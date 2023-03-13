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Источник: ГД отложила проект о запрете усыновления в недружественные страны - РИА Новости, 13.03.2023
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18:17 13.03.2023
https://ria.ru/20230313/usynovlenie-1857614710.html
Источник: ГД отложила проект о запрете усыновления в недружественные страны
Источник: ГД отложила проект о запрете усыновления в недружественные страны - РИА Новости, 13.03.2023
Источник: ГД отложила проект о запрете усыновления в недружественные страны
Совет Госдумы отложил рассмотрение законопроекта, которым предлагается установить запрет на усыновление детей из России в недружественные страны, сообщил... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T18:17
2023-03-13T18:17
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МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Совет Госдумы отложил рассмотрение законопроекта, которым предлагается установить запрет на усыновление детей из России в недружественные страны, сообщил журналистам источник в аппарате палаты. Ранее глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина сообщила, что комитет поддержал законопроект, который предполагает запрет на усыновление детей из России в недружественные страны. "Совет отложил первое чтение законопроекта о запрете на усыновление российских детей гражданами из недружественных стран", - сказал источник. В августе 2022 года в Госдуму был внесен законопроект, который предлагает ввести запрет на усыновление и передачу под опеку детей-сирот из России гражданам государств, которые входят в перечень недружественных. Авторами законопроекта стали представители фракций КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия - За правду" и "Новые люди". Инициатива также подразумевает, что если страна перестанет совершать недружественные действия в отношении России, то соответствующий запрет может быть снят без внесения изменений в Семейный кодекс РФ.
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россия, госдума рф, кпрф, лдпр, общество
Россия, Госдума РФ, КПРФ, ЛДПР, Общество
Источник: ГД отложила проект о запрете усыновления в недружественные страны

Совет ГД отложил проект о запрете усыновления из России в недружественные страны

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной думы России. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Совет Госдумы отложил рассмотрение законопроекта, которым предлагается установить запрет на усыновление детей из России в недружественные страны, сообщил журналистам источник в аппарате палаты.
Ранее глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина сообщила, что комитет поддержал законопроект, который предполагает запрет на усыновление детей из России в недружественные страны.
"Совет отложил первое чтение законопроекта о запрете на усыновление российских детей гражданами из недружественных стран", - сказал источник.
В августе 2022 года в Госдуму был внесен законопроект, который предлагает ввести запрет на усыновление и передачу под опеку детей-сирот из России гражданам государств, которые входят в перечень недружественных. Авторами законопроекта стали представители фракций КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия - За правду" и "Новые люди".
Инициатива также подразумевает, что если страна перестанет совершать недружественные действия в отношении России, то соответствующий запрет может быть снят без внесения изменений в Семейный кодекс РФ.
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