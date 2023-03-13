https://ria.ru/20230313/utes-1857477296.html

Реабилитационный центр "Утес" в Хабаровском крае оборудуют новыми вольерами

Реабилитационный центр "Утес" в Хабаровском крае оборудуют новыми вольерами - РИА Новости, 13.03.2023

Реабилитационный центр "Утес" в Хабаровском крае оборудуют новыми вольерами

Реабилитационный центр "Утес" в Хабаровском крае оборудуют новыми клетками и построят дополнительные вольеры из-за возросших в 10 раз конфликтных ситуаций между РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T11:33

2023-03-13T11:33

2023-03-13T12:20

хабаровский край

михаил дегтярев

россия

дальний восток

животные

хабаровский край

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ХАБАРОВСК, 13 мар - РИА Новости. Реабилитационный центр "Утес" в Хабаровском крае оборудуют новыми клетками и построят дополнительные вольеры из-за возросших в 10 раз конфликтных ситуаций между краснокнижным амурским тигром и человеком, сообщил губернатор Михаил Дегтярев. "Сегодня наблюдается существенное увеличение конфликтных ситуаций между человеком и животным. С начала этого года зафиксировано 187 таких случаев, а за весь 2020-й – всего 28 конфликтов: рост почти в 10 раз!.. Еще одним шагом в этой работе станет приобретение специализированных клеток и строительство дополнительных вольеров в центре реабилитации диких животных "Утес" в поселке Кутузовка района имени Лазо", - написал Дегтярев в своем телеграм-канале. Глава региона напомнил, что одна из причин выхода дикого зверя к притаежным населенным пунктам и поедание дворовых собак - это сокращение популяции кабана – традиционной кормовой базы хищника. Для ее увеличения губернатор в начале марта подписал постановление о запрете охоты на этот вид парнокопытных на три года из-за снижения его популяции на 75%. Параллельно свою работу по урегулированию конфликтных ситуаций продолжает профильная опергруппа. Возглавляет ее начальник управления охотхозяйства регионального правительства Юрий Колпак. По его словам, в распоряжении специалистов имеются комплекты спецоборудования и снаряжения для отлова, обездвиживания и транспортировки тигров. Но не в достаточном количестве. Глава региона поручил зампреду краевого правительства по природным ресурсам и сельскому хозяйству Дарию Тюрину изыскать возможность закупить дополнительный специализированный комплект. С конца января в Хабаровском крае отловлены четыре конфликтных хищника, один из которых умер от сепсиса травмированой лапы в Приморском центре. Дегтярев сделал акцент на том, что нужно "и амурского тигра защитить, и людям создать комфортные условия для жизни", а также не оставить без внимания и разрешение конфликтных ситуаций, возникающих с другими хищниками, например, с медведями. Как отметил губернатор, на территории края представлено все разнообразие животного мира Дальнего Востока: от маньчжурской и монголо-даурской до охотско-камчатской и восточно-сибирской фаун. Хабаровский край – уникальный, богатейший по природному потенциалу регион. Его фауна – это более 80 видов копытных и пушных животных, медведей, птиц. Часть из них – международно-значимые виды, занесенные в Красные книги. И главная задача – сохранить это уникальное биоразнообразие животного мира, подчеркнул Дегтярев. На это нацелено и сотрудничество региональных властей с центром "Амурский тигр", во главе с председателем наблюдательного совета министром юстиции России Константином Чуйченко. Осенью прошлого года он передал в дар субъекту новый, современный административный комплекс в селе Сосновка Хабаровского района. Комплекс предназначен для эффективного исполнения полномочий в сфере охраны и воспроизводства объектов животного мира и прежде всего амурского тигра - символа края и всего Дальнего Востока. Как в начале марта заявлял Тюрин, с начала года дикие кошки задавили более 130 дворовых собак и две лошади в 64 населенных пунктах региона. В России насчитывается порядка 750 особей амурского (уссурийского) тигра, занесенных в Красные книги Международного союза охраны природы и РФ. Популяция за последние годы выросла примерно на 150 кошек. В дикой природе эти хищники обитают только на Дальнем Востоке в Приморском (примерно 80% популяции) и Хабаровском (порядка 20%) краях, а также в Амурской области и Еврейской АО.

https://ria.ru/20230307/degtyarev-1856266501.html

https://ria.ru/20230126/domostroenie-1847616645.html

https://ria.ru/20230124/khabarovsk-1846970527.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

хабаровский край, михаил дегтярев, россия, дальний восток, животные