https://ria.ru/20230312/raznoglasiya-1857363230.html

СМИ: между Киевом и Вашингтоном растут разногласия по конфликту на Украине

СМИ: между Киевом и Вашингтоном растут разногласия по конфликту на Украине - РИА Новости, 12.03.2023

СМИ: между Киевом и Вашингтоном растут разногласия по конфликту на Украине

Между Украиной и США растут разногласия по поводу завершения конфликта и его целей, сообщило Politico со ссылкой на чиновников. РИА Новости, 12.03.2023

2023-03-12T16:45

2023-03-12T16:45

2023-03-12T17:15

в мире

украина

киев

сша

джо байден

северный поток

северный поток — 2

артемовск

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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Между Украиной и США растут разногласия по поводу завершения конфликта и его целей, сообщило Politico со ссылкой на чиновников. Как рассказали источники издания, новыми очагами напряженности стали диверсии на "Северных потоках", ситуация в Артемовске, а также стремление киевского режима бороться за Крым.В статье указывается, что администрация Джо Байдена предупредила украинские власти о недопустимости проведения некоторых насильственных акций за пределами территории страны. В начале недели газета New York Times сообщила о наличии разведданных, согласно которым за диверсией на "Северных потоках" стоит некая проукраинская группировка, чьи планы не обязательно были известны киевскому руководству. В свою очередь, немецкое издание Zeit писало, что следы нападения на трубопроводы ведут в направлении Украины.Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, такие публикации — это скоординированный вброс в СМИ, направленный на отвлечение внимания. Представитель Кремля выразил недоумение, как американские чиновники, на которых ссылаются издания, могут без проведения расследования делать какие-то выводы о совершенных терактах. Россию по-прежнему не допускают к разбирательству, отметил чиновник, и несколько дней назад Москва получила ноты об этом от Копенгагена и Стокгольма.По версии американского журналиста Сеймура Херша, диверсию устроили США при помощи союзников по НАТО: летом, во время учений Baltops, американские водолазы заминировали газопроводы, а спустя три месяца норвежцы привели взрывные устройства в действие. Россия подготовила проект резолюции Совета Безопасности ООН с призывом к генсеку создать независимую международную комиссию для расследования этих терактов. Голосование по ней, как ожидается, пройдет до конца марта.

https://ria.ru/20230311/sabotazh-1857164776.html

https://ria.ru/20230312/zapad-1857226760.html

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сша

артемовск

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, украина, киев, сша, джо байден, северный поток, северный поток — 2, артемовск, генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, россия, нато, оон