https://ria.ru/20230313/usynovlenie-1857614710.html

Источник: ГД отложила проект о запрете усыновления в недружественные страны

Источник: ГД отложила проект о запрете усыновления в недружественные страны - РИА Новости, 13.03.2023

Источник: ГД отложила проект о запрете усыновления в недружественные страны

Совет Госдумы отложил рассмотрение законопроекта, которым предлагается установить запрет на усыновление детей из России в недружественные страны, сообщил... РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T18:17

2023-03-13T18:17

2023-03-13T18:17

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МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Совет Госдумы отложил рассмотрение законопроекта, которым предлагается установить запрет на усыновление детей из России в недружественные страны, сообщил журналистам источник в аппарате палаты. Ранее глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина сообщила, что комитет поддержал законопроект, который предполагает запрет на усыновление детей из России в недружественные страны. "Совет отложил первое чтение законопроекта о запрете на усыновление российских детей гражданами из недружественных стран", - сказал источник. В августе 2022 года в Госдуму был внесен законопроект, который предлагает ввести запрет на усыновление и передачу под опеку детей-сирот из России гражданам государств, которые входят в перечень недружественных. Авторами законопроекта стали представители фракций КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия - За правду" и "Новые люди". Инициатива также подразумевает, что если страна перестанет совершать недружественные действия в отношении России, то соответствующий запрет может быть снят без внесения изменений в Семейный кодекс РФ.

https://ria.ru/20230216/regiony-1852439917.html

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россия, госдума рф, кпрф, лдпр, общество