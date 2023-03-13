https://ria.ru/20230313/trevoga-1857533324.html
В трех областях Украины снова объявили воздушную тревогу
В трех областях Украины снова объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 13.03.2023
В трех областях Украины снова объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога вновь объявлена в понедельник в Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T14:00
2023-03-13T14:00
2023-03-13T14:00
в мире
украина
днепропетровская область
вооруженные силы рф
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839736412_0:145:3127:1904_1920x0_80_0_0_8b3ee7338d152f0f804bdf4b9fac334e.jpg
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Воздушная тревога вновь объявлена в понедельник в Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Воздушная тревога ранее в понедельник была объявлена в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Сумской областях Украины и подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей, но затем ее отменили. Согласно данным ведомства, тревога в этих регионах вновь прозвучала практически одновременно – около 13.42 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
https://ria.ru/20230313/trevoga-1857485523.html
украина
днепропетровская область
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839736412_199:0:2928:2047_1920x0_80_0_0_c744e6e7529bf78e94149ee147b6d26a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, днепропетровская область, вооруженные силы рф, киев
В мире, Украина, Днепропетровская область, Вооруженные силы РФ, Киев
В трех областях Украины снова объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу вновь объявили в Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях