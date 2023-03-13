https://ria.ru/20230313/tayvan-1857486965.html
СМИ: Тайвань планирует готовить вооружение к блокаде со стороны Пекина
СМИ: Тайвань планирует готовить вооружение к блокаде со стороны Пекина - РИА Новости, 13.03.2023
СМИ: Тайвань планирует готовить вооружение к блокаде со стороны Пекина
Тайвань в рамках военных расходов в 2023 году сосредоточит внимание на подготовке вооружения и техники к "полной блокаде" со стороны Пекина, передает агентство... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T12:08
2023-03-13T12:08
2023-03-13T12:08
в мире
тайвань
китай
пекин
си цзиньпин
f-16
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Тайвань в рамках военных расходов в 2023 году сосредоточит внимание на подготовке вооружения и техники к "полной блокаде" со стороны Пекина, передает агентство Рейтер со ссылкой на копию отчета тайваньского министерства обороны. Как утверждает ведомство, "в ожидании полной блокады Тайваньского пролива" в военные расходы на 2023 году будет заложено пополнение артиллерийских и ракетных запасов, а также запчастей для американских истребителей F-16, чтобы "усилить боевую целостность". Согласно отчету, минобороны Тайваня также заявило, что в прошлом году начало пересматривать свои стратегические запасы топлива и возможности по проведению ремонта. По данным агентства, в обновленной оценке угрозы со стороны Пекина минобороны Тайваня заявило, что китайские военные проводят совместные операции с целью контроля стратегических узких мест в проливе и предотвращения доступа иностранных сил. "(Пекин - ред.) внедряет подход реальных боевых действий и переходит от обучения к боевой подготовке", - приводит Рейтер выдержку из отчета. Минобороны Тайваня также заявило, что в бюджете на 2023 год будет заложено финансирование на вооружение американского производства, включая зенитные ракеты Stinger и РСЗО HIMARS. Председатель КНР Си Цзиньпин на открытии 20-го съезда Компартии Китая 16 октября 2022 года заявил, что Пекин будет искренне и всеми силами настаивать на перспективе мирного воссоединения с островом, но никогда не станет обещать отказаться от применения силы для решения тайваньского вопроса.
https://ria.ru/20230313/tayvan-1857430979.html
https://ria.ru/20230307/kitay-1856268162.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, тайвань, китай, пекин, си цзиньпин, f-16
В мире, Тайвань, Китай, Пекин, Си Цзиньпин, F-16
СМИ: Тайвань планирует готовить вооружение к блокаде со стороны Пекина
Рейтер: Тайвань планирует в 2023 году готовить вооружение к блокаде со стороны Пекина
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости.
Тайвань в рамках военных расходов в 2023 году сосредоточит внимание на подготовке вооружения и техники к "полной блокаде" со стороны Пекина, передает агентство Рейтер
со ссылкой на копию отчета тайваньского министерства обороны.
Как утверждает ведомство, "в ожидании полной блокады Тайваньского пролива" в военные расходы на 2023 году будет заложено пополнение артиллерийских и ракетных запасов, а также запчастей для американских истребителей F-
16, чтобы "усилить боевую целостность".
Китай должен противостоять внешнему вмешательству в дела Тайваня, заявил Си
Согласно отчету, минобороны Тайваня также заявило, что в прошлом году начало пересматривать свои стратегические запасы топлива и возможности по проведению ремонта.
По данным агентства, в обновленной оценке угрозы со стороны Пекина минобороны Тайваня заявило, что китайские военные проводят совместные операции с целью контроля стратегических узких мест в проливе и предотвращения доступа иностранных сил.
"(Пекин - ред.) внедряет подход реальных боевых действий и переходит от обучения к боевой подготовке", - приводит Рейтер выдержку из отчета.
Минобороны Тайваня также заявило, что в бюджете на 2023 год будет заложено финансирование на вооружение американского производства, включая зенитные ракеты Stinger и РСЗО HIMARS.
Председатель КНР Си Цзиньпин
на открытии 20-го съезда Компартии Китая 16 октября 2022 года заявил, что Пекин будет искренне и всеми силами настаивать на перспективе мирного воссоединения с островом, но никогда не станет обещать отказаться от применения силы для решения тайваньского вопроса.
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