https://ria.ru/20230313/ukraina-1857559265.html

Сигнал от США по будущему Украины разозлил пользователей Сети

Сигнал от США по будущему Украины разозлил пользователей Сети - РИА Новости, 13.03.2023

Сигнал от США по будущему Украины разозлил пользователей Сети

Пользователи Twitter активно обсуждают статью издания Politico об обострении разногласий между США и Украиной по поводу завершения конфликта и его целей.Издание РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T15:16

2023-03-13T15:16

2023-03-13T15:55

специальная военная операция на украине

в мире

украина

сша

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839642779_0:200:3072:1928_1920x0_80_0_0_a75a8425e533b4bac71c06ebefb9fb08.jpg

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Пользователи Twitter активно обсуждают статью издания Politico об обострении разногласий между США и Украиной по поводу завершения конфликта и его целей.Издание ранее сообщило, что напряженность между США и Украиной спровоцировали диверсии на "Северных потоках", ситуация в Артемовске, а также стремление киевского режима бороться за Крым."Этот конфликт — схема по отмыванию денег. Тысячи погибших людей не имеют значения для западных политиков, которые спровоцировали этот конфликт", — написал один из комментаторов."Путин правильно понял, что время — его самый большой союзник. Чем дольше это продолжается, тем хуже становится Украине", — отметил другой."По сути, все кончено. Американские демократы отмыли все, что могли", — добавил третий."У США и Украины такое же "единство", какое раньше было у Соединенных Штатов с Афганистаном", — поделился мнением еще один пользователь."Они объединены только тем, что используют украинцев для борьбы с Россией", — подытожили комментаторы.Западные политики постоянно заявляют, что киевский режим должен победить Россию на поле боя, и все более активно накачивают Украину оружием. В Москве на это отвечали, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа.

https://ria.ru/20230313/gruziya-1857444988.html

https://ria.ru/20230313/audit-1857128211.html

украина

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, россия