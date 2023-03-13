https://ria.ru/20230313/teatrgogolya-1857018309.html

В театре имени Гоголя покажут спектакль с оркестром Юрия Башмета

В театре имени Гоголя покажут спектакль с оркестром Юрия Башмета - РИА Новости, 13.03.2023

В театре имени Гоголя покажут спектакль с оркестром Юрия Башмета

В Московском театре имени Гоголя покажут музыкально-драматический спектакль по роману Константина Симонова "Живые и мертвые. Солдатами не рождаются". В... РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T07:00

2023-03-13T07:00

2023-03-13T07:00

культура

юрий башмет

константин симонов (политолог)

солисты москвы

театр имени н. в. гоголя

театр

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МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. В Московском театре имени Гоголя покажут музыкально-драматический спектакль по роману Константина Симонова "Живые и мертвые. Солдатами не рождаются". В постановке примет участие ансамбль "Солисты Москвы" под руководством Юрия Башмета. Роли исполнят Илья Шакунов, Максим Литовченко, Алексей Вертков, Николай Чиндяйкин и другие. Премьера спектакля состоялась в рамках IV Зимнего международного фестиваля искусств Юрия Башмета. Режиссером-постановщиком выступила заслуженная артистка России, лауреат Государственной премии Полина Агуреева.Спектакль состоится 13 марта на Большой сцене театра в 19.00. Ранее в РАМТе представили премьеру постановки "Женщины Лазаря" с участием актрисы Нелли Уваровой. Режиссером спектакля выступил Алексей Золотовицкий.

https://ria.ru/20230125/vysotskiy-1847301839.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

юрий башмет, константин симонов (политолог), солисты москвы, театр имени н. в. гоголя, театр