Туристический портал Крыма составил путеводитель по весенней красоте. Так, март — это миндаль, прострел крымский, апрель — персиковые сады, тюльпаны, конец месяца — глициния, сакура.Информация, чем заняться на полуострове, там тоже есть: это и шоу грязевых вулканов, и рассвет в Ялте, и рыцарские бани. И конечно, посещение виноделен, экскурсии по горам, водопадам.Куда еще пришла веснаВ марте просыпается природа в Дагестане. "Вовсю щебечут птицы, начинает цвести миндаль. Восточные рынки гудят, пахнут срезанной зеленью и свежевыпеченным хлебом. Я очень люблю в это время гулять по Дербенту", — признается вице-президент ОСИГ Наталья Осипова. По ее словам, уже не холодно в весенней куртке. Наплыва туристов пока нет, и есть возможность все посмотреть, "наслаждаясь уникальной атмосферой старинного города".В ближайших селах, по словам Осиповой, тоже красивые виды с гор — можно просто медитировать. А вечером, например, поехать в Избербаш, окунуться в местные купальни с минеральной водой, где круглосуточно бесплатное посещение.Наблюдение за наступлением весны можно совместить с оздоровлением. В Кисловодском нацпарке расцветают мать-и-мачеха, мерендера трехстолбиковая и шафран сетчатый. "В первой-второй декадах марта начинается время пролески сибирской, селезеночника очереднолистного, белокопытника белого", — перечисляет руководитель пресс-службы ФГБУ "Национальный парк "Кисловодский" Анна Романенко. Она советует прогуляться по оздоровительным дорожкам — терренкурам, продегустировать минеральную воду в легендарной Нарзанной галерее, прокатиться по канатной дороге."Южное солнце и свежий горный воздух помогут восстановить физическое здоровье и душевные силы", — уверена Романенко. В общем, в стране есть выбор регионов, где можно приблизить весну, да еще и с пользой. Ну а после отдыха — в нее же и вернуться.
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Весне дорогу: где в России увидеть цветущие сады

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкДевушка фотографирует миндаль на набережной Балаклавы в Крыму
Девушка фотографирует миндаль на набережной Балаклавы в Крыму - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости, Светлана Баева. В некоторых регионах страны уже наступила весна. На юге расцвел миндаль, на подходе сакура. О том, где сейчас зелено и красиво, куда поехать, чтобы отдохнуть от бело-серых пейзажей, и чем заняться на побережье в несезон, — в материале РИА Новости.

Краснодарский край: расцветает даже чай, ждем сакуру

В Сочи в горах еще вовсю катаются на лыжах и сноубордах, хотя внизу у моря — настоящая весна.
"Парк "Южные культуры" славится коллекцией экзотических растений. Там еще в конце января зацвела магнолия Суланжа, — рассказывают в пресс-службе Кавказского заповедника. — Сейчас все намного богаче: десятки деревьев усыпаны цветами".
Также в саду можно увидеть кусты японской камелии — это ближайший родственник чая родом из Юго-Восточной Азии. Кстати, в парке до сих пор растут экземпляры, привезенные в тридцатые годы из Китая. Они стали прародителями многих камелий, высаженных в Сочи.
© Фото : Пресс-служба Кавказского биосферного заповедника

Весна в парке "Южные культуры"

Южные культуры

Весна в парке "Южные культуры"

© Фото : Пресс-служба Кавказского биосферного заповедника
1 из 3
© Фото : Пресс-служба Кавказского биосферного заповедника

Цветение в парке "Южные культуры"

Южные культуры

Цветение в парке "Южные культуры"

© Фото : Пресс-служба Кавказского биосферного заповедника
2 из 3
© Фото : Пресс-служба Кавказского биосферного заповедника

Растения парка "Южные культуры"

Южные культуры

Растения парка "Южные культуры"

© Фото : Пресс-служба Кавказского биосферного заповедника
3 из 3

Весна в парке "Южные культуры"

© Фото : Пресс-служба Кавказского биосферного заповедника
1 из 3

Цветение в парке "Южные культуры"

