https://ria.ru/20230313/vesna-1857099240.html

Весне дорогу: где в России увидеть цветущие сады

Весне дорогу: где в России увидеть цветущие сады - РИА Новости, 13.03.2023

Весне дорогу: где в России увидеть цветущие сады

В некоторых регионах страны уже наступила весна. На юге расцвел миндаль, на подходе сакура. О том, где сейчас зелено и красиво, куда поехать, чтобы отдохнуть от РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T08:00

2023-03-13T08:00

2023-03-13T08:12

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости, Светлана Баева. В некоторых регионах страны уже наступила весна. На юге расцвел миндаль, на подходе сакура. О том, где сейчас зелено и красиво, куда поехать, чтобы отдохнуть от бело-серых пейзажей, и чем заняться на побережье в несезон, — в материале РИА Новости.Краснодарский край: расцветает даже чай, ждем сакуруВ Сочи в горах еще вовсю катаются на лыжах и сноубордах, хотя внизу у моря — настоящая весна."Парк "Южные культуры" славится коллекцией экзотических растений. Там еще в конце января зацвела магнолия Суланжа, — рассказывают в пресс-службе Кавказского заповедника. — Сейчас все намного богаче: десятки деревьев усыпаны цветами".Также в саду можно увидеть кусты японской камелии — это ближайший родственник чая родом из Юго-Восточной Азии. Кстати, в парке до сих пор растут экземпляры, привезенные в тридцатые годы из Китая. Они стали прародителями многих камелий, высаженных в Сочи.Проснулись кусты хеномелеса, или айвы японской. И жасмин Месни — в отличие от привычного, он более компактный, с ярко-желтыми цветами."Фестиваль весны только начался. В конце марта зацветут сакуры. У нас одна из самых больших коллекций: несколько десятков деревьев более 15 сортов — от ярко-розовой до зеленой", — уточняют в пресс-службе заповедника. Есть что посмотреть и в тисо-самшитовой роще: подснежники, морозник, цикламены. До конца марта можно наблюдать полянки цветов, занесенных в Красную книгу России и Краснодарского края.На территории Сочинского национального парка распустились верба, подснежники, цикламены, пролески, зимовники, примулы, кандык кавказский, зубянка, фиалки, лютики, чистяк, дороникум, окопник.В пресс-службе советуют отправиться в природный комплекс "Орлиные скалы", парк "Агурское ущелье", к Ореховскому и Змейковским водопадам. Гулять особенно приятно среди цветов в подлеске колхидских лесов.В Кавказском заповеднике появляется молодняк. "Если весной хочется понаблюдать за фауной, отправляйтесь в вольерный комплекс "Лаура", — рекомендуют эксперты. — Там в семействах животных происходит пополнение. Ожидаем приплод у традиционных лидеров по рождаемости — диких кабанов. Дикие лесные коты и олени обычно тоже приносят потомство".Республика Крым: миндаль и тюльпаны среди пальмВ Крыму тоже в разгаре весенний марафон. "Зима была довольно теплая, многие растения зацвели в конце декабря и еще продолжают. Например, зимоцвет ранний — кустарник с очень ярким ароматом, — объясняет заведующий лабораторией дендрологии, парковедения и ландшафтного дизайна Никитского ботанического сада, кандидат биологических наук Владимир Герасимчук.Еще один душистый кустарник — вечнозеленая саркококка. Также цветут ароматная жимолость, миндаль, родственница вереска — эрика румяная, японская айва, алыча, кизил."Буквально неделю назад распустилась магнолия Лебнера", — говорит Герасимчук. В телеграм-канале сада — фото с бутонами тюльпанов: не захотели ждать своего часа, пестреют среди пальм.Туристический портал Крыма составил путеводитель по весенней красоте. Так, март — это миндаль, прострел крымский, апрель — персиковые сады, тюльпаны, конец месяца — глициния, сакура.Информация, чем заняться на полуострове, там тоже есть: это и шоу грязевых вулканов, и рассвет в Ялте, и рыцарские бани. И конечно, посещение виноделен, экскурсии по горам, водопадам.Куда еще пришла веснаВ марте просыпается природа в Дагестане. "Вовсю щебечут птицы, начинает цвести миндаль. Восточные рынки гудят, пахнут срезанной зеленью и свежевыпеченным хлебом. Я очень люблю в это время гулять по Дербенту", — признается вице-президент ОСИГ Наталья Осипова. По ее словам, уже не холодно в весенней куртке. Наплыва туристов пока нет, и есть возможность все посмотреть, "наслаждаясь уникальной атмосферой старинного города".В ближайших селах, по словам Осиповой, тоже красивые виды с гор — можно просто медитировать. А вечером, например, поехать в Избербаш, окунуться в местные купальни с минеральной водой, где круглосуточно бесплатное посещение.Наблюдение за наступлением весны можно совместить с оздоровлением. В Кисловодском нацпарке расцветают мать-и-мачеха, мерендера трехстолбиковая и шафран сетчатый. "В первой-второй декадах марта начинается время пролески сибирской, селезеночника очереднолистного, белокопытника белого", — перечисляет руководитель пресс-службы ФГБУ "Национальный парк "Кисловодский" Анна Романенко. Она советует прогуляться по оздоровительным дорожкам — терренкурам, продегустировать минеральную воду в легендарной Нарзанной галерее, прокатиться по канатной дороге."Южное солнце и свежий горный воздух помогут восстановить физическое здоровье и душевные силы", — уверена Романенко. В общем, в стране есть выбор регионов, где можно приблизить весну, да еще и с пользой. Ну а после отдыха — в нее же и вернуться.

https://ria.ru/20230309/dagestan-1856293302.html

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Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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