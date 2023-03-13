https://ria.ru/20230313/trevoga-1857533324.html

В трех областях Украины снова объявили воздушную тревогу

В трех областях Украины снова объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 13.03.2023

В трех областях Украины снова объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога вновь объявлена в понедельник в Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской... РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T14:00

2023-03-13T14:00

2023-03-13T14:00

в мире

украина

днепропетровская область

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Воздушная тревога вновь объявлена в понедельник в Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Воздушная тревога ранее в понедельник была объявлена в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Сумской областях Украины и подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей, но затем ее отменили. Согласно данным ведомства, тревога в этих регионах вновь прозвучала практически одновременно – около 13.42 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

https://ria.ru/20230313/trevoga-1857485523.html

украина

днепропетровская область

киев

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, украина, днепропетровская область, вооруженные силы рф, киев