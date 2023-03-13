https://ria.ru/20230313/tayvan-1857430979.html

Китай должен противостоять внешнему вмешательству в дела Тайваня, заявил Си

Китай должен противостоять внешнему вмешательству в дела Тайваня, заявил Си - РИА Новости, 13.03.2023

Китай должен противостоять внешнему вмешательству в дела Тайваня, заявил Си

Пекин должен решительно противостоять вмешательству внешних сил в дела Тайваня и сепаратистской деятельности по достижению независимости острова, заявил в... РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T05:27

2023-03-13T05:27

2023-03-13T05:31

в мире

китай

тайвань

пекин

си цзиньпин

всекитайское собрание народных представителей

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ПЕКИН, 13 мар – РИА Новости. Пекин должен решительно противостоять вмешательству внешних сил в дела Тайваня и сепаратистской деятельности по достижению независимости острова, заявил в понедельник председатель КНР Си Цзиньпин в своей первой речи после избрания на третий срок. "Полное воссоединение родины является общим стремлением всего китайского народа и смыслом национального возрождения", - заявил Си Цзиньпин, выступая с речью на заключительном заседании первой сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва. Он указал, что необходимо реализовывать стратегию Компартии Китая по решению тайваньского вопроса, отстаивать принцип "одного Китая" и придерживаться "консенсуса 1992 года" между Пекином и Тайбэем. Си Цзиньпин на открытии 20-го съезда Компартии Китая 16 октября 2022 года заявил, что Пекин будет искренне и всеми силами настаивать на перспективе мирного воссоединения с островом, но никогда не станет обещать отказаться от применения силы для решения тайваньского вопроса. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20230313/si-1857431110.html

https://ria.ru/20230310/kitay-1856871097.html

китай

тайвань

пекин

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в мире, китай, тайвань, пекин, си цзиньпин, всекитайское собрание народных представителей