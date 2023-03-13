https://ria.ru/20230313/tayvan-1857486965.html

СМИ: Тайвань планирует готовить вооружение к блокаде со стороны Пекина

СМИ: Тайвань планирует готовить вооружение к блокаде со стороны Пекина - РИА Новости, 13.03.2023

СМИ: Тайвань планирует готовить вооружение к блокаде со стороны Пекина

Тайвань в рамках военных расходов в 2023 году сосредоточит внимание на подготовке вооружения и техники к "полной блокаде" со стороны Пекина, передает агентство... РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T12:08

2023-03-13T12:08

2023-03-13T12:08

в мире

тайвань

китай

пекин

си цзиньпин

f-16

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Тайвань в рамках военных расходов в 2023 году сосредоточит внимание на подготовке вооружения и техники к "полной блокаде" со стороны Пекина, передает агентство Рейтер со ссылкой на копию отчета тайваньского министерства обороны. Как утверждает ведомство, "в ожидании полной блокады Тайваньского пролива" в военные расходы на 2023 году будет заложено пополнение артиллерийских и ракетных запасов, а также запчастей для американских истребителей F-16, чтобы "усилить боевую целостность". Согласно отчету, минобороны Тайваня также заявило, что в прошлом году начало пересматривать свои стратегические запасы топлива и возможности по проведению ремонта. По данным агентства, в обновленной оценке угрозы со стороны Пекина минобороны Тайваня заявило, что китайские военные проводят совместные операции с целью контроля стратегических узких мест в проливе и предотвращения доступа иностранных сил. "(Пекин - ред.) внедряет подход реальных боевых действий и переходит от обучения к боевой подготовке", - приводит Рейтер выдержку из отчета. Минобороны Тайваня также заявило, что в бюджете на 2023 год будет заложено финансирование на вооружение американского производства, включая зенитные ракеты Stinger и РСЗО HIMARS. Председатель КНР Си Цзиньпин на открытии 20-го съезда Компартии Китая 16 октября 2022 года заявил, что Пекин будет искренне и всеми силами настаивать на перспективе мирного воссоединения с островом, но никогда не станет обещать отказаться от применения силы для решения тайваньского вопроса.

https://ria.ru/20230313/tayvan-1857430979.html

https://ria.ru/20230307/kitay-1856268162.html

тайвань

китай

пекин

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, тайвань, китай, пекин, си цзиньпин, f-16