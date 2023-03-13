https://ria.ru/20230313/svekrov-1857546988.html

На Алтае осудили свекровь, которая зарубила топором молодую мать

На Алтае осудили свекровь, которая зарубила топором молодую мать - РИА Новости, 13.03.2023

На Алтае осудили свекровь, которая зарубила топором молодую мать

Суд в Алтайском крае приговорил свекровь, которая зарубила топором молодую мать, а затем вместе с сожителем сожгла и утопила в болоте останки убитой, почти к 9... РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T14:41

2023-03-13T14:41

2023-03-13T14:45

происшествия

россия

алтайский край

косихинский район

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БАРНАУЛ, 13 мар - РИА Новости. Суд в Алтайском крае приговорил свекровь, которая зарубила топором молодую мать, а затем вместе с сожителем сожгла и утопила в болоте останки убитой, почти к 9 годам колонии общего режима, сообщают в СУСК РФ по региону. "В сентябре 2021 года в правоохранительные органы поступило сообщение о безвестном исчезновении жительницы Косихинского района Евгении Парубовой. В связи с тем, что девушка характеризовалась положительно и воспитывала годовалого сына, которого никогда не оставляла одного, у следственных органов появилось подозрение о криминальном характере ее исчезновения… Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)", - говорится в публикации. Выяснилось, что за месяц до исчезновения Парубова переехала жить к молодому человеку. Следователи заподозрили в причастности к произошедшему членов семьи ее сожителя, однако тело Парубовой не было найдено, поэтому в течение нескольких месяцев предъявить обвинение не удавалось. Семья гражданского мужа девушки все отрицала. В итоге следствию все же удалось восстановить картину убийства. "Как установило следствие, в начале сентября 2021 года в ночное время между потерпевшей и матерью ее сожителя произошла ссора, в ходе которой 43-летняя женщина ударила девушку топором по голове, причинив телесные повреждения, не совместимые с жизнью. С целью сокрытия следов преступления она попросила своего сожителя избавиться от тела. Мужчина, завернув тело потерпевшей в ковер, вывез его и сжег в печи для изготовления древесного угля, а останки утопил в болоте", - уточняют в СУСК. Отмечается, что дело женщины и ее сожителя рассматривал суд присяжных заседателей. Присяжные признали пару виновной и не заслуживающей снисхождения. "На основании вердикта присяжных суд приговорил женщину к восьми годам восьми месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, за укрывательство преступления ее сожитель приговорен к одному году восьми месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сообщили в ведомстве.

https://ria.ru/20230313/arest-1857491401.html

https://ria.ru/20230310/arest-1857105886.html

россия

алтайский край

косихинский район

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происшествия, россия, алтайский край, косихинский район