https://ria.ru/20230313/svekrov-1857546988.html
На Алтае осудили свекровь, которая зарубила топором молодую мать
На Алтае осудили свекровь, которая зарубила топором молодую мать - РИА Новости, 13.03.2023
На Алтае осудили свекровь, которая зарубила топором молодую мать
Суд в Алтайском крае приговорил свекровь, которая зарубила топором молодую мать, а затем вместе с сожителем сожгла и утопила в болоте останки убитой, почти к 9... РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T14:41
2023-03-13T14:41
2023-03-13T14:45
происшествия
россия
алтайский край
косихинский район
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БАРНАУЛ, 13 мар - РИА Новости. Суд в Алтайском крае приговорил свекровь, которая зарубила топором молодую мать, а затем вместе с сожителем сожгла и утопила в болоте останки убитой, почти к 9 годам колонии общего режима, сообщают в СУСК РФ по региону. "В сентябре 2021 года в правоохранительные органы поступило сообщение о безвестном исчезновении жительницы Косихинского района Евгении Парубовой. В связи с тем, что девушка характеризовалась положительно и воспитывала годовалого сына, которого никогда не оставляла одного, у следственных органов появилось подозрение о криминальном характере ее исчезновения… Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)", - говорится в публикации. Выяснилось, что за месяц до исчезновения Парубова переехала жить к молодому человеку. Следователи заподозрили в причастности к произошедшему членов семьи ее сожителя, однако тело Парубовой не было найдено, поэтому в течение нескольких месяцев предъявить обвинение не удавалось. Семья гражданского мужа девушки все отрицала. В итоге следствию все же удалось восстановить картину убийства. "Как установило следствие, в начале сентября 2021 года в ночное время между потерпевшей и матерью ее сожителя произошла ссора, в ходе которой 43-летняя женщина ударила девушку топором по голове, причинив телесные повреждения, не совместимые с жизнью. С целью сокрытия следов преступления она попросила своего сожителя избавиться от тела. Мужчина, завернув тело потерпевшей в ковер, вывез его и сжег в печи для изготовления древесного угля, а останки утопил в болоте", - уточняют в СУСК. Отмечается, что дело женщины и ее сожителя рассматривал суд присяжных заседателей. Присяжные признали пару виновной и не заслуживающей снисхождения. "На основании вердикта присяжных суд приговорил женщину к восьми годам восьми месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, за укрывательство преступления ее сожитель приговорен к одному году восьми месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20230313/arest-1857491401.html
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происшествия, россия, алтайский край, косихинский район
Происшествия, Россия, Алтайский край, Косихинский район
На Алтае осудили свекровь, которая зарубила топором молодую мать
В Алтайском крае свекрови, которая зарубила топором молодую мать, дали девять лет колонии
БАРНАУЛ, 13 мар - РИА Новости.
Суд в Алтайском крае приговорил свекровь, которая зарубила топором молодую мать, а затем вместе с сожителем сожгла и утопила в болоте останки убитой, почти к 9 годам колонии общего режима, сообщают
в СУСК РФ по региону.
"В сентябре 2021 года в правоохранительные органы поступило сообщение о безвестном исчезновении жительницы Косихинского района
Евгении Парубовой. В связи с тем, что девушка характеризовалась положительно и воспитывала годовалого сына, которого никогда не оставляла одного, у следственных органов появилось подозрение о криминальном характере ее исчезновения… Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)", - говорится в публикации.
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Выяснилось, что за месяц до исчезновения Парубова переехала жить к молодому человеку. Следователи заподозрили в причастности к произошедшему членов семьи ее сожителя, однако тело Парубовой не было найдено, поэтому в течение нескольких месяцев предъявить обвинение не удавалось. Семья гражданского мужа девушки все отрицала. В итоге следствию все же удалось восстановить картину убийства.
"Как установило следствие, в начале сентября 2021 года в ночное время между потерпевшей и матерью ее сожителя произошла ссора, в ходе которой 43-летняя женщина ударила девушку топором по голове, причинив телесные повреждения, не совместимые с жизнью. С целью сокрытия следов преступления она попросила своего сожителя избавиться от тела. Мужчина, завернув тело потерпевшей в ковер, вывез его и сжег в печи для изготовления древесного угля, а останки утопил в болоте", - уточняют в СУСК.
Отмечается, что дело женщины и ее сожителя рассматривал суд присяжных заседателей. Присяжные признали пару виновной и не заслуживающей снисхождения.
"На основании вердикта присяжных суд приговорил женщину к восьми годам восьми месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, за укрывательство преступления ее сожитель приговорен к одному году восьми месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сообщили в ведомстве.
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