© Фото : Пресс-служба Кавказского биосферного заповедника
2 из 3

Растения парка "Южные культуры"

© Фото : Пресс-служба Кавказского биосферного заповедника
3 из 3
Проснулись кусты хеномелеса, или айвы японской. И жасмин Месни — в отличие от привычного, он более компактный, с ярко-желтыми цветами.
"Фестиваль весны только начался. В конце марта зацветут сакуры. У нас одна из самых больших коллекций: несколько десятков деревьев более 15 сортов — от ярко-розовой до зеленой", — уточняют в пресс-службе заповедника.
Есть что посмотреть и в тисо-самшитовой роще: подснежники, морозник, цикламены. До конца марта можно наблюдать полянки цветов, занесенных в Красную книгу России и Краснодарского края.
© РИА Новости / Артур Лебедев | Перейти в медиабанкЗдание морского вокзала и цветущие сакуры в Кооперативном сквере в Сочи
Здание морского вокзала и цветущие сакуры в Кооперативном сквере в Сочи - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© РИА Новости / Артур Лебедев
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Здание морского вокзала и цветущие сакуры в Кооперативном сквере в Сочи
На территории Сочинского национального парка распустились верба, подснежники, цикламены, пролески, зимовники, примулы, кандык кавказский, зубянка, фиалки, лютики, чистяк, дороникум, окопник.
В пресс-службе советуют отправиться в природный комплекс "Орлиные скалы", парк "Агурское ущелье", к Ореховскому и Змейковским водопадам. Гулять особенно приятно среди цветов в подлеске колхидских лесов.
В Кавказском заповеднике появляется молодняк. "Если весной хочется понаблюдать за фауной, отправляйтесь в вольерный комплекс "Лаура", — рекомендуют эксперты. — Там в семействах животных происходит пополнение. Ожидаем приплод у традиционных лидеров по рождаемости — диких кабанов. Дикие лесные коты и олени обычно тоже приносят потомство".
© Фото : Пресс-служба Кавказского биосферного заповедникаВольерный комплекс
Вольерный комплекс - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
© Фото : Пресс-служба Кавказского биосферного заповедника
Вольерный комплекс

Республика Крым: миндаль и тюльпаны среди пальм

В Крыму тоже в разгаре весенний марафон. "Зима была довольно теплая, многие растения зацвели в конце декабря и еще продолжают. Например, зимоцвет ранний — кустарник с очень ярким ароматом, — объясняет заведующий лабораторией дендрологии, парковедения и ландшафтного дизайна Никитского ботанического сада, кандидат биологических наук Владимир Герасимчук.
Еще один душистый кустарник — вечнозеленая саркококка. Также цветут ароматная жимолость, миндаль, родственница вереска — эрика румяная, японская айва, алыча, кизил.
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Цветы на деревьях в Никитском ботаническом саду в Ялте

Цветение миндаля в Никитском ботаническом саду в Ялте

Цветы на деревьях в Никитском ботаническом саду в Ялте

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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1 из 5
© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанк

Ребенок в Никитском ботаническом саду в Крыму

Цветение магнолии в Никитском ботаническом саду в Крыму

Ребенок в Никитском ботаническом саду в Крыму

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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2 из 5
© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанк

Цветущий миндаль на фоне гор в окрестностях Алупки

Цветущий миндаль на фоне гор в окрестностях Алупки

Цветущий миндаль на фоне гор в окрестностях Алупки

© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в медиабанк
3 из 5
© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанк

Пора цветения в кизиловом саду фитосовхоза "Радуга" в селе Лекарственное в Крыму

Пора цветения в кизиловом саду фитосовхоза Радуга в селе Лекарственное в Крыму

Пора цветения в кизиловом саду фитосовхоза "Радуга" в селе Лекарственное в Крыму

© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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4 из 5
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Девушка фотографирует цветы миндаля на мобильный телефон в Никитском ботаническом саду в Ялте

Девушка фотографирует цветы миндаля на мобильный телефон в Никитском ботаническом саду в Ялте

Девушка фотографирует цветы миндаля на мобильный телефон в Никитском ботаническом саду в Ялте

