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На Украине вербуют женщин — химиков и биологов для отправки на фронт - РИА Новости, 13.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
08:12 13.03.2023 (обновлено: 09:04 13.03.2023)
https://ria.ru/20230313/ukraina-1857441344.html
На Украине вербуют женщин — химиков и биологов для отправки на фронт
На Украине вербуют женщин — химиков и биологов для отправки на фронт - РИА Новости, 13.03.2023
На Украине вербуют женщин — химиков и биологов для отправки на фронт
Украинские военкоматы активизировали работу по вербовке в армию женщин, прежде всего с химическим и биологическим образованием, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T08:12
2023-03-13T09:04
специальная военная операция на украине
в мире
андрей марочко
луганская народная республика
украина
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 13 мар — РИА Новости. Украинские военкоматы активизировали работу по вербовке в армию женщин, прежде всего с химическим и биологическим образованием, рассказал РИА Новости подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. По словам Марочко, предпочтение отдается женщинам в возрасте от 22 до 45 лет. Тех из них, кто подписал контракт, оперативно принимают на военную службу. В октябре Верховная рада приняла закон о добровольном воинском учете женщин. В соответствии с ним, женщины, которые имеют профессию, родственную военно-учетной специальности из утвержденного Минобороны перечня, и годные к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту, по собственному желанию могут быть взяты на военный учет. Среди востребованных отраслей назывались химия, биология, телекоммуникация и радиотехника, несколько специальностей из IT-сферы и медицины. Первоначально предполагалось, что представительницам этих профессий придется встать на воинский учет с 1 октября 2022 года, но позже срок перенесли на год.
https://ria.ru/20230313/vsu-1857440960.html
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в мире, андрей марочко, луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Андрей Марочко, Луганская Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины
На Украине вербуют женщин — химиков и биологов для отправки на фронт

Марочко: на Украине активно вербуют в ВСУ женщин с химическим и биологическим образованием

© AP Photo / Andrew MarienkoВоеннослужащая ВСУ в Харьковской области
Военнослужащая ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© AP Photo / Andrew Marienko
Военнослужащая ВСУ в Харьковской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 13 мар — РИА Новости. Украинские военкоматы активизировали работу по вербовке в армию женщин, прежде всего с химическим и биологическим образованием, рассказал РИА Новости подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«

"Украинские военкоматы усилили вербовку женщин для отправки в зону СВО. Помимо традиционных ВУС, отмечается увеличение спроса на тех, кто имел гражданское образование в области химии, биологии, биотехнологии, ветеринарной медицины", — сказал он.

По словам Марочко, предпочтение отдается женщинам в возрасте от 22 до 45 лет. Тех из них, кто подписал контракт, оперативно принимают на военную службу.
В октябре Верховная рада приняла закон о добровольном воинском учете женщин. В соответствии с ним, женщины, которые имеют профессию, родственную военно-учетной специальности из утвержденного Минобороны перечня, и годные к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту, по собственному желанию могут быть взяты на военный учет. Среди востребованных отраслей назывались химия, биология, телекоммуникация и радиотехника, несколько специальностей из IT-сферы и медицины. Первоначально предполагалось, что представительницам этих профессий придется встать на воинский учет с 1 октября 2022 года, но позже срок перенесли на год.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреАндрей МарочкоЛуганская Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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