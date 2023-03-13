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В театре имени Гоголя покажут спектакль с оркестром Юрия Башмета - РИА Новости, 13.03.2023
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Культура
 
07:00 13.03.2023
https://ria.ru/20230313/teatrgogolya-1857018309.html
В театре имени Гоголя покажут спектакль с оркестром Юрия Башмета
В театре имени Гоголя покажут спектакль с оркестром Юрия Башмета - РИА Новости, 13.03.2023
В театре имени Гоголя покажут спектакль с оркестром Юрия Башмета
В Московском театре имени Гоголя покажут музыкально-драматический спектакль по роману Константина Симонова "Живые и мертвые. Солдатами не рождаются". В... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T07:00
2023-03-13T07:00
культура
юрий башмет
константин симонов (политолог)
солисты москвы
театр имени н. в. гоголя
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МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. В Московском театре имени Гоголя покажут музыкально-драматический спектакль по роману Константина Симонова "Живые и мертвые. Солдатами не рождаются". В постановке примет участие ансамбль "Солисты Москвы" под руководством Юрия Башмета. Роли исполнят Илья Шакунов, Максим Литовченко, Алексей Вертков, Николай Чиндяйкин и другие. Премьера спектакля состоялась в рамках IV Зимнего международного фестиваля искусств Юрия Башмета. Режиссером-постановщиком выступила заслуженная артистка России, лауреат Государственной премии Полина Агуреева.Спектакль состоится 13 марта на Большой сцене театра в 19.00. Ранее в РАМТе представили премьеру постановки "Женщины Лазаря" с участием актрисы Нелли Уваровой. Режиссером спектакля выступил Алексей Золотовицкий.
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юрий башмет, константин симонов (политолог), солисты москвы, театр имени н. в. гоголя, театр
Культура, Юрий Башмет, Константин Симонов (политолог), Солисты Москвы, Театр имени Н. В. Гоголя, Театр
В театре имени Гоголя покажут спектакль с оркестром Юрия Башмета

В Московском театре имени Гоголя покажут драму "Живые и мертвые" с оркестром Юрия Башмета

© Фото предоставлено пресс-службойДирижер камерного оркестра "Солисты Москвы" Юрий Башмет
Дирижер камерного оркестра Солисты Москвы Юрий Башмет
© Фото предоставлено пресс-службой
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. В Московском театре имени Гоголя покажут музыкально-драматический спектакль по роману Константина Симонова "Живые и мертвые. Солдатами не рождаются". В постановке примет участие ансамбль "Солисты Москвы" под руководством Юрия Башмета.
«
"Это спектакль о людях, ошибающихся и сильных духом, яростных и сомневающихся, о неразрывности трагического и героического. Спектакль о том, как осмыслить не факты сами по себе, не хронику войны, а духовное состояние людей в этом страшном испытании, человеческую основу их поступков, жизнь и смерть в их неразрывной связи на войне", – сообщили на сайте театра.
Роли исполнят Илья Шакунов, Максим Литовченко, Алексей Вертков, Николай Чиндяйкин и другие.
Премьера спектакля состоялась в рамках IV Зимнего международного фестиваля искусств Юрия Башмета. Режиссером-постановщиком выступила заслуженная артистка России, лауреат Государственной премии Полина Агуреева.
Спектакль состоится 13 марта на Большой сцене театра в 19.00.
Ранее в РАМТе представили премьеру постановки "Женщины Лазаря" с участием актрисы Нелли Уваровой. Режиссером спектакля выступил Алексей Золотовицкий.
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КультураЮрий БашметКонстантин Симонов (политолог)Солисты МосквыТеатр имени Н. В. ГоголяТеатр
 
 
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