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
5 из 5

Цветы на деревьях в Никитском ботаническом саду в Ялте

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
1 из 5

Ребенок в Никитском ботаническом саду в Крыму

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
2 из 5

Цветущий миндаль на фоне гор в окрестностях Алупки

© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в медиабанк
3 из 5

Пора цветения в кизиловом саду фитосовхоза "Радуга" в селе Лекарственное в Крыму

© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в медиабанк
4 из 5

Девушка фотографирует цветы миндаля на мобильный телефон в Никитском ботаническом саду в Ялте

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
5 из 5
"Буквально неделю назад распустилась магнолия Лебнера", — говорит Герасимчук. В телеграм-канале сада — фото с бутонами тюльпанов: не захотели ждать своего часа, пестреют среди пальм.
Туристический портал Крыма составил путеводитель по весенней красоте. Так, март — это миндаль, прострел крымский, апрель — персиковые сады, тюльпаны, конец месяца — глициния, сакура.
© Фото : Никитский ботанический сад/Наталия ВахрушеваЦветение тюльпанов в Никитском ботаническом саду
Цветение тюльпанов в Никитском ботаническом саду
Цветение тюльпанов в Никитском ботаническом саду
© Фото : Никитский ботанический сад/Наталия Вахрушева
1 из 6
© Фото : Никитский ботанический сад/Наталия Вахрушева

Пальмовая аллея в Никитском ботаническом саду

Пальмовая аллея в Никитском ботаническом саду

Пальмовая аллея в Никитском ботаническом саду

© Фото : Никитский ботанический сад/Наталия Вахрушева
2 из 6
© Фото : Никитский ботанический сад/Наталия ВахрушеваЦветение тюльпанов в Никитском ботаническом саду
Цветение тюльпанов в Никитском ботаническом саду
Цветение тюльпанов в Никитском ботаническом саду
© Фото : Никитский ботанический сад/Наталия Вахрушева
3 из 6
© Фото : Никитский ботанический сад/Наталия ВахрушеваНикитский ботанический сад
Никитский ботанический сад
Никитский ботанический сад
© Фото : Никитский ботанический сад/Наталия Вахрушева
4 из 6
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Парад тюльпанов в Никитском ботаническом саду в Крыму

Парад тюльпанов в Никитском ботаническом саду в Крыму

Парад тюльпанов в Никитском ботаническом саду в Крыму

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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5 из 6
© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанк

Цветущие персики в саду поселка Червоное

Цветение персиковых деревьев в Крыму

Цветущие персики в саду поселка Червоное

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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6 из 6
Цветение тюльпанов в Никитском ботаническом саду
© Фото : Никитский ботанический сад/Наталия Вахрушева
1 из 6

Пальмовая аллея в Никитском ботаническом саду

© Фото : Никитский ботанический сад/Наталия Вахрушева
2 из 6
Цветение тюльпанов в Никитском ботаническом саду
© Фото : Никитский ботанический сад/Наталия Вахрушева
3 из 6
Никитский ботанический сад
© Фото : Никитский ботанический сад/Наталия Вахрушева
4 из 6

Парад тюльпанов в Никитском ботаническом саду в Крыму

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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5 из 6

Цветущие персики в саду поселка Червоное

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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6 из 6
Информация, чем заняться на полуострове, там тоже есть: это и шоу грязевых вулканов, и рассвет в Ялте, и рыцарские бани. И конечно, посещение виноделен, экскурсии по горам, водопадам.

Куда еще пришла весна

В марте просыпается природа в Дагестане. "Вовсю щебечут птицы, начинает цвести миндаль. Восточные рынки гудят, пахнут срезанной зеленью и свежевыпеченным хлебом. Я очень люблю в это время гулять по Дербенту", — признается вице-президент ОСИГ Наталья Осипова.
© Фото : Наталья ОсиповаЦветение миндаля в Дагестане
Цветение миндаля в Дагестане
Цветение миндаля в Дагестане
© Фото : Наталья Осипова
1 из 2
CC BY-SA 3.0 / Сулим Кудусов / Главный вход в цитадель Нарын-Кала

