https://ria.ru/20230313/tank-1857669962.html

В Испании первые украинские экипажи завершили обучение работе с Leopard

В Испании первые украинские экипажи завершили обучение работе с Leopard - РИА Новости, 13.03.2023

В Испании первые украинские экипажи завершили обучение работе с Leopard

Первые десять военных экипажей с Украины завершили четырехнедельное обучение использованию боевых танков Leopard в Национальном учебном центре в испанской... РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T23:41

2023-03-13T23:41

2023-03-13T23:41

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МАДРИД, 13 мар – РИА Новости. Первые десять военных экипажей с Украины завершили четырехнедельное обучение использованию боевых танков Leopard в Национальном учебном центре в испанской Сарагосе, сообщило в понедельник министерство обороны королевства. "На этой неделе 10 украинских военных экипажей завершили подготовку по использованию танков Leopard 2 A4 в Сарагосе. В течение 4 недель они проходили техническую и тактическую подготовку для формирования оперативных подразделений и выполнения задач по техническому обслуживанию", - говорится в Twitter ведомства. Эти курсы были организованы после того, как Испания официально заявила о своей готовности внести вклад в оборону Украины путем предоставления танков, после чего Украина запросила подготовку экипажей и обслуживающего персонала для оперативного развертывания предоставленных боевых танков Leopard, говорится в сообщении ведомства. В январе премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что с начала конфликта на Украине правительство королевства выделило более 300 миллионов евро на военную помощь Киеву. В декабре министерство обороны страны сообщило, что через Польшу на Украину было осуществлено более 40 поставок, в том числе боевой техники, медицинского оборудования, генераторов различной мощности, легких вездеходов, машин скорой помощи и гуманитарной помощи. Также правительство Испании объявило в начале ноября, что отправило Украине системы противоракетной и противовоздушной обороны, в том числе шесть пусковых установок Hawk и зенитную систему Aspide. Также Испания планирует передать Украине 6 танков Leopard 2A4, подтвердил премьер-министр страны Педро Санчес, заявив, что его правительство постарается увеличить это число до 10. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230313/leopard-1857654058.html

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в мире, украина, испания, россия, педро санчес, сергей лавров, нато