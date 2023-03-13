https://ria.ru/20230313/ukraina-1857441344.html

На Украине вербуют женщин — химиков и биологов для отправки на фронт

На Украине вербуют женщин — химиков и биологов для отправки на фронт - РИА Новости, 13.03.2023

На Украине вербуют женщин — химиков и биологов для отправки на фронт

Украинские военкоматы активизировали работу по вербовке в армию женщин, прежде всего с химическим и биологическим образованием, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T08:12

2023-03-13T08:12

2023-03-13T09:04

специальная военная операция на украине

в мире

андрей марочко

луганская народная республика

украина

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 13 мар — РИА Новости. Украинские военкоматы активизировали работу по вербовке в армию женщин, прежде всего с химическим и биологическим образованием, рассказал РИА Новости подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. По словам Марочко, предпочтение отдается женщинам в возрасте от 22 до 45 лет. Тех из них, кто подписал контракт, оперативно принимают на военную службу. В октябре Верховная рада приняла закон о добровольном воинском учете женщин. В соответствии с ним, женщины, которые имеют профессию, родственную военно-учетной специальности из утвержденного Минобороны перечня, и годные к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту, по собственному желанию могут быть взяты на военный учет. Среди востребованных отраслей назывались химия, биология, телекоммуникация и радиотехника, несколько специальностей из IT-сферы и медицины. Первоначально предполагалось, что представительницам этих профессий придется встать на воинский учет с 1 октября 2022 года, но позже срок перенесли на год.

https://ria.ru/20230313/vsu-1857440960.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, андрей марочко, луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины