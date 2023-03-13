На Украине вербуют женщин — химиков и биологов для отправки на фронт
Марочко: на Украине активно вербуют в ВСУ женщин с химическим и биологическим образованием
© AP Photo / Andrew MarienkoВоеннослужащая ВСУ в Харьковской области
© AP Photo / Andrew Marienko
Военнослужащая ВСУ в Харьковской области. Архивное фото
ЛУГАНСК, 13 мар — РИА Новости. Украинские военкоматы активизировали работу по вербовке в армию женщин, прежде всего с химическим и биологическим образованием, рассказал РИА Новости подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
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"Украинские военкоматы усилили вербовку женщин для отправки в зону СВО. Помимо традиционных ВУС, отмечается увеличение спроса на тех, кто имел гражданское образование в области химии, биологии, биотехнологии, ветеринарной медицины", — сказал он.
По словам Марочко, предпочтение отдается женщинам в возрасте от 22 до 45 лет. Тех из них, кто подписал контракт, оперативно принимают на военную службу.
В октябре Верховная рада приняла закон о добровольном воинском учете женщин. В соответствии с ним, женщины, которые имеют профессию, родственную военно-учетной специальности из утвержденного Минобороны перечня, и годные к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту, по собственному желанию могут быть взяты на военный учет. Среди востребованных отраслей назывались химия, биология, телекоммуникация и радиотехника, несколько специальностей из IT-сферы и медицины. Первоначально предполагалось, что представительницам этих профессий придется встать на воинский учет с 1 октября 2022 года, но позже срок перенесли на год.