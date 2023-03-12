СМИ: между Киевом и Вашингтоном растут разногласия по конфликту на Украине
Politico: между Киевом и Вашингтоном растут разногласия по завершению конфликта на Украине
© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США на площади Независимости в Киеве
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Между Украиной и США растут разногласия по поводу завершения конфликта и его целей, сообщило Politico со ссылкой на чиновников.
Как рассказали источники издания, новыми очагами напряженности стали диверсии на "Северных потоках", ситуация в Артемовске, а также стремление киевского режима бороться за Крым.
В конце сентября прошлого года оба российских экспортных газопровода, проложенных по дну Балтийского моря, — "Северный поток" и "Северный поток — 2" — вышли из строя в результате диверсии. Швеция, Дания и Германия проводят расследования, но ни к каким конкретным результатам они пока не пришли. В Кремле назвали ЧП актом международного терроризма.
В статье указывается, что администрация Джо Байдена предупредила украинские власти о недопустимости проведения некоторых насильственных акций за пределами территории страны.
В начале недели газета New York Times сообщила о наличии разведданных, согласно которым за диверсией на "Северных потоках" стоит некая проукраинская группировка, чьи планы не обязательно были известны киевскому руководству. В свою очередь, немецкое издание Zeit писало, что следы нападения на трубопроводы ведут в направлении Украины.
Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, такие публикации — это скоординированный вброс в СМИ, направленный на отвлечение внимания. Представитель Кремля выразил недоумение, как американские чиновники, на которых ссылаются издания, могут без проведения расследования делать какие-то выводы о совершенных терактах. Россию по-прежнему не допускают к разбирательству, отметил чиновник, и несколько дней назад Москва получила ноты об этом от Копенгагена и Стокгольма.
По версии американского журналиста Сеймура Херша, диверсию устроили США при помощи союзников по НАТО: летом, во время учений Baltops, американские водолазы заминировали газопроводы, а спустя три месяца норвежцы привели взрывные устройства в действие.
Россия подготовила проект резолюции Совета Безопасности ООН с призывом к генсеку создать независимую международную комиссию для расследования этих терактов. Голосование по ней, как ожидается, пройдет до конца марта.