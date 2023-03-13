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Китай должен противостоять внешнему вмешательству в дела Тайваня, заявил Си - РИА Новости, 13.03.2023
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05:27 13.03.2023 (обновлено: 05:31 13.03.2023)
https://ria.ru/20230313/tayvan-1857430979.html
Китай должен противостоять внешнему вмешательству в дела Тайваня, заявил Си
Китай должен противостоять внешнему вмешательству в дела Тайваня, заявил Си - РИА Новости, 13.03.2023
Китай должен противостоять внешнему вмешательству в дела Тайваня, заявил Си
Пекин должен решительно противостоять вмешательству внешних сил в дела Тайваня и сепаратистской деятельности по достижению независимости острова, заявил в... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T05:27
2023-03-13T05:31
в мире
китай
тайвань
пекин
си цзиньпин
всекитайское собрание народных представителей
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ПЕКИН, 13 мар – РИА Новости. Пекин должен решительно противостоять вмешательству внешних сил в дела Тайваня и сепаратистской деятельности по достижению независимости острова, заявил в понедельник председатель КНР Си Цзиньпин в своей первой речи после избрания на третий срок. "Полное воссоединение родины является общим стремлением всего китайского народа и смыслом национального возрождения", - заявил Си Цзиньпин, выступая с речью на заключительном заседании первой сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва. Он указал, что необходимо реализовывать стратегию Компартии Китая по решению тайваньского вопроса, отстаивать принцип "одного Китая" и придерживаться "консенсуса 1992 года" между Пекином и Тайбэем. Си Цзиньпин на открытии 20-го съезда Компартии Китая 16 октября 2022 года заявил, что Пекин будет искренне и всеми силами настаивать на перспективе мирного воссоединения с островом, но никогда не станет обещать отказаться от применения силы для решения тайваньского вопроса. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20230313/si-1857431110.html
https://ria.ru/20230310/kitay-1856871097.html
китай
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в мире, китай, тайвань, пекин, си цзиньпин, всекитайское собрание народных представителей
В мире, Китай, Тайвань, Пекин, Си Цзиньпин, Всекитайское собрание народных представителей
Китай должен противостоять внешнему вмешательству в дела Тайваня, заявил Си

Си: Пекин должен решительно противостоять вмешательству внешних сил в дела Тайваня

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПредседатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в медиабанк
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 13 мар – РИА Новости. Пекин должен решительно противостоять вмешательству внешних сил в дела Тайваня и сепаратистской деятельности по достижению независимости острова, заявил в понедельник председатель КНР Си Цзиньпин в своей первой речи после избрания на третий срок.
"Полное воссоединение родины является общим стремлением всего китайского народа и смыслом национального возрождения", - заявил Си Цзиньпин, выступая с речью на заключительном заседании первой сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва.
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
Си Цзиньпин заявил о великом возрождении китайской нации
05:28
Он указал, что необходимо реализовывать стратегию Компартии Китая по решению тайваньского вопроса, отстаивать принцип "одного Китая" и придерживаться "консенсуса 1992 года" между Пекином и Тайбэем.
«
"Необходимо активно содействовать мирному развитию отношений двух берегов Тайваньского пролива, решительно противостоять вмешательству внешних сил и сепаратистской деятельности по достижению независимости Тайваня, а также неуклонно продвигать процесс воссоединения родины", - подчеркнул он.
Си Цзиньпин на открытии 20-го съезда Компартии Китая 16 октября 2022 года заявил, что Пекин будет искренне и всеми силами настаивать на перспективе мирного воссоединения с островом, но никогда не станет обещать отказаться от применения силы для решения тайваньского вопроса.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
Вид на порт Нью-Джерси и статую Свободы в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
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В миреКитайТайваньПекинСи ЦзиньпинВсекитайское собрание народных представителей
 
 
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