Сасанидская крепость в Дербенте

Сасанидская крепость в Дербенте

Сасанидская крепость в Дербенте

CC BY-SA 3.0 / Сулим Кудусов / Главный вход в цитадель Нарын-Кала
2 из 2
Цветение миндаля в Дагестане
© Фото : Наталья Осипова
1 из 2

Сасанидская крепость в Дербенте

CC BY-SA 3.0 / Сулим Кудусов / Главный вход в цитадель Нарын-Кала
2 из 2
По ее словам, уже не холодно в весенней куртке. Наплыва туристов пока нет, и есть возможность все посмотреть, "наслаждаясь уникальной атмосферой старинного города".
В ближайших селах, по словам Осиповой, тоже красивые виды с гор — можно просто медитировать. А вечером, например, поехать в Избербаш, окунуться в местные купальни с минеральной водой, где круглосуточно бесплатное посещение.
© Фото : Наталья Осипова

Дагестан, виды на горы

Дагестан

Дагестан, виды на горы

© Фото : Наталья Осипова
1 из 2
© Фото : Наталья ОсиповаКорова в Дагестане
Корова в Дагестане
Корова в Дагестане
© Фото : Наталья Осипова
2 из 2

Дагестан, виды на горы

© Фото : Наталья Осипова
1 из 2
Корова в Дагестане
© Фото : Наталья Осипова
2 из 2
Наблюдение за наступлением весны можно совместить с оздоровлением. В Кисловодском нацпарке расцветают мать-и-мачеха, мерендера трехстолбиковая и шафран сетчатый.
"В первой-второй декадах марта начинается время пролески сибирской, селезеночника очереднолистного, белокопытника белого", — перечисляет руководитель пресс-службы
ФГБУ "Национальный парк "Кисловодский" Анна Романенко.
© Фото : ФГБУ "Национальный парк "Кисловодский", автор фото: Константин КордонскийЦветение Вероники цветоножковой в Кисловодском национальном парке
Цветение Вероники цветоножковой в Кисловодском национальном парке
Цветение Вероники цветоножковой в Кисловодском национальном парке
© Фото : ФГБУ "Национальный парк "Кисловодский", автор фото: Константин Кордонский
1 из 3
© Фото : ФГБУ "Национальный парк "Кисловодский", автор фото: Константин Кордонский

Цветение шафрана сетчатого в Кисловодском национальном парке

Цветение шафрана сетчатого в Кисловодском национальном парке

Цветение шафрана сетчатого в Кисловодском национальном парке

© Фото : ФГБУ "Национальный парк "Кисловодский", автор фото: Константин Кордонский
2 из 3
© Фото : ФГБУ "Национальный парк "Кисловодский", автор фото: Константин КордонскийЦветение мать-и-мачехи в Кисловодском национальном парке
Цветение мать-и-мачехи в Кисловодском национальном парке
Цветение мать-и-мачехи в Кисловодском национальном парке
© Фото : ФГБУ "Национальный парк "Кисловодский", автор фото: Константин Кордонский
3 из 3
Цветение Вероники цветоножковой в Кисловодском национальном парке
© Фото : ФГБУ "Национальный парк "Кисловодский", автор фото: Константин Кордонский
1 из 3

Цветение шафрана сетчатого в Кисловодском национальном парке

© Фото : ФГБУ "Национальный парк "Кисловодский", автор фото: Константин Кордонский
2 из 3
Цветение мать-и-мачехи в Кисловодском национальном парке
© Фото : ФГБУ "Национальный парк "Кисловодский", автор фото: Константин Кордонский
3 из 3
Она советует прогуляться по оздоровительным дорожкам — терренкурам, продегустировать минеральную воду в легендарной Нарзанной галерее, прокатиться по канатной дороге.
"Южное солнце и свежий горный воздух помогут восстановить физическое здоровье и душевные силы", — уверена Романенко. В общем, в стране есть выбор регионов, где можно приблизить весну, да еще и с пользой. Ну а после отдыха — в нее же и вернуться.
Дагестан - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
Секретный район Дагестана: где найти красивые места без толп туристов
9 марта, 08:00
 
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