Рейтинг@Mail.ru
СМИ: между Киевом и Вашингтоном растут разногласия по конфликту на Украине - РИА Новости, 12.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:45 12.03.2023 (обновлено: 17:15 12.03.2023)
https://ria.ru/20230312/raznoglasiya-1857363230.html
СМИ: между Киевом и Вашингтоном растут разногласия по конфликту на Украине
СМИ: между Киевом и Вашингтоном растут разногласия по конфликту на Украине - РИА Новости, 12.03.2023
СМИ: между Киевом и Вашингтоном растут разногласия по конфликту на Украине
Между Украиной и США растут разногласия по поводу завершения конфликта и его целей, сообщило Politico со ссылкой на чиновников. РИА Новости, 12.03.2023
2023-03-12T16:45
2023-03-12T17:15
в мире
украина
киев
сша
джо байден
северный поток
северный поток — 2
артемовск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/18/1826198253_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_c38f1b2640eeed68034f88a767f26664.jpg
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Между Украиной и США растут разногласия по поводу завершения конфликта и его целей, сообщило Politico со ссылкой на чиновников. Как рассказали источники издания, новыми очагами напряженности стали диверсии на "Северных потоках", ситуация в Артемовске, а также стремление киевского режима бороться за Крым.В статье указывается, что администрация Джо Байдена предупредила украинские власти о недопустимости проведения некоторых насильственных акций за пределами территории страны. В начале недели газета New York Times сообщила о наличии разведданных, согласно которым за диверсией на "Северных потоках" стоит некая проукраинская группировка, чьи планы не обязательно были известны киевскому руководству. В свою очередь, немецкое издание Zeit писало, что следы нападения на трубопроводы ведут в направлении Украины.Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, такие публикации — это скоординированный вброс в СМИ, направленный на отвлечение внимания. Представитель Кремля выразил недоумение, как американские чиновники, на которых ссылаются издания, могут без проведения расследования делать какие-то выводы о совершенных терактах. Россию по-прежнему не допускают к разбирательству, отметил чиновник, и несколько дней назад Москва получила ноты об этом от Копенгагена и Стокгольма.По версии американского журналиста Сеймура Херша, диверсию устроили США при помощи союзников по НАТО: летом, во время учений Baltops, американские водолазы заминировали газопроводы, а спустя три месяца норвежцы привели взрывные устройства в действие. Россия подготовила проект резолюции Совета Безопасности ООН с призывом к генсеку создать независимую международную комиссию для расследования этих терактов. Голосование по ней, как ожидается, пройдет до конца марта.
https://ria.ru/20230311/sabotazh-1857164776.html
https://ria.ru/20230312/zapad-1857226760.html
украина
киев
сша
артемовск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/18/1826198253_154:0:2883:2047_1920x0_80_0_0_9c007c276942ddd4c5b6668710ac1852.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, сша, джо байден, северный поток, северный поток — 2, артемовск, генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, россия, нато, оон
В мире, Украина, Киев, США, Джо Байден, Северный поток, Северный поток — 2, Артемовск, Специальная военная операция на Украине, Генеральная прокуратура РФ, Дмитрий Песков, Россия, НАТО, ООН
СМИ: между Киевом и Вашингтоном растут разногласия по конфликту на Украине

Politico: между Киевом и Вашингтоном растут разногласия по завершению конфликта на Украине

© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США на площади Независимости в Киеве
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.03.2023
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Между Украиной и США растут разногласия по поводу завершения конфликта и его целей, сообщило Politico со ссылкой на чиновников.
Как рассказали источники издания, новыми очагами напряженности стали диверсии на "Северных потоках", ситуация в Артемовске, а также стремление киевского режима бороться за Крым.

В конце сентября прошлого года оба российских экспортных газопровода, проложенных по дну Балтийского моря, — "Северный поток" и "Северный поток — 2" — вышли из строя в результате диверсии. Швеция, Дания и Германия проводят расследования, но ни к каким конкретным результатам они пока не пришли. В Кремле назвали ЧП актом международного терроризма.

В статье указывается, что администрация Джо Байдена предупредила украинские власти о недопустимости проведения некоторых насильственных акций за пределами территории страны.
Место утечки на газопроводе Северный поток
В Германии рассказали, кто реально мог взорвать "Северные потоки"
11 марта, 02:00
В начале недели газета New York Times сообщила о наличии разведданных, согласно которым за диверсией на "Северных потоках" стоит некая проукраинская группировка, чьи планы не обязательно были известны киевскому руководству. В свою очередь, немецкое издание Zeit писало, что следы нападения на трубопроводы ведут в направлении Украины.
Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, такие публикации — это скоординированный вброс в СМИ, направленный на отвлечение внимания. Представитель Кремля выразил недоумение, как американские чиновники, на которых ссылаются издания, могут без проведения расследования делать какие-то выводы о совершенных терактах. Россию по-прежнему не допускают к разбирательству, отметил чиновник, и несколько дней назад Москва получила ноты об этом от Копенгагена и Стокгольма.
По версии американского журналиста Сеймура Херша, диверсию устроили США при помощи союзников по НАТО: летом, во время учений Baltops, американские водолазы заминировали газопроводы, а спустя три месяца норвежцы привели взрывные устройства в действие.
Россия подготовила проект резолюции Совета Безопасности ООН с призывом к генсеку создать независимую международную комиссию для расследования этих терактов. Голосование по ней, как ожидается, пройдет до конца марта.
Протестующие против законопроекта, направленного на сдерживание влияния иностранных агентов возле здания парламента Грузии в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 12.03.2023
Запад не даст спокойной жизни соседям России
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевСШАДжо БайденСеверный потокСеверный поток — 2АртемовскГенеральная прокуратура РФДмитрий ПесковРоссияНАТОООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала