https://ria.ru/20230313/ukraina-1857559265.html
Сигнал от США по будущему Украины разозлил пользователей Сети
Сигнал от США по будущему Украины разозлил пользователей Сети - РИА Новости, 13.03.2023
Сигнал от США по будущему Украины разозлил пользователей Сети
Пользователи Twitter активно обсуждают статью издания Politico об обострении разногласий между США и Украиной по поводу завершения конфликта и его целей.Издание РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T15:16
2023-03-13T15:16
2023-03-13T15:55
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Пользователи Twitter активно обсуждают статью издания Politico об обострении разногласий между США и Украиной по поводу завершения конфликта и его целей.Издание ранее сообщило, что напряженность между США и Украиной спровоцировали диверсии на "Северных потоках", ситуация в Артемовске, а также стремление киевского режима бороться за Крым."Этот конфликт — схема по отмыванию денег. Тысячи погибших людей не имеют значения для западных политиков, которые спровоцировали этот конфликт", — написал один из комментаторов."Путин правильно понял, что время — его самый большой союзник. Чем дольше это продолжается, тем хуже становится Украине", — отметил другой."По сути, все кончено. Американские демократы отмыли все, что могли", — добавил третий."У США и Украины такое же "единство", какое раньше было у Соединенных Штатов с Афганистаном", — поделился мнением еще один пользователь."Они объединены только тем, что используют украинцев для борьбы с Россией", — подытожили комментаторы.Западные политики постоянно заявляют, что киевский режим должен победить Россию на поле боя, и все более активно накачивают Украину оружием. В Москве на это отвечали, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа.
https://ria.ru/20230313/gruziya-1857444988.html
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в мире, украина, сша, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Россия
Сигнал от США по будущему Украины разозлил пользователей Сети
Пользователи Twitter допустили поражение Киева из-за разногласий с США по целям конфликта
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости.
Пользователи Twitter активно обсуждают статью
издания Politico об обострении разногласий между США и Украиной по поводу завершения конфликта и его целей.
Издание ранее сообщило, что напряженность между США и Украиной спровоцировали диверсии на "Северных потоках", ситуация в Артемовске, а также стремление киевского режима бороться за Крым.
"Этот конфликт — схема по отмыванию денег. Тысячи погибших людей не имеют значения для западных политиков, которые спровоцировали этот конфликт", — написал один из комментаторов.
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"Путин правильно понял, что время — его самый большой союзник. Чем дольше это продолжается, тем хуже становится Украине", — отметил другой.
"По сути, все кончено. Американские демократы отмыли все, что могли", — добавил третий.
"У США и Украины такое же "единство", какое раньше было у Соединенных Штатов с Афганистаном", — поделился мнением еще один пользователь.
«
"Если бы я был Зеленским, я бы убрался к черту с Украины, пока с ним не произошел несчастный случай", — заявил другой читатель.
"Они объединены только тем, что используют украинцев для борьбы с Россией
", — подытожили комментаторы.
Западные политики постоянно заявляют, что киевский режим должен победить Россию на поле боя, и все более активно накачивают Украину оружием. В Москве на это отвечали, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа.
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