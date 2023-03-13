Китай должен противостоять внешнему вмешательству в дела Тайваня, заявил Си
Си: Пекин должен решительно противостоять вмешательству внешних сил в дела Тайваня
© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПредседатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин. Архивное фото
ПЕКИН, 13 мар – РИА Новости. Пекин должен решительно противостоять вмешательству внешних сил в дела Тайваня и сепаратистской деятельности по достижению независимости острова, заявил в понедельник председатель КНР Си Цзиньпин в своей первой речи после избрания на третий срок.
"Полное воссоединение родины является общим стремлением всего китайского народа и смыслом национального возрождения", - заявил Си Цзиньпин, выступая с речью на заключительном заседании первой сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва.
Он указал, что необходимо реализовывать стратегию Компартии Китая по решению тайваньского вопроса, отстаивать принцип "одного Китая" и придерживаться "консенсуса 1992 года" между Пекином и Тайбэем.
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"Необходимо активно содействовать мирному развитию отношений двух берегов Тайваньского пролива, решительно противостоять вмешательству внешних сил и сепаратистской деятельности по достижению независимости Тайваня, а также неуклонно продвигать процесс воссоединения родины", - подчеркнул он.
Си Цзиньпин на открытии 20-го съезда Компартии Китая 16 октября 2022 года заявил, что Пекин будет искренне и всеми силами настаивать на перспективе мирного воссоединения с островом, но никогда не станет обещать отказаться от применения силы для решения тайваньского вопроса.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.